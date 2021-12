FC Basel: Kasami gleicht die Lausanne-Führung in der 94. aus

FCB Wahnsinn in der Nachspielzeit: Kasami gleicht die Lausanne-Führung in der 94. aus Der 16. Spieltag stellt die Nerven der FCB-Fans auf eine harte Probe. Trotz zahlreicher Chancen will Rotblau gegen Lausanne lange kein Tor gelingen. In der Nachspielzeit überschlagen sich dann die Ereignisse. Jakob Weber Jetzt kommentieren Aktualisiert 05.12.2021, 16.31 Uhr

Raoul Petretta (hier gegen Brahima Ouattara) sorgt für die erste knifflige Szene, als er von Husic an der Strafraumgrenze abgeräumt wird. Doch einen Penalty gibt es dafür nicht. Pascal Muller/Freshfocus Edon Zhegrova wirbelt auch gegen Lausanne. Doch in der ersten Hälfte fällt er vor allem mit gutem Gegenpressing auf. Georgios Kefalas / KEYSTONE Pajtim Kasami ist der erste Basler, der sich dem gegnerischen Tor annähert. Erst touchiert seine Flanke die Latte, dann köpft er knapp übers Tor, stand bei dieser Aktion aber zuvor im Offside. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus Taulant Xhaka gibt im Zweikampf mit Trae Coyle alles. Obwohl da auch viel Ellenbogen dabei ist, gibt es hier keine gelbe Karte. Georgios Kefalas / KEYSTONE Arthur Cabral hat dann ebenfalls per Kopf die erste gute Chance des Spiels. Doch im Anschluss sieht seine Fratze so aus... Georgios Kefalas / KEYSTONE ...weil Lausannes Goalie Mory Diaw den Ball eben nicht aus dem Netz holen muss, sondern zum Abstoss legen kann. Georgios Kefalas / KEYSTONE Aus Protest gegen personalisierte Tickets haben die Fans der Muttenzerkurve vor der Pause das Stadion verlassen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Auch der Gästesektor ist verwaist. Georgios Kefalas / KEYSTONE Auf dem Rasen beginnt Mory Diaw langsam, Cabral und Co definitiv zur Verzweiflung zu bringen. Pascal Muller/Freshfocus Als es dann nach einem Handspiel von Grippo Elfmeter für Basel gibt, ist der rote Teppich für die Führung ausgerollt. Doch Cabral scheitert im 14. Versuch erstmals vom Punkt und trifft die Latte. Georgios Kefalas / KEYSTONE Diaw hatte ihm das Leben auch schwer gemacht, weil er lange stehen blieb. Pascal Muller/Freshfocus Zeki Amdouni lanciert einen der wenigen Lausanner Konter, doch Taulant Xhaka kann sich noch in den Schuss werfen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Heinz Lindner muss heute nur zweimal parieren. Georgios Kefalas / KEYSTONE Joelson Fernandes erlaubt sich dann in der 92. Minute ein selten doofes Foul. Der 18-Jährige wollte seinen Ballverlust wohl wieder gut machen, doch er verursacht voller Übermut nur einen Elfmeter. Georgios Kefalas / KEYSTONE Den verwandelt Stjepan Kukuruzovic und Lausanne sieht in der 92. Minute wie der sichere Sieger aus. Georgios Kefalas / KEYSTONE Doch dann kommt Pajtim Kasami. Mit der letzten Aktion des Spiels trifft er zum 1:1. Der FCB holt so doch noch einen Punkt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das Spiel: Schon in der 15. Minute hätte Petretta einen Elfmeter bekommen können, doch den gibt es erst in der zweiten Halbzeit. Nach einem Handspiel von Simone Grippo scheitert Cabral dann aber aus elf Metern (zum ersten Mal nach zuvor 13 erfolgreichen Versuchen). Doch Basel powert weiter. Je länger das Spiel dauert, desto besser werden die Torchancen. Millar (freistehend aus 11 Metern), Kasami (per Kopf knapp drüber), Cabral (scheitert dreimal an Diaw), Ndoye (scheitert zweimal an Diaw), Stocker (scheitert ebenfalls an Diaw) und Frei (findet auch in Diaw seinen Meister) verpassen aber allesamt das 1:0. Und wer sie vorne nicht macht,...

In der 92. Minute kontert Lausanne tatsächlich ein erstes Mal in Halbzeit 2 gefährlich. Mahou ist plötzlich frei durch und wird vom Fernandes, der seinen Ballverlust von zuvor wieder gut machen will, von den Beinen geholt. Das Verdikt ist unstrittig: Elfmeter. Und den verwandelt Kukuruzovic souverän zum 1:0 für den Aussenseiter. Doch der FCB zeigt Moral und kommt noch ein letztes Mal vors Tor. Stocker legt auf Kasami, der den Ball aus acht Metern stoppen und nach einer Drehung an Diaw vorbei in die Maschen schiessen kann. Mit der letzten Aktion rettet der FCB so einen Punkt.

Das gab zu reden: Neben den vielen verpassten Basler Torchancen gaben auch die Fans zu reden. Sowohl Muttenzerkurve als auch Gästesektor leeren sich ab der 35. Minute. "Nein zu personalisierten Tickets", lautet die Botschaft. Erst nach der Pause kommen die Fans zurück. Mit einem weiteren Banner: "Ey Mann willsch Problem?", protestieren die Basler Fans in Anspielung auf Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann weiter.

Der Beste: Beim FCB ist der Ausgleichstorschütze Pajtim Kasami schon vorher der beste Mann. Aber der Mann des Spiels ist ganz klar Mory Diaw. Der Lausanne-Goalie parierte mehrfach stark und hat am Ende acht Paraden auf dem Konto.

