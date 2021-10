Die Gründe für die Basler Cup-Blamage in Carouge

FCB-Blamage Sieben Erkenntnisse nach dem peinlichen Cup-Out des FC Basel gegen Etoile Carouge Am Mittwochabend zog der FC Basel ein gebrauchtes Spiel ein. Mit wenig Gegenwehr verlor er gegen den Promotion Ligist Etoile Carouge mit 0:1. Doch möglicherweise kommt dieser Rückschlag zur rechten Zeit, denn er liefert viele Erkenntnisse. Simon Leser aus Carouge Jetzt kommentieren 28.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1. Wird Arthur Cabral geschont, gibt es ein Problem

Arthur Cabral kommt erst in der 94. Minute so richtig gefährlich zum Abschluss. Doch dessen Seitfallzieher wird von Carouge-Goalie Chappot pariert. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Spielt beim FC Basel Arthur Cabral als Sturmspitze, braucht er sich keine allzu grossen Sorgen machen. In elf Spielen in der Super League hat er bereits zwölf Mal getroffen, dazu kommen zehn Treffer auf internationaler Bühne. Doch wenn der Brasilianer nicht spielt, klafft im Sturm eine Lücke.

Als Cabral vor zwei Wochen gegen Sion geschont wurde, musste Pajtim Kasami aushilfsweise als Stürmer einspringen. In den ersten beiden Cuprunden kam jeweils Tician Tushi zum Einsatz. Und gegen Etoile Carouge setzte Trainer Patrick Rahmen erstmals auf einen Doppelsturm bestehend aus Dan Ndoye und Darian Males. Einzig: Keine der Optionen mochte so richtig überzeugen. Kasami ist kein gelernter Stürmer und dass ihm die Position ganz vorne nicht so behagt, machte er nach dem Sion-Spiel deutlich. Dass er überhaupt als Stürmer zum Einsatz kam, liegt auch daran, dass Rahmen Ndoye nicht in der Sturmspitze sieht und er sich selbst, gemäss Aussage des Trainers, dort auch im Training nicht besonders fühlt.

Tushi hingegen war gegen den Promotion Ligisten Etoile Carouge weder ein Thema für einen Startelfeinsatz noch für eine Einwechslung, was nicht gerade für das Vertrauen in seine Qualitäten spricht. Und Darian Males ist für Rahmen zwar eine valable Option in der Sturmspitze, doch gegen Carouge blieb er beinahe über die gesamte Spielzeit unsichtbar.

2. Ein falsches Experiment mit der Formation

Matias Palacios und Jordi Quintilla spielten auf der Acht. So wurde das Flügelspiel gekappt. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Es brauchte ein paar Minuten, bis man am Mittwochabend verstanden hatte, mit welcher Formation Patrick Rahmen Etoile Carouge überraschen wollte: Es war ein 4-4-2 mit Raute. Will heissen: Hinter der Sturmspitze Males/Ndoye agierte Valentin Stocker als offensiver Dreh- und Angelpunkt, dahinter Matias Palacios und Jordi Quintillà auf der Achterposition und Wouter Burger als Bindeglied zwischen Verteidigung und Mittelfeld.

Doch dadurch fehlten zwei klassische Flügelspieler, die über die Seiten Druck ausübten. Dies war den beiden Aussenverteidigern Sergio Lopez und Tomas Tavares überlassen, welche die Linie auf- und abrannten. Vor allem auf der linken Seite wurde Tavares zwar immer wieder entweder durch Ndoye oder Palacios unterstützt, doch zielbringende Flankenläufe oder ein erfolgreiches Hinterlaufen gab es eigentlich nie. Und so schaffte es der FCB zu selten, die kompakte Carouge-Defensive auseinanderzuziehen und hinter die Abwehrreihe zu kommen.

Das sah auch Patrick Rahmen, der sein Experiment schon in der Halbzeit wieder beenden musste. Der FCB stellte sich anschliessend wieder im bewährten 4-2-3-1 mit den Aussenläufern Stocker und Ndoye auf. Als Ausrede für die Niederlage wollte der Trainer den doppelten Systemwechsel aber nicht gelten lassen. Was insofern auch richtig ist, da das Spiel des FC Basel auch nach der Pause lange Zeit nicht gefährlicher wurde.

3. Die Rotation als Unsicherheitsfaktor

In diesem Fall hat sich FCB-Trainer Patrick Rahmen verpokert. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Es liegt auf der Hand, dass Patrick Rahmen mit einem derart breiten Kader rotieren muss, um alle bei Laune zu halten. Denn deutlich mehr als elf Spieler haben beim FCB den Anspruch, regelmässig auf dem Platz zu stehen. Cupspiele bieten sich dazu an. Das war in vergangenen Jahren nicht anders. Wenn es klappt, sind alle zufrieden. Doch wenn nicht, ist wie jetzt der Teufel los. Denn je öfter die Aufstellung durcheinandergewirbelt wird, desto schlechter können sich Automatismen im Spiel verfestigen. Das blinde Verständnis, die Laufwege und das Positionsspiel sind nicht gleich ausgeprägt, als wenn die Startelf mehr oder weniger konstant bleibt.

«Die Niederlage gegen Carouge lag aber nicht am Personal. Jeder, der auf dem Platz war, muss den Anspruch haben, zu gewinnen», wandte Rahmen bereits nach Schlusspfiff ein. In der Liga gibt es hingegen Anzeichen dafür, dass der Trainer das Rotationsprinzip langsam aber sicher zurückschraubt. Gegen Lugano gab es am vergangenen Wochenende im Vergleich zum vorherigen Ligaspiel nur einen Wechsel – aufgrund einer Rotsperre Eray Cömerts.

«Wir nehmen den Gegner sehr ernst. Das Spiel wird keinen Volksfestcharakter mehr haben wie die ersten beiden Runden», hatte Patrick Rahmen vor der Partie gesagt. Doch die acht Wechsel in der Startformation und das Daheimlassen von fitten Stammspielern wie Edon Zhegrova lässt wohl auch bei den Spielern den Eindruck erwecken, dass dieser Gegner auch ohne die besten Waffen zu schlagen ist und man hier heute nicht ans Limit gehen muss. Ein fataler Eindruck.

4. Das fehlende Leadership auf dem Platz

Valentin Stocker und Fabian Frei standen nicht zusammen auf dem Platz. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Bei so vielen jungen und talentierten Spielern, die Rahmen zur Verfügung stehen, ist es kein leichtes Unterfangen, die richtige Mischung zwischen Erfahrung und Jugend zu finden. Gegen Carouge schlug das Pendel zeitweise krass zu Gunsten der Jungen aus. Nach der Auswechslung Stockers und Quintillàs war kurzzeitig keiner auf dem Platz mehr älter als 23 Jahre.

Dies änderte sich zwar am Ende mit der Einwechslung Fabian Freis. Doch ein paar Jahre mehr Erfahrung täten vor allem in solchen knorzigen Spielen, in denen nur wenig zu gehen scheint, ganz gut, um die Mannschaft wachzurütteln und im richtigen Moment, das richtige zu tun.

5. Die mangelnde Effizienz

Dan Ndoye verpasste in Halbzeit 1 die grosse Chance, das Spiel früh in andere Bahnen zu lenken. Bastien Gallay/Freshfocus

Es ist ja nicht so, dass der FC Basel sich gegen Carouge im Minutentakt Chancen herausgespielt hätte. Deshalb hat es schon etwas Beschönigendes, wenn Eray Cömert nach Schlusspfiff seiner Mannschaft einzig den Vorwurf macht, zu ineffizient gewesen zu sein. Doch wäre der FC Basel beispielsweise in der 15. Minute durch Ndoye, der frei vor dem gegnerischen Tor auftauchte, in Führung gegangen, wäre die Wahrscheinlichkeit einer Sensation entscheidend reduziert worden.

Auch nach dem Gegentor hatten etwa Cömert oder Cabral den Ausgleich auf dem Kopf beziehungsweise auf dem Fuss. Doch andererseits darf sich der FC Basel in dieser Saison nicht wirklich über mangelnde Effizienz beklagen, war die doch zuvor schon einige Male überhaupt der Grund für gute Resultate. Beispielsweise am vergangenen Spieltag gegen Lugano.

6. Der FCB hat Mühe mit den Flanken

Sergio Lopez kann es nicht fassen. Schon wieder führte eine seiner Flanken aus dem Halbfeld nicht zu einem Tor. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Es ist eine Beobachtung, die bereits in vergangenen Spielen aufgefallen ist. Mit Flanken über die beiden Aussenbahnseiten kann der FCB nur bedingt Druck ausüben. Dass Tomas Tavares kein Linksfuss ist, merkt man daran, dass Flügelläufe bis an die Grundlinie und anschliessende Flanken aus vollem Lauf mit dem linken Fuss Seltenheitswert aufweisen. Auf der rechten Seite klappt das mit Lopez und Michael Lang zwar besser, doch entweder haben die Flanken zu wenig Präzision. Oder aber im Strafraum ist zu wenig Präsenz vorhanden, die es wahrscheinlicher machen würden, dass eine Flanke auch mal ankommt.

7. Carouge war bissig und willensstark

Sinclair Baddy gibt wie seine Kollegen auch keinen Ball verloren. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Zu einem Fussballspiel gehören immer zwei Parteien. Was für die einen eine Blamage ist, ist für die anderen eine Sensation. Und Letztere verdiente sich Etoile Carouge redlich. Der Promotion Ligist kämpfte, warf sich in die Schüsse und verteidigte tiefstehend resolut und kompakt. Dass der FC Basel kaum Lücken vorfand, liegt somit nicht nur an erschreckend schwach ausgeprägter Kreativität, sondern auch am solidarischen Verteidigen des Heimteams. Offensiv nahm sich Carouge natürlich mehr zurück, setzte aber immer wieder Nadelstiche. Nach dem Lattenkracher in der 1. Halbzeit führte ein Freistoss in der 52. Minute dann zum 1:0, was den Romands den Sieg bescherte und den FCB ins Tal der Tränen schickte.

Die Bilder vom Spiel:

Ob der FC Basel heute Abend nach dem Spiel in Carouge wohl auch so sehr jubelt wie hier an gleicher Stelle am 3. Mai 1994 nach dem Aufstieg in die Nati A? fcb.ch In der Startphase hält Carouge gut mit. Darian Males und der FCB können nur selten wie hier ihren Gegenspielern entwischen. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Dan Ndoye ist im ersten Durchgang der auffälligste Basler. Dreimal kommt er zum Abschluss, zweimal wird es äusserst gefährlich, doch ein Tor verhindern Ndoyes Präzision und Keeper Chappot. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Matias Palacios kommt häufig über links. Doch dort kann er seine gefährlichen Pässe in die Schnittstellen nicht anbringen. Bastien Gallay/Freshfocus Mathis Magnin hat mit seiner Carouge-Verteidigung meist alles im Griff. Vor allem mit hohen Bällen ist für den FCB nichts zu holen. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Ein Sonderzug voller Fans sorgt auch im Genfer Vorort Carouge für eine Heimspielatmosphäre. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE In der 52. Minute geht der Underdog in Führung. Kursner trifft nach einem Freistoss von der Seite per Kopf per Abstauber zum 1:0 für den Drittklassigen. Bastien Gallay/Freshfocus Arthur Cabral kommt in der Schlussphase noch zu ein paar Abschlüssen, doch gefährlich wird es nur noch in der 94. Minute. Doch Goalie Chappot steht nach Cabrals Seitfallzieher zufällig genau richtig und kann parieren. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Doch Goalie Chappot steht nach Cabrals Seitfallzieher zufällig genau richtig und kann parieren. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Und so jubelt am Ende tatsächlich Etoile Carouge über den grössten Erfolg der jüngsten Vereinsgeschichte. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Und der FC Basel trottet geschlagen von dannen... Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE ...und fragt sich, wie zur Hölle das passieren konnte. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Und in Carouge geht vorerst keiner nach Hause. Loris Mettler und Romain Kursner posieren mit den Fans. Bastien Gallay/Freshfocus Goalie Damien Chappot erklärt, wie er da in der 94. Minute den Ball von Cabral noch gehalten hat. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Und wer nicht dabei war, kriegt die sensationellen News per Handy-Video. Bastien Gallay/Freshfocus