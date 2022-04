Statistisch war der FC Basel unter Rahmen besser als heute

FCB-Zahl Statistisch gesehen hat der Trainerwechsel von Patrick Rahmen zu Guillermo Abascal nichts gebracht Seit anderthalb Monaten und sechs Ligaspielen ist Guillermo Abascal als FCB-Interimstrainer im Amt. Gefühlt hat das Team unter seiner Führung Fortschritte gemacht, doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Jakob Weber Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Statistisch war das FCB-Spiel unter Patrick Rahmen besser als unter Guillermo Abascal. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS

Einen Impuls sollte der Trainerwechsel von Patrick Rahmen zu Guillermo Abascal setzen. So stand es zumindest in der FCB-Medienmitteilung, die Rahmens Freistellung Ende Februar erklärte. Doch anderthalb Monate später lässt sich – zumindest was die Zahlen angeht – konstatieren: Der Impuls ist verpufft.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der FC Basel spielte in den sechs Ligaspielen unter Abascal zwar mit etwas verändertem Personal, aber Auswirkungen auf das Gesamtkonstrukt hat das kaum. Ballbesitz-, Pass- und Zweikampfquoten sind nahezu identisch und auch die Punkteausbeute des FC Basel ist mit 1,8 Punkten pro Spiel genau gleich wie in der ersten 22 Partien der Saison.

Der auffälligste Unterschied findet sich bei den erwartbaren Toren und Gegentoren, die aus der Trefferwahrscheinlichkeit aller Abschlüsse errechnet werden. Hier liegen die Werte von Rahmen über denen von Abascal. Daraus lassen sich zwei Dinge ableiten. Abascals FCB ist in der Offensive deutlich effektiver als Rahmens FCB, bekommt aber – obwohl der Gegner nicht mehr oder bessere Chancen herausspielt – auch 0,5 Gegentore mehr pro Spiel.

In der Tendenz verliert das FCB-Spiel unter Abascal an Tempo. Unter Rahmen wurde mehr gekontert und schneller umgeschaltet. Es wurde öfter gedribbelt (vermutlich hat Edon Zhegrova diese Statistik alleine so beeinflusst) und geflankt und öfter und erfolgreicher gepresst. Nur gefoult wird der FCB unter Abascal deutlich häufiger. Warum ist aus den Zahlen allerdings nicht ersichtlich. Doch dadurch entstehen dann Freistösse, die Sebastiano Esposito gerne mal in den Winkel zimmert. Und das führt dann dazu, dass der Abascal-Fussball zumindest bei den bz Lesern so sehr Gefallen findet, dass sich 59 Prozent von über 1000 Teilnehmern wünschen, dass der Interimstrainer auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen