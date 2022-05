Die FCB-Frauen verlieren Halbfinal-Rückspiel gegen Servette

Fussball 86 Minuten lang träumen: Die FCB-Frauen verlieren den Penaltykrimi gegen Servette Die FCB-Frauen verlieren das Playoff-Halbfinal-Rückspiel mit 3:4 nach Penaltyschiessen gegen Servette. Isabel Langer 29.05.2022, 21.19 Uhr

Das dramatische Ende für die FCB-Frauen in Carouge: Julia Matuschewski (links oben) ist mit dem letzten Versuch im Penaltyschiessen gescheitert, Servette-Torhüterin Teixeira Pereira feiert den Einzug ins Playoff-Final der Women’s Super League.

Die Enttäuschung nach dem Spiel ist beinahe greifbar. Bis vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sieht es so aus, als können die FCB-Frauen die Sensation perfekt machen. Allerdings zerstört Laura Felber nach einem Standard zum 0:2 den Traum des ersten Meistertitels für Basel. Denn nach der Verlängerung versagen ausgerechnet den beiden erfahrenen Spielerinnen Jana Kaiser und Julia Matuschewski die Nerven im Elfmeterschiessen, die FCB-Frauen verlieren mit 3:6 gegen Servette FC Chênois Féminin.

Für die Baslerinnen eine dramatische Niederlage, haben sie sich doch im Hinspiel eine komfortable 2:0-Führung erspielt, welche ihnen beinahe die Tür zum Playoff-Final aufgemacht hat. Aber eben nur beinahe, und so ist es für einige der FCB-Akteurinnen, unter anderem Matuschewski und Camille Surdez, das letzte Spiel im rot-blauen Dress gewesen. Auch für Trainerin Danique Stein, die sich nach dieser Saison von der Trainerposition zurückgezogen hat, ist es das letzte Spiel gewesen.

Traumtorverdächtige Führung des Heimteams

Im Gegensatz zum Hinspiel, in dem die Baslerinnen Servette zu Beginn beinahe überrannten, ist es dieses Mal Servette, das besser ins Spiel kommt und nach 23 Minuten verdient in Führung geht. Alyssa Lagonia zieht aus etwa 25 Metern ab und bringt den Ball traumtorverdächtig im linken oberen Eck unter. Dem FCB-Goalie Selina Wölfle fehlen ein paar entscheidende Zentimeter, und so schlägt der Ball unter der Latte ein. Zuvor ist Servette bereits zu einigen hochgradigen Chancen gekommen, weshalb die Führung in Ordnung geht.

Auf der Gegenseite gelingt dem Gästeteam noch nicht allzu viel, zwar spielen sich die Baslerinnen das ein oder andere Mal bis in den Sechzehner, machen es dann aber oft zu kompliziert. Der Rückstand, den die Baslerinnen vor den Spielen bereits als ihre Schwäche ausgemacht hatten, ist nun also eingetroffen. Dennoch ist es nur ein 0:1-Rückstand, der ein Weiterkommen noch möglich machen würde.

Servette ist Favoritenrolle gerecht geworden

Die Voraussetzung dafür ist allerdings, den Spielstand so zu verwalten oder selbst noch ein Tor zu schiessen. Dass dieses Unterfangen nicht einfach werden wird, haben die ersten 20 Minuten des Spiels aber bereits gezeigt.

Und Servette wäre nicht umsonst favorisiert, würden sie sich mit dem 1:0 einfach zufriedengeben. Dennoch brauchen sie bis zur 86. Minute, ehe sie nach einer Ecke erneut jubeln können. Es ist die verdiente 2:0-Führung und damit auch der verdiente 2:2-Ausgleich in der Serie. Basel kann sich durch die Verlängerung retten, die geprägt ist von Kampf und Nervosität, allerdings ohne weitere Tore endet.

Nun muss das Penaltyschiessen entscheiden, wer von beiden Teams am Montag im Playoff-Final steht. Ausgerechnet der erste Elfmeter von Kaiser segelt am Tor vorbei, und auch die letzte Basler-Schützin Matuschewski trifft nicht. Nun ist der im Vorfeld erwartete Einzug der Favoritinnen aus Genf sichere Sache.

Telegram Servette FC Chênois Féminin ­– FC Basel Frauen 4:3 n.E. (1:0) Stade de la Fontenette, Carouge – Tore : 23. Alyssa Lagona 1:0. 87. Amandine Soulard 2:0. Elfmeterschützen: Lagoni 1:0, Sayo 2:0, Surdez 2:1, Mendez 3:1, Rey 3:2, Pereira 4:2, Bénard 4:3.

Verschossene Elfmeter im Elfmeterschiessen: FC Basel: Kaiser, Matuschewski. Servette: Bourma.

Basel: Wölfle, Bénard, Rey, Huber, Szenk, Kaiser, Hoti, Markou (65. Surdez), Saoud (83. Hamidi), Martuschewski, Pilgrim (36. Buser).

Servette: Teixeira Pereira; Soulard, Felber, Spälti, Amaral; Lagonia, Nakkach, Maendly (117. Sebayang); Padilla Bidas (81. Ortiz Cruz), Peiro Gimenez (65. Boho Sayo), Schnider (65. Bourma).