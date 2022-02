Fünf Erkenntnisse nach dem 3:3 des FC Basel gegen Sion

Fussball Fünf Erkenntnisse nach dem 3:3 gegen Sion: Jetzt muss der FCB etwas schaffen, was in der Super League noch nie gelungen ist Nach dem 3:3 gegen Sion beim Rückrunden-Heimauftakt ist die Ernüchterung beim FC Basel gross. Vier bittere Erkenntnisse und ein Fakt, der Hoffnung macht. Jakob Weber Jetzt kommentieren 07.02.2022, 12.14 Uhr

Weil Patrick Rahmen auf der Tribüne Platz nehmen muss, steht Boris Smiljanic an der Seitenlinie. Georgios Kefalas / KEYSTONE Bei Sion hingegen ist alles beim Alten: Präsident Christian Constantin lässt sich das Spiel nicht entgehen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Fedor Chalov feiert sein Debüt in der Super League und lernt die Manndeckung des Gegners früh kennen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Dan Ndoye schirmt den Ball ab. Doch gefährlich wird es noch nicht. Marc Schumacher / freshfocus Gefährlich wird es auf der anderen Seite: Itaitinga bringt den FC Sion in der 11. Minute sehenswert in Führung. Marc Schumacher / freshfocus Beim Heimteam hängen die Köpfe schon früh tief. Marc Schumacher / freshfocus Darian Males versucht zu reagieren, indem er die Offensive sucht. Georgios Kefalas / KEYSTONE Mit dem ersten Schuss des FCB gleicht das Heimteam aus. Stocker trifft mit einem präzisen Distanzschuss. Georgios Kefalas / KEYSTONE Chalov gehört zu den ersten Gratulanten Stockers. Marc Schumacher / freshfocus Doch das FCB-Spiel bleibt auch nach dem Ausgleich zäh. Georgios Kefalas / KEYSTONE Doch weiterhin verblüfft der FCB mit bester Effizienz. Ndoye sorgt mit dem zweiten Torschuss für den zweiten Treffer. Marc Schumacher / freshfocus Eine solche Statistik lässt Ndoye gleich abheben. Marc Schumacher / freshfocus Kurz nach Wiederanpfiff erhält der FC Sion einen gefährlichen Freistoss. Grgic versenkt ihm zum 2:2. Georgios Kefalas / KEYSTONE Beim FCB ist es immer wieder Ndoye, der die Tiefe sucht. Marc Schumacher / freshfocus Chalov hat hingegen lange Zeit einen schweren Stand. Marc Schumacher / freshfocus Es ist der Schlussakt in einem Spektakelspiel: Grgic verwandelt den Penalty zum 3:3. Marc Schumacher / freshfocus

1. Die Heim-Misere hält an

Am 24. Oktober 2021 hat der FC Basel zuletzt in der Liga ein Heimspiel gewonnen. Gegner damals war der FC Lugano, der 2:0 besiegt wurde. Seither hiessen die Kontrahenten St.Gallen (0:1), Lausanne (1:1), GC (2:2) und Sion (3:3) – nicht gerade übermächtige Gegner und trotzdem nahmen alle etwas Zählbares aus dem St.Jakob-Park mit.

«Ein Unentschieden im Joggeli fühlt sich immer wie eine Niederlage an», sagt Boris Smiljanic, der am Sonntag den gesperrten Patrick Rahmen als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie vertrat. Und Valentin Stocker geht sogar noch weiter: «Wenn wir den Anspruch haben, Meister zu werden, dürfen wir zu Hause nicht so viele Punkte abgeben», so der FCB-Captain. Recht hat er, wie der Blick auf die Heimtabelle zeigt. Denn der FC Zürich hat seinen gesamten Neun-Punkte-Vorsprung im heimischen Stadion herausgespielt.

Die letzte Negativserie im Joggeli liegt noch gar nicht so lange zurück: Unter Ciriaco Sforza blieb der FCB zwischen Dezember 2020 und März 2021 in sieben Heimspielen ohne Vollerfolg. In zwei Wochen hat der FCB gegen Lausanne die nächste Gelegenheit, mal wieder vor den eigenen Fans zu gewinnen.

2. Die Rechnung der Trainer geht nicht auf

Boris Smiljanic war mit der Spielweise seines Teams am Sonntag nicht zufrieden. Marc Schumacher / freshfocus

So hat sich Boris Smiljanic sein Début an der Seitenlinie im Joggeli sicher nicht vorgestellt. «Es war sehr schön, hier im Stadion sein zu dürfen. Aber nach so einem Resultat ist es auch nicht schön, an der Linie gestanden zu haben», sagt der Coach nach Spielschluss gegenüber SRF.

Smiljanic weiss nur zu gut, dass auch er eine Mitschuld am Sion-Ausgleich trägt. Denn obwohl Taulant Xhaka zwar Gelb vorbelastet aber nicht angeschlagen war, ersetzte er ihn in der 81. Minute durch Nasser Djiga und schob Innenverteidiger Wouter Burger dafür ins Mittelfeld. Ein Schachzug, der nur 21 Sekunden später einen Penaltypfiff zur Folge hatte.

Cheftrainer Patrick Rahmen nimmt seinen Co an der Pressekonferenz nach dem Spiel aus der Schusslinie und das gesamte Trainerteam in die Verantwortung. Er sagt aber auch: «Unser Plan ist bei dieser Auswechslung nicht aufgegangen.» Da ist es nur ein kleiner Trost, dass Smiljanics erster Joker Liam Millar gegen Sion sofort stach.

3. Eigenfehler kosten zu viele Punkte

Nasser Djiga zeigt in dieser Saison gute Ansätze, streut aber auch immer wieder Fehler ein. Freshfocus

Der 19-jährige Nasser Djiga ist gegen Sion der Unglücksrabe. Nach einem Kontakt mit dem Fuss des Innenverteidigers fällt Gaetan Karlen im Strafraum und Luca Piccolo zögert keine Sekunde mit dem Penaltypfiff. Natürlich nimmt Karlen die Einladung des Baslers dankend an und nicht jeder Schiedsrichter hätte eine solch gesuchte Aktion auch mit einem Elfmeterpfiff geahndet. Aber der Fehler, dem vom Tor weglaufenden Karlen gar nicht erst die Möglichkeit zum Foulziehen zu geben, liegt beim jungen Burkiner.

Wie beispielsweise auch bei Joelson Fernandes, der im Dezember gegen Lausanne ebenfalls ungestüm einen Elfer verursachte, sind es in dieser Saison oft Fehler der jungen FCB-Spieler, die wichtige Punkte kosten. «Junge Spieler dürfen Fehler machen. Wir alten aber nicht mehr», sagt Valentin Stocker, der Djiga in Schutz nimmt.

Doch auch der Captain gibt zu, dass sich der FCB in dieser Saison zu oft mit Eigenfehlern um den Lohn bringt. Auch gegen Sion gab es viel zu viele Fehlpässe im Spielaufbau. «Da müssen wir schon den Anspruch haben, dass wir ohne Fehler den Ball aus der eigenen Hälfte bringen», so Stocker.

4. Ein solcher Rückstand wurde in der Super League nie aufgeholt

Zürcher Serientäter: Karol Mets, Wilfried Gnonto, Aiyegun Tosin, Assan Ceesay und Adrian Guerrero (von links nach rechts) jubeln über den Derbysieg am Samstagabend gegen die Grasshoppers, der achte Vollerfolg hintereinander. Keystone

Neun Punkte Vorsprung hat der Leader FC Zürich nach 20 von 36 Spielen auf den zweitplatzierten FC Basel. Noch nie wurde in der Super League ein Team, das nach 20 Spielen 46 Punkte oder mehr hatte, nicht Schweizer Meister. Und noch nie hat ein Leader, der nach 20 Spielen einen solchen Vorsprung hatte, diesen noch verspielt. 2009/10 waren erst acht Runden gespielt, als YB bereits 13 Punkte Vorsprung auf den späteren Meister aus Basel hatte. Nach 20 Runden waren die Berner nur noch vier Punkte vorne.

FCB oder YB müssten also Historisches schaffen, wenn sie den FCZ, der sich nach wie vor in grösster Zurückhaltung übt und nicht vom Titel sprechen will, noch abfangen wollen. Noch sind 16 Spiele und vier Direktduelle der beiden Verfolger gegen den Leader zu spielen. Aber das seit acht Spielen ohne Punktverlust agierende Zürich hat sich längst vom Geheim- zum Topfavoriten gemausert.

5. Zürich spielt enorm über seinen Verhältnissen

Ein Fakt sollte dem FCB (und auch YB) im scheinbar aussichtslosen Meisterrennen Hoffnung geben: Der FC Zürich tritt in dieser Saison alles andere als dominant auf. Auch im neuen Jahr gewinnt der FCZ gegen Servette (Eigentor und Pfostenglück) und GC (Gastgeschenk vor dem 2:1) Spiele, die er auch gut und gerne hätte verlieren können. Das mag eine Qualität sein, aber es könnte bei ausbleibendem Spielglück auch den ein oder anderen Punkt kosten und den Vorsprung schmelzen lassen.

In der Tabelle, welche die aufgrund der Trefferwahrscheinlichkeit aller Torschüsse zu erwartenden Punkte (die sogenannten X-Points) als Hauptkriterium nimmt, liegt Zürich nur auf Rang 4. YB und Servette führen, sind in der Realität aber offensichtlich zu wenig effektiv und ohne Spielglück. Der FCB ist in dieser Statistik allerdings nur knapp vor dem FCZ platziert.

Natürlich sind die erwartbaren Punkte nur eine statistische Spielerei. Aber sie zeigen, dass der FCZ spielerisch nicht so weit weg ist, wie die echte Tabelle suggeriert. Und was nicht weit weg ist, kann auch eingeholt werden.

