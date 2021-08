FC Basel Frauen starten mit Danique Stein in die neue Saison

Fussball Die FCB Frauen starten mit der neuen Trainerin Danique Stein in die Saison: Bevor geträumt wird, muss aber erst mal gearbeitet werden Am Samstag um 16 Uhr gastieren die Frauen des FC Basel zum Saisonauftakt bei YB. Mit Ex-Spielerin Danique Stein feiert auch die neue Trainerin ihr Debüt an der Seitenlinie. Es soll der Start in eine neue Ära sein, die am besten irgendwann mit einem Meistertitel gekrönt werden soll. Doch bis es soweit ist, steht erst mal Arbeit ein und auch das Kader ist noch nicht bei hundert Prozent. Esteban Waid 21.08.2021, 05.00 Uhr

Danique Stein will in ihrer ersten Saison als Trainerin der Frauen des FCB hoch hinaus. Kenneth Nars / BLZ

Es ist ein heisser Mittag auf dem Gelände der St. Jakob-Sportanlage. Noch ist kein Betrieb auf den Fussballplätzen und auch auf dem Nachwuchscampus des FC Basel ist alles ruhig. Zumindest auf den Feldern. Im Hintergrund wird allerdings, wie fast jeden Tag, fleissig gearbeitet.

Auch Danique Stein, die neue Trainerin der FC Basel Frauen, ist noch nicht auf dem Fussballplatz zu finden. Das kommt dann erst am Nachmittag, wenn es abkühlt. Morgens arbeiten, nachmittags Trainerin einer NLA-Frauenmannschaft – es ist eines der wenigen Dinge, das sich seit ihrer Zeit als U19-Trainerin geändert hat. «Sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ausser, dass ich bei der Stiftung mit dem Pensum runter bin», erklärt Stein.

Vollzeit-Trainerin ist Stein nämlich nicht, zumindest auf dem Papier nicht. Bei der Stiftung des Nachwuchscampus ist sie weiterhin in der Geschäftsführung angestellt, kümmert sich dort um die Finanzen, die Administration und plant Events. Für die 31-jährige eine gelungene Abwechslung:

«Mir ist wichtig, dass ich die Balance habe. Ich bin gern abgelenkt, damit ich nicht nur Fussball im Kopf habe.»

Sie selbst beschreibt sich als emotional und ehrgeizig. Sich den ganzen Tag mit Fussball zu beschäftigen, wäre kein Problem, aber zumindest in ihrer aktuellen Situation wenig förderlich. «Man findet immer etwas, das man verbessern kann. Man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht verrennt. Deshalb bin ich froh, dass ich mich manchmal zurückziehen kann und ich mit völlig anderen Thematiken beschäftigt bin. Das hilft mir.»

Die erste Trainingseinheit unter Danique Stein

Seit dem Trainingsbeginn am 19. Juli ist Danique Stein die Hauptübungsleiterin der Frauenmannschaft des FC Basel. Lang eingewöhnen musste sie sich nicht. «Ich habe schnell meinen Rhythmus gefunden. Ich war auch von mir positiv überrascht, wie schnell wir uns im Trainerteam gefunden haben», sagt Stein. Auch den Draht zur Mannschaft stellte sie schnell her.

Eine Hilfe war ihre neue Assistenztrainer Elisabeth Mayr. Diese stand in der letzten Saison selbst noch im rotblauen Trikot auf dem Feld, ehe sie zum Saisonende ihre Schuhe an den Nagel hing. «Sie hat viel Erfahrung in der Schweizer Liga. Sie kennt die Spielerinnen in und auswendig und mir war wichtig, dass man gleich am ersten Tag mit der Arbeit beginnen kann», sagt die Trainerin.

Stein sieht das Team noch nicht bei hundert Prozent

Ob die Vorbereitung unter dem neuen Trainerteam, zu dem auch Assistent Benoit Schickler gehört, bereits Früchte trägt, wird sich erstmals am Samstagabend zeigen, wenn die FCB Frauen bei YB gastieren. Bei hundert Prozent sieht Trainerin Stein ihren Kader noch nicht. Sechs Spielerinnen laborieren noch an Verletzungen aus der abgelaufenen Saison. Erst wenn alle wieder zurückkommen, betrachtet sie ihren Kader als komplett, erst dann herrscht die richtige Portion Konkurrenzkampf.

Einerseits zwischen denen, die bereits vergangenes Jahr im Team waren – von denen kürzlich acht ihre Verträge verlängerten – und auf der anderen Seite zwischen den Neuzugängen Julia Matuschewski (Saarbrücken), Jana Kaiser (Borussia Mönchengladbach), Eleni Markou (Essen) und Mimoza Hamidi (FCZ). Was in der vergangen Saison war, spielt für die neue Trainerin hingegen keine Rolle. «Ich habe ihnen ganz klar gesagt: Der Konkurrenzkampf fängt jetzt bei Null an. Mir ist egal, wer welche Vorgeschichte hat», erklärt Stein.

Jahrelang trug Danique Stein selbst das rotblaue Trikot des FC Basel. 2017 beendete sie ihre aktive Karriere mit 26 Jahren. Uwe Zinke (Archiv:2015)

Die Forderung nach Disziplin und Begeisterung

Jahrelang spielte Danique Stein selbst für die Frauen des FC Basel, weiss diesen Kampf um die Stammplätze daher zu schätzen und verlangt von ihren Spielerinnen die absolute Hingabe für den Sport und das Team. «Mir ist wichtig, dass man die Begeisterung und Disziplin jeden Tag auf dem Platz sieht. Das sind Faktoren, die wichtig sind, damit man auch längerfristig Erfolg hat», macht Stein klar.

Denn erfolgreich will Stein sein, auch wenn sie das Wort Meistertitel selbst nicht ausspricht. Einerseits, weil es dafür wohl noch zu früh ist. Andererseits, weil es gegen ihre Arbeitseinstellung spricht. Denn bevor geträumt werden darf, muss gearbeitet werden. Angesprochen auf den Titel, muss Stein dann aber trotzdem schmunzeln.

«Das wäre natürlich das Schönste, das Highlight überhaupt. Allein, wenn ich dieses Bild vor Augen habe»,

kommt Stein kurz ins Träumen. Es wäre die beste Möglichkeit, ihrem Herzensverein das Vertrauen zurückzuzahlen, das ihr geschenkt wurde. Das ist einerseits ein Druck, der auf ihr lastet, aber auch ein Faktor, der sie umso mehr antreibt:

«Es ist sehr viel Herzblut dabei und wo Herzblut dabei ist, will man auch automatisch etwas zurückgeben, weil man dankbar ist. Das ist definitiv ein persönlicher Vorteil.» Doch zuerst muss eben diszipliniert gearbeitet werden. So wie sie es als Spielerin getan hat. Auch, wenn es draussen gerade sehr heiss ist.