So will der FC Basel die Probleme auf dem Nachwuchs-Campus lösen

Fussball Ausländische Talente haben Vorrang, Junioren machen schlechte Stimmung: Doch so will der FC Basel sein Nachwuchs-Problem in den Griff kriegen Seit Jahren harzt es im Basler Nachwuchs. Aktuell drücken die vielen Leihen aus dem Ausland zusätzlich auf die Stimmung der eigenen Talente. Doch der von Nachwuchs-Chef Remo Gaugler eingeleitete Umbruch soll Besserung bringen. Jakob Weber 1 Kommentar 22.01.2022, 05.00 Uhr

Die FCB-Nachwuchsspieler schaffen den Durchbruch nicht mehr: Tician Tushi (l.) und Adrian Durrer (r.) dürfen zwar aufs Mannschaftsfoto aber viel mehr auch nicht. freshfocus

Im Kader der Schweizer Nationalmannschaft (Yann Sommer, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Breel Embolo, Fabian Frei, Noah Okafor, Cedric Itten, Eray Cömert) standen zuletzt mehr ehemalige FCB-Junioren als im aktuellen Kader des FC Basel (Valentin Stocker, Fabian Frei, Eray Cömert, Raoul Petretta, Taulant Xhaka, Felix Gebhardt, Albian Hajdari). Dieser Fakt bringt die Problematik im FCB-Nachwuchs auf den Punkt. Bekräftigt wird sie durch die jüngste Transferpolitik von David Degen.

Hoffnungsvolle Talente und allesamt ehemalige oder aktuelle Schweizer Junioren-National-Spieler wie Adrian Durrer (zu Lugano), Yannick Marchand (Leihe nach Grenoble und jetzt zu Xamax), Carmine Chiappetta (Leihe nach Winterthur), Tician Tushi (Leihe nach Winterthur) oder auch Afimico Pululu (zu Greuther Fürth) werden abgegeben. Auch U21-Captain Leonardo Gubinelli versucht sich in der Rückrunde lieber in Deutschlands dritter Liga bei Havelse als bei seinem Jugendklub in der Promotion League. Warum?

Mit Adrian Durrer trägt das hoffnungsvollste Talent aus der FCB-Jugend neuerdings die Farben des FC Lugano. freshfocus

Zum einen ist da die Qualitätsfrage zu stellen. Obwohl alle genannten Spieler regelmässig im Eins mit den Profis trainieren und teilweise auch spielen durften, konnte sich keiner langfristig durchsetzen. Das hatte zur Folge, dass Spieler in den letzten Jahren ohne ersichtliches Konzept zwischen Nachwuchs und Profis hin- und hergeschoben wurden, was für die Moral der Betroffenen nicht förderlich war. Es reiche nicht, so die Meinung unterschiedlicher Kenner der Szene. «Wenn ich oben bin, darf ich dem Trainer keinen Grund geben, mich wieder runterzuschieben», sagt auch Remo Gaugler. Der 53-Jährige ist im Sommer zum FC Basel zurückgekehrt, wo er seit Oktober die Gesamt-Verantwortung für die Nachwuchsabteilung trägt.

Jetzt sitzt der ehemalige Junioren-Trainer und spätere Kaderplaner in der Cafeteria auf dem FCB-Campus und erklärt: «Es ist in den letzten Jahren eine gewisse Bequemlichkeit entstanden. Darum braucht es dringend einen Kulturwandel, zu dem auch Personalentscheide gehören.» In Zukunft soll wieder mehr «gefördert und gefordert» werden, wie Gaugler immer wieder sagt. Durch wöchentliche Workshops will er die Trainer ständig weiterbilden und mit ihnen «Struktur, Organisation, Umgang, Trainings- und Spielphilosophie erarbeiten».

FCB-Nachwuchs-Chef Remo Gaugler: «Es ist in den letzten Jahren eine gewisse Bequemlichkeit entstanden. Darum braucht es dringend einen Kulturwandel, zu dem auch Personalentscheide gehören.»

Denn den Grund dafür, dass sich trotz des 2013 eröffneten Campus seit Raoul Petretta (2017), Eray Cömert (2018) und mit Abstrichen Noah Okafor (2018) kein eigener Junior mehr im Eins durchgesetzt hat, sieht Gaugler in der mangelnden Mentalität auf dem Campus. In der Basisarbeit, wo der Leistungsgedanke zu wenig gelebt wurde. «Es braucht höchste Intensität, starken Umgang mit Widerständen, beste Qualität in den Inhalten und beharrliches und situativ präzises und angepasstes Coaching», sagt Gaugler, der bereits einige personelle Veränderungen vorgenommen hat. Beispielsweise im Footeco-Bereich bei den Kleinsten aber auch in der U21, wo Ex-Spieler Michel Renggli den aktuellen Tabellenvierzehnten wieder aus der Krise und in höhere Tabellenregionen führen soll.

Gaugler ist zuversichtlich, dass so in Zukunft wieder mehr Kandidaten für die erste Mannschaft ausgebildet werden: «Wir haben gute Typen und gute Spieler.» Aber diese müssten in jeder Trainingsform, in jedem Spiel und bei allem Tun immer wieder neue, höhere Reize gesetzt bekommen, um sie in jeder Aktion einen Schritt weiterzubringen. «Damit sie eines Tages im Eins spielen können, braucht es Leistungsbereitschaft, Leidenschaft, Winner-Mentalität und der Anspruch, sich ständig zu verbessern», sagt Gaugler.

Betroffene kritisieren die aktuelle Situation

Doch bei den Direktbetroffenen herrscht aktuell Frust. Aus Sicht der FCB-Junioren ist das Konzept von David Degen, junge Talente aus dem Ausland auszuleihen, statt eigenen Talenten eine Chance zu geben, Gift. Adrian Durrer begründete seinen Wechsel nach Lugano mit folgenden Worten: «Ich wäre gerne beim FCB Stammspieler geworden. Aber wenn sie dort aktuell die Schiene fahren, ausländische Talente zu verpflichten, kann ich nicht viel machen. Lugano ist darum die bessere Lösung.»

Und wie Durrer sehen es – teilweise auch bekräftigt von den sich bereits sehr früh um ihre Karriere kümmernden und tendenziell ungeduldigen Beratern – auch viele andere FCB-Talente. Eltern klagen gegenüber der bz, die Ausbildung sei schlechter geworden. Ein Vater sagt: «Es gibt genug Talente, aber mit ihnen wird nicht richtig umgegangen.» Auch David Degen habe die Situation nicht verbessert. Dem gehe es nur ums Geschäft. Doch die vielen Leihen ausländischer Talente seien für die eigenen Junioren «der Horror».

Der Portugiese Joelson Fernandes ist aktuell einer von acht jungen Leihspielern im Kader des FC Basel. freshfocus

Gaugler verteidigt das Konzept der Klubführung. «Degens Lösung ist im Moment die beste, weil sie den dringend benötigten Erfolg bringt und weil auch diese jungen Spieler Entwicklungspotenzial haben.» Dass ausländische Talente den eigenen Junioren vorgezogen würden, sei eine Momentaufnahme. «Wenn wir einen Spieler im Nachwuchs hätten, der momentan besser ist, würde der spielen. Niemand steht unseren Junioren im Weg», sagt Gaugler, dessen Ziel es ist, «umgehend beharrlich qualitativ gute Arbeit zu verrichten, um unsere Spieler für den Profifussball bereit zu machen und ihnen den Weg ins Eins zu ebnen».

Die Identifikation ist nicht zu unterschätzen

Denn, und damit spricht Gaugler vielen Fans aus dem Herzen: «Am Ende geht es auch um die Identifikation.» Die sei für jeden Fussballklub wichtig. «Der FC Basel verkörpert die gesamte Region und da ist Identifikation ein grosses Qualitätskriterium. Jeder junge Fussballer aus der Region will doch eines Tages im Joggeli auflaufen», sagt Gaugler, der den Fokus deshalb wieder vermehrt auf Talente aus der Region, wie es die heutigen Nati-Spieler Shaqiri, Embolo und beide Xhakas waren, richtet.

Xherdan Shaqiri war mit 21 Jahren schon Stammspieler und lief in der Champions League in der Allianz Arena auf. freshfocus

Doch Gaugler mahnt, dass der angesprochene Kulturwandel nicht von heute auf morgen fruchtet. Gaugler berichtet von «toller Arbeitshaltung, tollem Drive und guter Stimmung» auf dem Campus». Und diese jüngsten Entwicklungen stimmen zumindest den Nachwuchs-Chef zuversichtlich, dass der FC Basel schon bald wieder mehr eigene Junioren im Kader haben wird als die Schweizer Nationalmannschaft.

