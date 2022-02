Der FC Basel spielt Unentschieden gegen den FC Sion

Fussball Es bleibt verflucht - der FC Basel kommt nicht über ein Unentschieden gegen Sion hinaus Der FC Basel verspielt beim 3:3 gegen Sion zwei Führungen, den Sieg und langsam auch den Anschluss an die Tabellenspitze. Céline Feller 06.02.2022, 20.31 Uhr

Der FC Basel und Torschütze Dan Ndoye stolpern über den FC Sion und kommen nicht über ein 3:3 hinaus. Keystone

Ganz einsam steht Nasser Djiga da. Sicher eine Minute lang, im Mittelkreis, die Arme in die Hüften gestützt. Er ist das Sinnbild der Enttäuschung. Einer Enttäuschung, die immens ist. Weil der FC Basel gegen den FC Sion zwei Mal eine Führung aus der Hand gibt, aus viel Ballbesitz wenig macht, nur dank brutaler Effizienz drei Tore erzielt – und schliesslich dennoch nur einen Punkt zu Hause behält. 3:3 trennen sich die Basler und die Walliser. Und Captain Valentin Stocker spricht für alle, wenn er sagt:

«Das ist einfach zu wenig.»

Zu wenig gegen den Tabellensechsten. Zu wenig im heimischen Stadion, in dem der FCB in der Liga seit Oktober auf einen Sieg wartet. Und, wie Stocker anfügt, zu wenig, «wenn du den Anspruch stellst, Schweizer Meister zu werden. Dann darf man zu Hause nicht so viele Punkte verspielen, wie wir das getan haben.» Denn durch die zwei verlorenen Punkte gegen Sion vergrössert sich der Rückstand auf Leader FC Zürich auf neun Punkte, und auch der YB-Patzer (ebenfalls 3:3 in St.Gallen) kann nicht ausgenutzt werden.

Die Einwechslung mit Folgen

Dass es nicht einfach werden würde gegen Sion, hatte sich abgezeichnet. Einerseits, weil der FCB nicht nur auf den gesperrten Trainer Patrick Rahmen verzichten musste, sondern auch auf Fabian Frei und Matías Palacios, und ausserdem mit Fedor Chalov einen neuen Stürmer zu integrieren hatte. Entsprechend Mühe haben die Basler zu Beginn der Partie, Tritt zu fassen.

Die Automatismen greifen noch nicht, was beim frühen 0:1 augenscheinlich wird. Zwischen Wouter Burger und Noah Katterbach findet Anto Grgic eine Lücke, spielt den Ball in diese Schnittstelle zu Cleilton Itaitinga, und dieser verwandelt im zweiten Versuch mittels Fallrückzieher sehenswert. Doch der FCB findet in der 23.Minute schnell eine Antwort, als Stocker aus 18 Metern ausgleicht.

Mit dem Selbstvertrauen des Ausgleichs kommt der FCB besser ins Spiel. Der phasenweise schier pausenlos gefoulte Dan Ndoye erhöht mit einem Prachtsschuss in der 35.Minute zum 2:1. Alles scheint doch seinen Lauf zu nehmen, sich kein «verfluchtes» Unentschieden abzuzeichnen, wie Stocker vor der Winterpause die zahlreichen Punkteteilungen nannte. Doch dem war nicht so.

Weil Patrick Rahmen auf der Tribüne Platz nehmen muss, steht Boris Smiljanic an der Seitenlinie. Georgios Kefalas / KEYSTONE Bei Sion hingegen ist alles beim Alten: Präsident Christian Constantin lässt sich das Spiel nicht entgehen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Fedor Chalov feiert sein Debüt in der Super League und lernt die Manndeckung des Gegners früh kennen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Dan Ndoye schirmt den Ball ab. Doch gefährlich wird es noch nicht. Marc Schumacher / freshfocus Gefährlich wird es auf der anderen Seite: Itaitinga bringt den FC Sion in der 11. Minute sehenswert in Führung. Marc Schumacher / freshfocus Beim Heimteam hängen die Köpfe schon früh tief. Marc Schumacher / freshfocus Darian Males versucht zu reagieren, indem er die Offensive sucht. Georgios Kefalas / KEYSTONE Mit dem ersten Schuss des FCB gleicht das Heimteam aus. Stocker trifft mit einem präzisen Distanzschuss. Georgios Kefalas / KEYSTONE Chalov gehört zu den ersten Gratulanten Stockers. Marc Schumacher / freshfocus Doch das FCB-Spiel bleibt auch nach dem Ausgleich zäh. Georgios Kefalas / KEYSTONE Doch weiterhin verblüfft der FCB mit bester Effizienz. Ndoye sorgt mit dem zweiten Torschuss für den zweiten Treffer. Marc Schumacher / freshfocus Eine solche Statistik lässt Ndoye gleich abheben. Marc Schumacher / freshfocus Kurz nach Wiederanpfiff erhält der FC Sion einen gefährlichen Freistoss. Grgic versenkt ihm zum 2:2. Georgios Kefalas / KEYSTONE Beim FCB ist es immer wieder Ndoye, der die Tiefe sucht. Marc Schumacher / freshfocus Chalov hat hingegen lange Zeit einen schweren Stand. Marc Schumacher / freshfocus Es ist der Schlussakt in einem Spektakelspiel: Grgic verwandelt den Penalty zum 3:3. Marc Schumacher / freshfocus

Nach der Pause summieren sich die leichtfertigen Ballverluste und individuellen Fehler wieder. Diese fehlende Finesse in vielen Aktionen führt zu einem Freistoss in Minute 56. Taulant Xhaka foult den Ex-Basler Kevin Bua unnötig, Grgic zirkelt den Ball durchaus haltbar direkt in die Torwartecke. Ein Rückschlag, auf den die Basler erneut schnell reagieren können. Der eingewechselte Liam Millar bringt die neuerliche Führung, obschon die Basler in dieser Phase wenig stringent nach vorne spielen, Sion drückender ist.

Aber auch der zweite Vorsprung ist nicht genug. Weil jene Szene folgt, die von diesem Spiel vielleicht noch etwas länger in Erinnerung bleiben wird. In der 81.Minute wird Nasser Djiga eingewechselt, läuft in den Strafraum und legt dort nur Sekunden danach Gaetan Karlen um. Schiedsrichter Luca Piccolo gibt den Elfmeter, den Grgic ebenso souverän verwandelt wie den Freistoss zuvor.

Von diesem zweiten Rückschlag erholt sich der FCB nicht mehr. Es bleibt beim Remis, «das sich effektiv mehr wie eine Niederlage anfühlt», so Stocker. Der Captain spricht vom möglicherweise letzten Zwick Selbstvertrauen, das dem FCB fehle. Von ungewohnten Eigenfehlern und dass man die Entscheidung früher hätte herbeiführen sollen. Und er hat mit allem Recht. Obschon Sion mit seinen Grosschancen vielleicht näher am Sieg war. So setzt Bua den Ball einmal neben das leere Tor, und kratzt Heinz Lindner einen Schuss einmal aus dem Lattenkreuz.

Es hätte folglich nicht nur eine gefühlte, sondern eine effektive Niederlage geben können. Und auch wenn am Ende immerhin ein Punkt resultiert, kann es gut möglich sein, dass diese Partie im Meisterrennen vorentscheidenden Charakter hat. Weil der FC Zürich langsam so einsam an der Spitze der Tabelle steht wie Djiga nach dem Spiel im Mittelkreis.

Telegramm Basel – Sion 3:3 (2:1) St.-Jakob-Park. – 19 509 Zuschauer. – SR: Luca Piccolo. Tore: 11. Itaitinga 0:1 (Grgic). 23. Stocker 1:1 (Males). 35. Dan Ndoye 2:1 (Males). 56. Grgic 2:2. 69. Millar 3:2 (Dan Ndoye). 83. Grgic 3:3 (Foulpenalty). Basel: Lindner; López (46. Lang), Burger, Pelmard, Katterbach; Xhaka (81. Djiga); Dan Ndoye, Kasami, Stocker (88. Chipperfield), Males (64. Millar); Chalov (88. Hunziker). Sion: Fickentscher; Cavaré, Saintini (88. Berardi), Bamert, Marquinhos (88. Hoarau); Birama Ndoye (88. Benito); Costa, Grgic; Itaitinga (78. Karlen), Stojilkovic (75. Wesley), Bua. Bemerkungen: Basel ohne Essiam, Petretta, Padula (alle verletzt), Esposito, Palacios und Frei (alle gesperrt). FCB-Trainer Rahmen auf der Tribüne, vertreten durch Boris Smiljanic. Sion ohne Araz, Doldur und Sio (alle verletzt). Verwarnungen: 30. Birama Ndoye (Foul). 32. Cavaré (Reklamieren). 33. Marquinhos (Foul). 44. Chalov (Foul). 68. Xhaka (Foul). 83. Grgic (Unsportlichkeit). 93. Fickentscher (Zeitspiel). – 46. Lattenschuss Stojilkovic. 74. Abschluss von Chalov an den Pfosten.