Fechten Eine bestechende Karriere geht zu Ende: Die Freuden und Leiden des Benjamin Steffens Die Olympischen Spiele in Tokio waren das letzte Gefecht des Basler Fechters Benjamin Steffen. Zwar blieb ihm am letzten Grossanlass der Traum einer olympischen Medaille verwehrt. Dennoch gehört er zu den ganz Grossen des Schweizer Fechtsports. Riccardo Ferraro 07.08.2021, 05.00 Uhr

Benjamin Steffen ist überzeugt, dass der richtige Moment gekommen sei, um zurückzutreten. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

An einem Sommertag mit Sonnenschein und Regen, genau so wie er es auch in seiner Karriere erlebt hat, sitzt Benjamin Steffen mit einem Buch am Tisch eines Restaurants in Basel und bereitet sich auf das kommende Schuljahr vor. Der Lehrerberuf wird nun, da seine Karriere offiziell beendet ist, noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Bevor er wieder im Klassenzimmer steht, reflektiert er in fünf Etappen seine bewegende Karriere. Eine, die ihm sieben Gold-, drei Silber- und sechs Bronzemedaillen und unvergessliche Momente mit Teamkollegen ermöglicht hat. Aber auch eine, die mit bitteren Enttäuschungen gespickt war.

Steffen beginnt zu fechten, weil er vor der Kälte flieht

Als sehr aktive Kinder bezeichnet Steffen seinen Bruder, die Zwillingsschwester und sich selbst. Um diese Energie zu verarbeiten, machten sich die Eltern mit ihm auf die Suche nach einem geeigneten Sportklub. Doch in der Leichtathletik wurde er nicht glücklich und beim Schwimmen hatte der damals magere Steffen immer kalt. Der unerfüllte Wunsch des Vaters zu fechten wurde zur Vorlage für seine Kinder. Erst begann der Bruder und bald folgten auch die Zwillinge.

«Ich wollte unbedingt gegen meinen Bruder fechten»,

sagt Steffen. Schnell kommen die Siege.

Schweizer Fechtgeschichte als Höhepunkt der Karriere

Als 22-Jähriger reist Steffen nach Kopenhagen, die Europameisterschaften stehen an. Nach Hause kehrt er mit einer Goldmedaille, die er sich mit seinem Team erfochten hat, völlig unerwartet. Umso ausgelassener war das anschliessende Fest: «Wir haben auf Tischen bei der Sporthalle getanzt, während Marcel Fischer wie immer stundenlang in der Dopingkontrolle war», erzählt er mit einem schelmischen Lächeln. Es sind diese Momente, die sich im Kopf einprägen. Seine üppige Medaillensammlung lässt sich sehen. Doch zuhause hängen sie nicht. Um sich an die Erfolge zu erinnern reichen die Erlebnisse mit seinem Team völlig aus. Und die vergisst er nicht.

Einer der grössten Erfolge Steffens (links im Bild): Er wird 2018 Teamweltmeister. Keystone

Besonders gilt dies für das Jahr 2018. Jenes Jahr, in dem Steffen Teil eines Teams war, das Schweizer Fechtgeschichte schrieb. Nachdem es im Jahr zuvor zum Vizetitel reichte, schafften es Max Heinzer, Lucas Malcotti, Michele Niggeler und Benjamin Steffen, als erstes Schweizer Team eine Goldmedaille an einer Weltmeisterschaft zu holen.

«Dieser Titel war für uns besonders emotional – wir feierten danach so lange, dass wir direkt zum Flughafen fahren mussten»,

sagt Steffen. Ein breites Grinsen ziert sein Gesicht.

Gemischte Gefühle über das Abschneiden am Zuckerhut

Die Sonne versteckt sich gerade hinter einer Wolke und Steffen beginnt die Worte bedachter zu wählen. Er denkt nun länger nach und man sieht ihm an, dass die Erinnerung an die Olympischen Spiele 2016, genau wie das Wetter, wechselhaft sind. In Rio holte er im Einzel den vierten Platz, im Team den sechsten. «Dieser vierte Platz ist im Nachhinein gar nicht so schlecht», meint er. Doch in dem Moment, als ihm der Franzose Gauthier Grumier den entscheidenden Stoss verpasste, war es knüppelhart. Fast schon traurig sagte er:

«Für den Vierten interessiert sich am Schluss ja sowieso keiner.»

In Rio war Steffen (links im Bild) nah an der Medaille. Keystone

Zwei Jahre lang hatte er mit dieser Enttäuschung zu kämpfen. Der Kampf gegen die Tränen machte das Gefecht auf der Fechtbahn damals regelmässig schwieriger. «100000 Mal habe ich mir die Situationen durch den Kopf gehen lassen» sagt er. Der leere Blick lässt erahnen, dass dies gerade eben wieder passiert ist.

Schuldgefühle nach dem letzten Grossanlass

Das Ziel für die diesjährigen Olympischen Spiele, fünf Jahre nach der bitteren Pille in Rio, war klar: Eine Medaille sollte her. Bevor es aber soweit war, musste Benjamin Steffen eine schwierige Entscheidung treffen. Er hatte das Karriereende für die Zeit nach den Olympischen Spielen schon bekannt gegeben. Diese wurden dann aber verschoben.

«Ich hätte dem Team in Tokio nicht zuschauen können, wenn ich vorher aufgehört hätte»,

erklärt Steffen.

Innerhalb von zwei Wochen entschied er, die Karriere ebenfalls um ein Jahr zu verlängern. In der Vorbereitung merkte Steffen, dass er das Training nicht mehr allein schaffte. Er holte sich Hilfe von einem Personaltrainer. «Die anstrengenden Intervalleinheiten musste ich aber immer noch allein machen», sagt er und lacht dabei. Im März verletzte er sich noch an der Achillessehne. Er tat alles dafür, rechtzeitig für Olympia in Form zu kommen.

Grenzenlose Enttäuschung: Steffen starrt nach dem Team-Out ins Leere. Keystone

In Tokio selbst half ihm seine Erfahrung, nicht von den ungewohnten Gegebenheiten überrascht zu werden, die aufgrund der Pandemie vorherrschten. Doch die angestrebte Olympiamedaille blieb ihm verwehrt. Erneut.

«Vielleicht habe ich es einfach zu fest gewollt»,

sagt Steffen traurig. Im Einzel schied er in der zweiten Runde aus, im Teamwettkampf im Viertelfinale. Gerade im Teamwettkampf lief das Gefecht nicht wie gewünscht. 34:30 führte das Team, bevor Steffen im letzten Duell antrat. Die Partie kippte, die Schweizer schieden aus. Steffen plagten Schuldgefühle. Auf dem elfstündigen Flug zurück in die Schweiz konnte er nur zwanzig Minuten schlafen. Immer wieder kreisten die Situationen vor seinem inneren Auge. «Das grosse Bild zeigt, dass so ein Gefecht jedem schon passiert ist – schade ist es bei mir halt an Olympia passiert», meint Steffen mit ein paar Tagen Abstand.

Von der Fechtbahn ins Klassenzimmer

«Ich würde gerne noch mehr für die Sportförderung im Kanton machen», sagt Steffen. Vorerst möchte er sich aber etwas ausruhen und sicherlich mehr für die Schule tun. Trotz der grenzenlosen Enttäuschung an seinem letzten Grossanlass sei der Moment für den Rücktritt der richtige, sagt er. «Es gibt nur zwei Umstände, die mich zurückbringen würden: Wenn mein Sohn sagt, dass er mich nie hat Fechten sehen oder wenn der Nationaltrainer mir das Gefühl gibt, dass er mich unbedingt braucht», meint Steffen. Ganz überzeugt davon zurückzukommen, scheint er aber nicht zu sein.