FCB-Zahl der Woche Erfahrung vor Unbekümmertheit: Beim FCB haben es die Talente schwer Sportlich hinkt der FCB seinen eigenen Ansprüchen nach. Und auch seinem Konzept, vermehrt auf junge Spieler zu setzen, wird er nicht wirklich gerecht. Gegen Lugano war die Startelf so alt wie schon lange nicht mehr. Simon Leser 01.02.2021, 17.52 Uhr

Viel Erfahrung auf dem Platz: Timm Klose, Pajtim Kasami, Luca Zuffi und Fabian Frei (v.l.n.r.) erhalten derzeit den Vorzug. Freshfocus

Als Ciriaco Sforza Ende August als neuer FCB-Trainer vorgestellt wurde, kam er mit einem Versprechen: «Wir müssen den Jungen eine Chance geben.» Doch vier Monate später laufen die erfahrenen Spieler den jungen Wilden wieder den Rang ab. Am Sonntag gegen Lugano war die Basler Startelf so alt wie letztmals unter Urs Fischer vor drei Jahren. Mit einem Durchschnittsalter von 28,4 Jahren schwingt der FCB gar ligaweit obenauf. Alle anderen neun Super-League-Teams waren in ihrem letzten Spiel jünger als die FCB-Startelf gegen Lugano.