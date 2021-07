Sieben Erkenntnisse aus der Vorbereitung des FC Basel

Fussball Es geht um Taktik, Personal und Fans: Sieben Erkenntnisse vor dem Saisonstart des FC Basel Die Vorfreude auf die neue Saison ist gross. Am kommenden Donnerstag startet der FC Basel in die Spielzeit 2021/22. In der vierwöchigen Vorbereitung wurden einige Dinge offensichtlich. Jakob Weber 19.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCB-Trainer Patrick Rahmen ist froh, dass die Vorbereitung zu Ende ist. Urs Lindt / freshfocus

Die Vorbereitung des FC Basel ist fast vorbei. Am Donnerstag steht gegen Partizani Tirana der erste Ernstkampf an. Und am Sonntag startet Rotblau in Zürich gegen GC auch in die Liga. Bis zur ersten Länderspielpause im September hat der FCB theoretisch zwölf Spiele in sechs Wochen. Der Erfolgsdruck ist von Beginn an gross. Aber wo steht der FCB im Juli 2021? 31 Spieler kamen in den Testspielen zum Einsatz. Die Bilanz ist mit zwei Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und 11:11 Toren ausgeglichen. Doch auch wenn die Testspiele nicht überbewertet werden sollten, gibt es weitere Erkenntnisse.

1. Der FCB hat eine neue taktische Variante

Gegen den HSV spielten Fabian Frei und Nasser Djiga zusammen in einer Dreierkette mit Goncalo Cardoso. Freshfocus

Die Dreierkette erlebt Hochkonjunktur. Nicht nur bei der EM war sie eine gern gespielte taktische Variante. Auch Patrick Rahmen liess in der Vorbereitung dreimal mit Dreierkette spielen. Gegen den HSV sah das grösstenteils schon ganz gut aus. Auch ohne viel Ballbesitz war der FCB zu Beginn das gefährlichere Team. «Die Dreierkette könnte auch eine Option gegen stärkere Gegner auf internationalem Parkett sein. Aber ich möchte auch in der Liga unberechenbarer sein», erklärt der Trainer.

2. Das Kader ist jetzt deutlich ausgeglichener

Aktuell hat der FCB 25 Spieler im Kader. Bei einigen Nachwuchstalenten ist noch nicht klar, ob sie auch während der Saison im Eins bleiben oder zurück zur U21 gehen. Aber es ist schon auffällig, dass die Leistungsdichte vor allem im Angriff und im Mittelfeld höher ist als in der vergangenen Saison. Fast alle Positionen sind doppelt besetzt und der Konkurrenzkampf ist dementsprechend gross. «Wir sind sehr ausgeglichen besetzt», sagt auch Rahmen, der sich freut, je nach Form und Gegner unterschiedliche Aufstellungsmöglichkeiten zu haben.

3. Die Verteidigung bleibt das Basler Sorgenkind

Nasser Djiga könnte das Leibchen für die Ersatzspieler bald gegen einen Stammplatz tauschen. Andy Mueller / Freshfocus

Elf Gegentore in sechs Testspielen sind definitiv zu viel. Zumal einige Tore wie schon in der vergangenen Saison nach haarsträubenden Einzelfehlern fielen. Darüber ärgerte sich auch Rahmen sehr. Doch auch personell ist der FCB hinten noch nicht so gut aufgestellt. Durch den Abgang von Silvan Widmer sind die Aussenverteidigerpositionen nicht doppelt besetzt. Hier sind Sergio Lopez und Raoul Petretta ohne Konkurrenz. Doch das soll sich ändern. Die Rückkehr von Michael Lang ist immer noch eine Option. Der 30-Jährige hat sich bereits von seinen Kollegen in Gladbach verabschiedet und wird den Verein wechseln. Vielleicht ja nach Basel. Dazu ist auch eine Weiterverpflichtung von Jorge noch nicht vom Tisch. Der Brasilianer trainiert aktuell ohne Vertrag beim FCB, nach seiner Kreuzbandverletzung allerdings noch separat. Jorge würde gerne bleiben und nachdem Destiny Udogie bei Udinese Calcio und nicht in Basel unterschrieben hat, sucht der FCB auf seiner Linksverteidigerposition weiter Verstärkung. Die Defensive bleibt aber das Sorgenkind, weil auch in der Innenverteidigung hinter dem zurückgezogenen Fabian Frei und Eray Cömert die Erfahrung fehlt. Auch wenn Neuzugang Nasser Djiga einen guten Eindruck hinterliess und auch Rahmen sagt: «Nasser ist nah dran an der Startelf.»

4. Der FCB ist abhängig von Arthur Cabral

Arthur Cabral ist auch von zwei Ukrainern nicht vom Ball zu trennen. Urs Lindt / Freshfocus

Es ist schon immer wieder beeindruckend, wie Arthur Cabral im Sturm die Bälle festmacht und verarbeitet. Mit seinen drei Toren ist er zusammen mit Pajtim Kasami auch in der Vorbereitung der Toptorschütze der Basler. Es würde den Verein sportlich hart treffen, sollte Cab- ral noch in diesem Transferfenster wechseln. Noch war kein Klub bereit, mehr als zehn Millionen Franken für den 23-jährigen Brasilianer zu zahlen. Doch es wäre überraschend, wenn Cabral im September immer noch Rot-Blau tragen würde.

5. Die offensiven Neuzugänge stehen hinten an

Liam Millar gehört noch nicht zur Startelf des FC Basel. Walter Bieri / KEYSTONE

Die FCB-Neuzugänge weisen ein Muster auf. Bis auf Djiga wurden alle bei einem europäischen Topverein ausgebildet. Zwar schafften Liam Millar (Liverpool), Sebastiano Esposito und Darian Males (beide Inter Mailand), Sergio Lopez (Real Madrid) und auch Jordi Quintilla (Barcelona) dort nicht den Durchbruch. Doch trotzdem erhoffen sich die FCB-Verantwortlichen, dass diese Spieler auf tieferem Niveau in der Schweiz reüssieren und den FCB weiter bringen. Bis auf Lopez und Quintilla stehen die Neuen allerdings noch hinten an. «Liam und Sebastiano haben sehr gute Anlagen, aber es braucht noch etwas Geduld», sagt Rahmen.

6. Schwerer Stand für Bunjaku und van Wolfswinkel

Ricky van Wolfswinkel hat wegen der grossen Konkurrenz in der Offensive nur wenig Chancen auf Einsatzzeit. Urs Flueeler / KEYSTONE

Mit Yannick Marchand wurde bereits ein Spieler, der ansonsten wohl kaum zu vielen Spielminuten gekommen wäre, an Grenoble Foot ausgeliehen. Orges Bunjaku und auch Ricky van Wolfswinkel sind zwei weitere Kandidaten, die es in Zukunft schwer haben werden. Gegen den HSV fehlten die beiden im Aufgebot. Bunjaku soll ebenfalls ausgeliehen werden. Van Wolfswinkels Vertrag läuft noch ein Jahr. Mit dem 32-jährigen Holländer lässt sich daher kaum noch gross Geld verdienen.

7. Aufbruchsstimmung ist da, der Ansturm bleibt aus

Bisher sind 12'500 Personen dem Aufruf der Muttenzerkurve gefolgt und haben sich eine Saisonkarte gekauft. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Spieler, Vereinsführung, Mitarbeiter und Fans sprechen in diesem Sommer gerne von Aufbruchsstimmung, welche der Besitzerwechsel ausgelöst hat. Diese ist zwar rund um den FC Basel unübersehbar, doch auf die Saisonkartenzahlen hat sich die Aufbruchsstimmung noch nicht ausgewirkt. Erst 12'500 Dauerkarten wurden verkauft. Das ausgerufene Ziel von 20'000 ist noch in weiter Ferne. Alle warten gespannt auf die ersten Zuschauerzahlen an den kommenden Heimspielen, an denen alle Personen mit Covid-Zertifikat ohne weitere Restriktionen zugelassen sind.