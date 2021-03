FC Basel Darian Males und die Flucht aus der Sackgasse: Der neue FCB-Stürmer im Porträt Darian Males will nach einer erfolglosen Zeit in Genua seiner Karriere beim FC Basel wieder Schwung verleihen. Beim Spiel gegen den FC Luzern geht es für ihn am Samstag gegen die alte Heimat und um ein persönliches Erfolgserlebnis. Simon Leser 12.03.2021, 05.00 Uhr

Darian Males musste in Italien unten durch. Jetzt will er in Basel abheben. Fresh

Darian Males hat es im Sommer gewagt, das gewohnte Nest zu verlassen. Als blutjunger Spieler, erst 19-jährig und kaum ein Jahr in der Super League aktiv. Er hätte beim FC Luzern bleiben können. Dort, wo er aufwuchs, die Nachwuchsmannschaften durchlief und sein erstes Profitor schoss. Es wäre der sichere Weg gewesen. Einer, den Males aber nicht gehen wollte. Dafür reizte ihn Inter Mailand zu sehr. Die Aussicht, im San Siro ein­laufen zu können, das Mailänder Derby zu bestreiten, gegen Cristiano Ronaldo zu spielen: Dagegen hatte Luzern keine Chance. Doch am Samstag läuft er nicht im San Siro ein, sondern im St. Jakob-Park. Spielt für Rotblau statt für die Nerazzurri. Und trifft nicht auf Juventus ­Turin, sondern auf den Verein, den er mit all den Hoffnungen verliess: den FC Luzern.

Als Males im Februar leihweise zum FC Basel wechselt, bezeichnet er dies als «Weiterentwicklung». Eine, die seine Karriere wieder in Schwung bringen soll. Denn diese geriet in den letzten Monaten ins Stocken. Von Mailand wird er im Sommer direkt nach Genua ausgeliehen. In der italienischen Hafenstadt soll er Spielpraxis sammeln, so der Plan. Doch früh infiziert er sich mit dem Coronavirus, muss pausieren. «30 Tage daheim zu sein, ist lange und hat mich herausgefordert», sagt Males heute. Es ist eine Infektion zur Unzeit. Denn danach findet er den Anschluss nicht. Er muss von der Tribüne aus zu­sehen, wie seine Mannschaft zwölf Spiele ohne Sieg bleibt und dann der Trainer gefeuert wird.

Males lernt von einem Schweizer Star

Besser wird es unter der Leitung Davide Ballardinis nur für den Verein, nicht für Males. Bis zu seinem Wechsel steht das Jungtalent in keinem Ligaspiel mehr im Kader. «Mit den Einsatz­minuten in Genua war ich nicht zufrieden. Ich bin ein junger Spieler, der spielen will», sagt er. Trotz der sportlichen Enttäuschung schätzt er es in Genua, Champions-League-Sieger wie Goran Pandev oder Weltmeisterschaftsteilnehmer wie Valon Behrami um sich gehabt zu haben. Er schaut zu ihnen auf, füllt mit ihren Ratschlägen seinen noch spärlich bestückten Rucksack. «Wenn man sieht wie professionell und zielstrebig Pandev mit 39 Jahren noch trainiert, nimmt man das als junger Spieler wahr. Ich lernte Tag für Tag.»

Doch Males will nicht nur lernen, er will vor allem eins: Spielen. Als der FC Basel anfragt, überlegt er keine Sekunde. Der Wechsel von der italienischen Seehafenstadt an den Rheinhafen soll der erhoffte Weg von der Schule in Genua auf das Spielfeld in Basel sein.

Am 3. März steht Males dort. Vor ihm würden in normalen Zeiten die Gästefans toben. Der 19-jährige steht da, und hält sich nach seinem sehenswerten Treffer zum 1:0 gegen YB mit den Händen die Ohren zu. Er zeigt damit nicht, dass er die ganze Kritik, die auf seinen neuen Verein einprasselt, nicht hören will. Sondern löst eine Forderung von Freunden ein, die ihm sagten, wie er sich bei seinem nächsten Torerfolg zu verhalten habe: ­Ohren zu. Der Weitschuss ist sein erster Treffer seit eineinhalb Jahren. «Ich gehe gerne in das Eins-gegen-Eins, bin mutig und suche den letzten Pass und den Abschluss», beschreibt Males seinen Spielstil. Der Treffer gegen YB zeigt, was herauskommt, wenn ihm das gelingt.

Neuling im Krisenklub: keine einfache Aufgabe

Für Darian Males geht es also wieder aufwärts. Doch erneut muss er sich in eine Mannschaft integrieren, in der es sportlich nicht läuft. Seit sieben Spielen wartet der FCB auf einen Sieg. Der Neuzugang redet davon «positiv zu bleiben» und sich «gegenseitig zu unterstützen». Auch er beschwört den viel ­zitierten Zusammenhalt. «Jeder muss hundertprozentig bereit sein und den Willen haben», sagt er. Er selbst will das Spiel offensiv wie defensiv mit seinen Qualitäten prägen.

Aufgrund seines ausgeprägten Tribünendrückens in vergangener Zeit braucht er dafür aber noch Zeit und Trainingseinheiten, um den Körper richtig fit zu machen. Die Spiele benötigt er nach eigener Aussage, um sich fehlende Automatismen bei Dribblings und Abschlüssen anzueignen. «Ich sehe mich bei etwa 80 Prozent meines Leistungsvermögens», sagt er und hebt dann, ohne es zu wollen, die Gesetze der Mathematik aus:

«Das ist aber am Spieltag nicht entscheidend. Man kann auch mit 50 Prozent 100 Prozent geben.»

Dass er trotz Traumkiste sein ganzes Potenzial noch nicht ausschöpft, ist in den Spielen ersichtlich. Oftmals fehlt ihm die Bindung und ist noch zu ungenau in seinen Aktionen. Von einem 19-Jährigen, der in neun Monaten aber praktisch nie spielte, zu erwarten, dass er den Karren des taumelnden FC ­Basel aus dem Dreck ziehen kann, wäre aber auch vermessen.

Males versucht im Gespräch, den Fokus aufs Sportliche zu ­legen. Angesprochen auf die Unruhen und die Fanproteste sagt er zuerst, dass er wohl nicht der Richtige für die Frage sei, da er noch nicht lange im Verein sei. Er gibt aber zu:

«Die Proteste kriegt man natürlich mit. Doch das muss man ausblenden können.»

Ihn interessiert die nächste Leistung und der nächste Gegner: der FC Luzern. Auch das spezielle Gefühl, das er haben wird, wenn es gegen seinen Jugendklub geht, will er im Spiel ausblenden. Genauso die negativen Reaktionen, die von einzelnen Luzerner Fans nach seinem Wechsel zum FCB geäussert wurden. «Man kann es im Fussball nie allen recht machen», sagt er schlicht.

Sein Fokus gilt einzig den drei Punkten. Denn Males will nicht nur spielen, sondern sagt auch: «Ich bin ein Spieler, der gewinnen will.» Den Wunsch nach Spielzeit hat er sich schon erfüllt. Auf einen Sieg wartet er noch immer, seit genau 264 Tagen. Damals, am 21. Juni 2020, gewann er mit dem FC Luzern 2:1, steuerte gar einen Assist bei. Der Gegner damals: ausgerechnet der FC Basel. Jetzt soll es damit erneut klappen. Einfach mit umgekehrten Vorzeichen.