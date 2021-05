Fussball Den FCB Frauen gelingt die Revanche - Die U21 teilt sich die Punkte - Black Stars gewinnen in Zürich In der Promotion League holt der FC Basel U21 gegen Bavois einen Punkt (1:1), während der FC Black Stars beim Nachwuchs des FC Zürich mit 2:0 siegt. Ebenfalls drei Zähler gibt es für die FCB-Frauen in der Women's Super League – gegen Luzern resultiert ein 5:2-Heimerfolg. Alan Heckel 16.05.2021, 19.06 Uhr

Mamadou Kaly Sene erzielt den Ausgliech für die FCB U21. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Das Abtasten auf dem FCB-Campus dauerte handgestoppte 20 Sekunden, dann zwang Julian von Moos mit einem strammen Distanzschuss Gäste-Goalie Robin Enrico zu einer ersten guten Parade. Es war der Auftakt zu einer starken Startphase der FC Basel U21, der den Rhythmus in diesem Promotion-League-Aufstiegsrundenspiel hoch hielt und den Ball schnell laufen liess. «Wir waren sofort sehr, sehr gut drin in der Partie», fand auch Trainer Matthias Kohler, musste aber mit Bedauern feststellen, dass seiner Elf trotz mehrerer guter Chancen das 1:0 nicht gelang.

Deutlich effizienter war der FC Bavois, der seine einzige Möglichkeit im ersten Durchgang nutzte. Adrian Alvarez war nach einem Freistoss von der Seite per Hechtkopfball erfolgreich gewesen (21.). «Der Raum, in den der Ball gespielt wurde, war klar zugeteilt, das war ein individueller Fehler», erklärte Kohler, dessen Equipe durch den Gegentreffer in ihrem Elan etwas gebremst wurde. Erst in den Minuten vor der Pause kehrte die anfängliche Dominanz zurück und Kaly Sène gelang der überfällige Ausgleich (44.).

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich im Dauerregen ein offener Schlagabtausch, in dem beide FCBs die Gelegenheit zum «Lucky Punch» hatten. Bei Rotblau kam Joker Daniele Vesco, der nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Lirik Vishi per Kopf den Pfosten traf (81.), dem 2:1 am nächsten. Die Romands trauerten derweil einem nicht gegebenen Penalty in der 67. Minute nach: Basels Verteidiger Louis Lurvink hatte verhindert, dass ein Alvarez-Schuss die Linie überquerte und in der Folge den zum Abstauber bereiten Meris Talovic von den Beinen geholt. «Das war ein Elfmeter», musste selbst Matthias Kohler zugeben und sprach anschliessend von ausgleichender Gerechtigkeit, «denn der Freistoss vor dem 0:1 war keiner gewesen.»

FC Basel U21 – FC Bavois 1:1 (1:1) FCB-Campus, Münchenstein. – Keine Zuschauer zugelassen. – Tore: 21. Alvarez 0:1. 44. Sène 1:1. Basel U21: Gebhardt; Levante, Lurvink, Gubinelli, Jakob; Bunjaku; Marchand; Stevanovic (65. Durrer); Chiappetta (59. Pululu), von Moos (80. Vesco), Sène (80. Vishi). Bavois: Enrico; Özdemir, Zali, Bühler, Titié; Blerim Iseni, Ivanov, Lo Vacco (46. Jaton); Alvarez, Talovic (68. Bueche), Misic (88. Savic). Bemerkungen: Basel ohne Ejupi, Fazlic, Gradaille, Jankowski, Manis, Moulin, Samba, Suter (alle verletzt) und Spataro (gesperrt). Bavois ohne Begzadic, Dangubic, Da Silva, Kurtic und Qela (alle verletzt). – Verwarnungen: 31. Gubinelli, 45.+1 Blerim Iseni (beide Foul). – 40. Schuss von Stevanovic ans Lattenkreuz. 67. Lurvink klärt Schuss von Alvarez auf der Linie. 81. Pfostenkopfball Vesco.

Kapitän Moyo Ola Uruejoma erzielte den 2:0-Endstand in Zürich. Edgar Hänggi (Archiv)

Eine nasse Angelegenheit war auch die Abstiegsrundenpartie im Heerenschürli zwischen der U21 des FC Zürich und dem FC Black Stars, bei dem Trainer Samir Tabakovic nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Schlusslicht Münsingen nicht nur vier personelle Änderungen in der Startelf vorgenommen hatte, sondern erstmals in einem 4-3-3 spielen liess. Den Gästen waren die Umstellungen aber zu keinem Zeitpunkt anzumerken, kontrollierten sie doch die Begegnung von Beginn an. Auch war es der Basler Quartierclub, der die besseren Möglichkeiten hatte. Waren Ricardo Farinha e Silva (13.) und Süleyman Türkes (39.) noch am stark reagierenden FCZ-Goalie Novem Baumann gescheitert, packte Topskorer Türkes fünf Minuten vor der Halbzeit den «Hammer» aus und nagelte den Ball aus 18 Metern via Lattenunterkante in die Maschen.

Die Distanzschützen der Sterne hatten an diesem Samstag ihre Visiere hervorragend eingestellt, schliesslich doppelte Moyo Uruejoma in der 58. Minute ebenfalls aus grösserer Entfernung nach. Der Captain zog aus knapp 25 Metern ab und liess Baumann keine Abwehrchance. Steven Oberle erlebte hingegen einen ziemlich ruhigen Nachmittag, zu halten hatte er lediglich einen harmlosen Abschluss von Kedus Haile Selassie (30.). In der 63. Minute musste sich der Black-Keeper im Anschluss an einen FCZ-Corner zwar beim Abschluss von José Gonçalves geschlagen geben, doch der am vorderen Pfosten postierte Uruejoma klärte die Situation und sorgte dafür, dass die Basler den verdienten Auswärtssieg ohne eine «heisse Schlussphase» ins Trockene brachten.

FC Zürich U21 – FC Black Stars 0:2 (0:1) Heerenschürli. – Keine Zuschauer zugelassen. – Tore: 40. Türkes 0:1. 58. Uruejoma 0:2. Zürich U21: Baumann; Corvalan, Catari (61. Aversa), Gonçalves, Frei (80. Jusufi); Janko, Arghandewall, Janjicic, Haile Selassie (61. Erne); Reichmuth (70. Omeragic); Tarashaj. Black Stars: Oberle; Mumenthaler, Farinha e Silva, Edwige, Zunic; Uruejoma, Fischer, Sevinç (78. Kaufmann); Ouedraogo, Türkes (83. Mushkolaj), Fereira (75. Covella). Bemerkungen: Zürich ohne Fuchs, Kissling, Rexhepi, Sulejmani (alle verletzt) und Polat (kein Aufgebot). Black Stars ohne Adamczyk, Gaudiano (beide verletzt), Babovic, Erçin, Fazlija und Salvatore (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 17. Farinha e Silva, 18. Fischer, 43. Corvalan, 46. Arghandewall (alle Foul). – 63. Uruejoma klärt Schuss von Gonçalves auf der Linie.

Doppel-Torschützin Alayah Pilgrim schiesst den Ball zwischen den Beinen von FCL-Torhüterin Romero zum 4:1 ins Tor. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

In der Women's Super League empfingen die Frauen des FC Basel im Leichtathletikstadion St. Jakob mit dem FC Luzern jenen Gegner, gegen welchen sie an gleicher Stelle zehn Tage zuvor im Cup-Halbfinal ausgeschieden waren. Irina Pando, die einzige Torschützin in jener Begegnung, bescherte den Baslerinnen ein unliebsames Déjà-Vu, als sie in der 18. Minute einen schnellen FCL-Angriff per Schlenzer in die weite Ecke abschloss.

Das Heimteam brauchte einen von Riola Xhemaili verwandelten Handspenalty, um ins Spiel zu finden (26.). Danach war es aber Rotblau, das die Oberhand hatte. Captain Xhemaili, die diesmal neben Alayah Pilgrim im Sturm auflief, vergab noch vor dem Seitenwechsel zwei gute Einschussmöglichkeiten. Danach wurde auch die Effizienz ein wichtiger Faktor im FCB-Spiel, zwischen der 56. und 67. Minute traf die Heimelf gleich vier weitere Male, während die Zentralschweizerinnen lediglich zum zwischenzeitlichen 4:2 verkürzen konnten (65.). Zwar hatte Luzern noch Gelegenheiten zu weiterer Resultatkosmetik, doch am Ende gelang dem Team von Sébastien Bader die angestrebte Revanche mit 5:2.