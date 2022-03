FC Basel U21 siegt endlich wieder und die Black Stars mit Remis

Fussball Das Ende der Horror-Serie: FCB U21 siegt endlich in Sion - Die Black Stars mit gutem Remis Positive Resultate für die Basler Promotion-League-Teams: Der FC Basel U21 siegt bei den Altersgenossen des FC Sion mit 2:1 und die Black Stars spielen 0:0 beim FC Rapperswil-Jona. Isabel Langer 27.03.2022, 19.41 Uhr

Nach 14 (!) sieglosen Spielen verlässt die U21 des FC Basel endlich wieder den Platz als Gewinner. Beim FC Sion U21 setzen sich die Rotblauen mit 2:1 durch, obwohl sie die Schlussphase in doppelter Unterzahl bestreiten müssen. «Das Geschehen fand nur noch um unsere Box statt, aber die Mannschaft hat toll gekämpft und keine Sittener Chance mehr zugelassen», lässt Michel Renggli die letzten zehn Minuten Revue passieren. Der FCB-Trainer ist überzeugt davon,«dass dieses ungemein wichtige Erfolgserlebnis Energie für die kommenden Aufgaben freisetzen wird».

Die durch Djordje Nikolic, Albian Hajdari, Matias Palacios und Fedor Chalov in jeder Reihe verstärkten Gäste sind von Anfang an die bessere Equipe. «Die Spieler aus dem ‹Eins› brachten eine gute Mentalität mit und die anderen bauten sich daran auf», erklärt Renggli. Basel kontrolliert die Begegnung und hätte aus seinen Chancen auch mehr als zwei Tore machen können.

Théo Gradaille, der eine Mehmet-Manis-Flanke volley in die Maschen wuchtet, bringt seine Farben vor der Pause in Führung (34.). Sébastien Moulin doppelt in der 66. Minute nach, als er sich durch die gegnerische Abwehr wuselt, in der Mitte den freistehenden Andrin Hunziker übersieht, das Leder beinahe verliert und es schliesslich aber dennoch über die Linie bugsiert.

Bis zur 81. Minute steuern die Rotblauen einem ungefährdeten Sieg zu. Doch dann begeht der bis anhin starke Hajdari ein Foul im Strafraum und sieht dafür seine zweite Gelbe Karte. Patrick Luan verwandelt den fälligen Penalty und bringt den Wallisern die Hoffnung zurück. Diese wächst noch weiter, denn wenige Sekunden nach Wiederanpfiff trottet schon der nächste Basler vorzeitig unter die Dusche – Levin Winkler hat wegen groben Einsteigens die Rote Karte erhalten. «Das war ein normales taktisches Foul», echauffiert sich Michel Renggli, ehe er nach 95 Minuten wie seine Spieler jubeln darf.

Geschwächte Black Stars ergattern einen Punkt

Zwar keine drei Punkte, aber immerhin einen wertvollen Zähler dürfen die Black Stars am Samstagnachmittag aus der Fremde mitnehmen. Die ersatzgeschwächten Basler, bei denen lediglich vier fitte Feldspieler auf der Bank sitzen, trotzen dem FC Rapperswil-Jona ein verdientes Unentschieden ab. Dass die Partie torlos endet, hat seine Logik, denn das feldüberlegene Heimteam beisst sich an der tiefstehenden Black-Defensive die Zähne aus und hat keine echte Torchance.

Die Sterne überlassen den Ostschweizern das Mittelfeld und formieren sich im eigenen Drittel, wo sie die Räume eng machen und den FCRJ vor Probleme stellen, welche dieser an diesem Tag nicht lösen kann. Gäste-Goalie Steven Oberle ist in der ersten Halbzeit praktisch beschäftigungslos und muss auch nach dem Seitenwechsel praktisch nur Routineaufgaben bewältigen.

Die Basler hingegen sind nur selten vor dem gegnerischen Tor, haben aber die besseren Möglichkeiten. Dino Babovic sieht seinen zu zentral geratenen Schuss von der Strafraumgrenze von Diego Yanz abgewehrt (30.). Gegen Adthe Rashitis Schlenzer aus der 51. Minute wäre der Rappi-Goalie chancenlos gewesen, doch der Ball zischt nur um Millimeter an der «falschen» Seite des Pfostens vorbei.