FCB-Neuzugang Amir Abrashi: «Wir haben es ihnen zu einfach gemacht»

Amir Abrashi: Es gab auf beiden Seiten nicht viele Chancen. Dann bekommen wir das 0:1, haben es ihnen da aber auch zu einfach gemacht. Beim zweiten Tor ebenfalls. Wir sind aber froh, dass wir immerhin einen Punkt hier behalten konnten.

Wie wohl haben Sie sich in der Mannschaft schon gefühlt?

Am Anfang bin ich gut reingekommen, wir hatten viel den Ball. Aber nach einem Schlag konnte ich nicht mehr zu 100 Prozent sprinten, deshalb habe ich gesagt, es soll mich jemand ersetzen, der ganz fit ist. Ich habe erst am Samstag das erste Mal mit dem Team trainiert, aber ich bin mir sicher, dass ich schnell rein kommen werde.



Die Sehne in der Wade hat zugemacht. Das ist nicht so schlimm, aber ich bin lieber raus.



An was hat es dem FC Basel heute gefehlt? An Kreativität?