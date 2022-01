Sechs Erkenntnisse aus dem Kurztrainingslager des FC Basel

Fussball Die Youngster geben Gas und fünf weitere Erkenntnisse nach dem Kurztrainingslager des FC Basel Der FC Basel beendet das Kurztrainingslager im Süden mit einem 2:1-Sieg gegen Lugano. Die Stimmung im Team ist nach den vier Tagen in Wallis und im Tessin gut. Doch das ist nicht die einzige Erkenntnis. Jakob Weber Jetzt kommentieren 12.01.2022, 19.02 Uhr

Die Co-Produktion der Youngster Liam Chipperfield (l.) und Albian Hajdari bringt das 1:1 und damit die Wende. Freshfocus

Statt nach Dubai reiste der FC Basel in den Süden der Schweiz. Erst ins Wallis, wo am Sonntag und Montag ein Teamevent mit Wanderung im Schnee und Blick auf das Matterhorn anstand. Dann ins Tessin, wo am Dienstag trainiert und am Mittwoch Ligakonkurrent Lugano in einem Testspiel 2:1 geschlagen wurde. Patrick Rahmen erschien im Anschluss äusserst gut gelaunt zum Gespräch. Das sind unsere sechs Erkenntnisse:

1. Die Jungen geben Gas und treffen das Tor

Die Freude über den Ausgleich in der 60. Minute im gestrigen Testspiel gegen Lugano im Cornaredo ist vor allem bei Torschütze Liam Chipperfield und Assistgeber Albian Hajdari gross. Die beiden FCB-Youngster gehören in der zweiten Hälfte zu den Aktivposten und machen Werbung in eigener Sache. Und auch der Siegtorschütze ist noch keine 20 Jahre alt. Joelson Fernandes schliesst in der 83. Minute nach Vorarbeit von Liam Millar ebenso souverän von der Strafraumgrenze ab wie zuvor Chipperfield.

2. Stocker ist eine Option auf der Sechs

Bekommt Valentin Stocker auf seine alten Tage noch eine neue Position? Marusca Rezzonico / Freshfocus

Bei all den jungen Flügelflitzern im Kader wird die Luft für Captain Valentin Stocker auf aussen immer dünner. In der zweiten Halbzeit darf der 32-Jährige im Dreiermittelfeld im defensiven Zentrum ran und er weiss dort mit klugen Schnittstellenpässen zu gefallen. So ist Stocker durchaus auch in Pflichtspielen eine Option auf der Sechs.

3. Cabral und Cömert sind immer noch da

Der Umworbene und der Wechselwillige sind immer noch da und sie wirken auch auf dem Spielfeld voll bei der Sache. Cabral agiert gewohnt spielfreudig und Cömert darf immer noch direkte Freistösse schiessen. Neue Wasserstandsmeldungen über mögliche Interessenten gibt es in Lugano keine. Ersatz bräuchte es im Falle eines Abgangs der beiden nur im Sturm. «Ich gehe davon aus, dass dann gehandelt wird», sagt Rahmen. In der Innenverteidigung wäre der FCB auch ohne Cömert gut besetzt.

4. Das Matterhorn als Höhenflug-Symbol

Im Sommer lag das Matterhorn noch in den Wolken, als die FCB-Spieler den zum Symbol für den sportlichen Höhenflug auserkorenen Berg per Helikopter bewundern wollten. Bei der zweistündigen Schneewanderung am vergangenen Montag, die einige Spieler trotz Wanderschuh-Weisung in Turnschuhen absolvierten, zeigte sich der mystische Berg dann im schönsten Sonnenlicht. Jetzt wissen also alle, wie das Anfang Saison in der Kabine aufgestellte Mini-Matterhorn in echt aussieht.

5. Djiga spielt lieber hier als für sein Land

FCB-Innenverteidiger Nasser Djiga hätte in diesen Tagen auch für sein Land den Afrika-Cup spielen können. Der 19-Jährige entschied aber, trotz Aufgebot in Basel zu bleiben. Auch weil er bei Burkina Faso wohl eher zwischen Bank und Tribüne gependelt wäre. «Wir haben keinerlei Druck auf ihn ausgeübt, aber wir sind natürlich nicht unglücklich, dass er lieber hier auf sich aufmerksam machen will», sagt Trainer Patrick Rahmen, der grosse Stücke auf das Innenverteidigertalent hält.

6. Fragezeichen bei Esposito und Zhegrova

Sie können an guten Tagen den Unterschied ausmachen, aber sie sorgen auch immer wieder für Stirnrunzeln. Auch rund ums Trainingslager gibt es Fragezeichen um Edon Zhegrova und vor allem um Sebastiano Esposito. Ersterer hätte in Lugano spielen sollen, fühlte sich dann aber unwohl. Zweiterer spielte zwar gegen Sandhausen, meldete sich dann krank und sollte eigentlich nachreisen. Doch stattdessen postete der offenbar doch nicht so kranke Italiener ein Video aus einer Auto-Waschanlage.

Das Telegramm Lugano - Basel 1:2 (1:0) Cornaredo. – 200 Zuschauer – SR David Schärli. – Tore: 24. Abubakar 1:0 (Celar). 60. Chipperfield 1:1 (Hajdari). 83. Fernandes 1:2 (Millar). Lugano: Saipi (46. Baumann); Daprela (59. Hajrizi), Maric (46. Srdic), Yuri (59 Lape); Abubakar, Guidotti (46. Musumeci), Custodio, Haile-Selassie (59. Molino); Lovric (59. Seferaj), Bottani (46. Durrer); Celar (59. Campello). Basel (1. Halbzeit): Gebhardt; Tavares, Frei, Djiga, Petretta; Xhaka, Kasami; Ndoye, Palacios, Millar; Cabral. Basel (2. Halbzeit): Spycher; Lang, Cömert, Burger, Hajdari; Quintilla, Stocker, Chipperfield; Fernandes, Males, Millar. Bemerkungen: Basel ohne Padula (verletzt), Essiam, Pelmard (beide angeschlagen), Lindner, Zhegrova, Esposito und Lopez (alle krank). – Verwarnungen: 72. Campello (Foul). – 21. Lattenschuss Kasami. 75. Lattenschuss Seferaj.

