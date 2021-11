Geld gegen Gewissen: Wie umgehen mit der WM in Katar

Fussball in der Wüste Ein Jahr vor Katar 2022: Wie sollen wir mit der heiklen WM umgehen und was hat der FC Basel damit zu tun? Für die einen sind Wettkämpfe oder Trainingslager in den Golfstaaten ein wirtschaftlicher Segen, für die anderen ein Grund, das Turnier zu boykottieren oder gegen den Verein zu protestieren. Dabei wäre es vor allem wichtig, vor Ort auf die Missstände aufmerksam zu machen, um nachhaltig etwas zu bewirken. Doch das gestaltet sich schwierig. Jakob Weber Jetzt kommentieren 19.11.2021, 17.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kommt es durch die WM im kommenden Jahr zu einem fruchtbaren Dialog zwischen weit entfernten Kulturen? Es wäre zu hoffen, doch die Bedenken sind gross. Keystone

Der FC Basel ist eigentlich ein Klub mit grossem sozialen Herz. Er finanziert regelmässig Fussballprojekte, die der Gesellschaft zugutekommen und gehört deswegen zusammen mit Celtic Glasgow, St.Pauli und anderen «Kult-Klubs» dem European Football for Development Network an. In der Präambel des Vereins steht: «Sportsgeist und Fairness gehören zu den Werten des Vereins, genauso wie Respekt, Vielfalt und Toleranz.»

Ein Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint da auf den ersten Blick so überhaupt nicht zu den Werten des Vereins zu passen. Doch soeben hat der FCB die Berichte bestätigt, dass er sich in der kommenden Winterpause in Dubai auf die Rückrunde vorbereiten wird.

Im letzten Heimspiel hatte die Muttenzerkurve bereits gegen die Pläne der neuen FCB-Führung protestiert. Auf einem Banner war zu lesen: «Räägeboge während dr EM und Trainingslager im arabische Ruum: Schwerpunggt Rumpfstabilität für mee Rückgrat. Üebig abbräche!» Doch der Ruf der Fans änderte nichts an den Plänen der Bosse.

Beim Heimspiel gegen St.Gallen präsentierte die Muttenzerkurve ein Protestbanner. jaw

Die alte FCB-Führung um Bernhard Burgener hatte sich auch deshalb mit der Basis verkracht, weil sie fern vom Kerngeschäft auf dem Rasen in Indien oder E-Sports investierte. Wer sich in diesen Tagen mit FCB-Fans unterhält, bekommt zu hören, dass ein Trainingslager in der Wüste für deutlich mehr Unmut sorgen wird und die gerade erst gekittete Beziehung der Fans zu den Verantwortlichen auf eine harte Probe stellt.

Natürlich: Der klamme FCB braucht Geld, um sein strukturelles Millionen-Defizit zu decken und die Emirate sind wie Katar oder Saudi Arabien auch in der Sportwelt gern gesehene Geldgeber, die sich mit ihren Investitionen Sympathien erkaufen wollen. Kein Wunder also, dass auch der «kleine FCB» hofft, ein Stück vom grossen Kuchen probieren zu dürfen. Doch was ist der Preis? Verkauft der aktuelle Leader der Super League durch die Präsenz in der Wüste seine Seele?

Rund um die WM-Baustellen starben gemäss des britischen «Guardian» 6500 Arbeiter. Keystone

Fakt ist, dass die Länder in der Golf-Region mit ihren ultrakonservativen Monarchien in vielerlei Hinsicht Werte vertreten, die mit denen westlicher Demokratien nicht vereinbar sind. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat erst vergangene Woche – kurz nachdem sich die ersten Länder wie auch die Schweiz für die WM 2022 in Katar qualifiziert hatten – in einer Mitteilung erneut auf die Missstände aufmerksam gemacht.

Korruption, Unterdrückung von Frauen, brutale Arbeitsbedingungen, Gefängnisstrafen für Homosexuelle und Folter für Aktivisten stünden nach wie vor an der Tagesordnung. Zwar hat Katar seit 2017 eine Reihe von Reformen zugunsten von Arbeitsmigranten – von denen laut eines Berichts des «Guardian» bereits 6500 rund um die WM-Baustellen gestorben sind, – eingeführt. «Diese würden aber «nicht angemessen umgesetzt, was bedeutet, dass die Ausbeutung der Arbeiter weitergeht», heisst es.

Löhne würden weiterhin oft nicht oder zu spät ausgezahlt. Zudem hätten Arbeitsmigranten nach wie vor kaum Zugang zur Justiz, um Löhne einzufordern. In einer Gewerkschaft dürfen sie sich weiterhin nicht organisieren, Todesfälle würden nicht aufgeklärt, heisst es.

«Die Ergebnisse dieses Berichtes müssen ein Weckruf für die Fifa und die nationalen Fussballverbände sein. Sie müssen mehr tun und zwar jetzt»,

sagt Katja Müller-Fahlbusch, Expertin für die Region Naher Osten und Nordafrika bei Amnesty International.

Ein Boykott der Weltmeisterschaft wäre der falsche Weg

Einen Boykott der WM, wie ihn in dieser Woche auch die Juso gefordert hatte, hält Amnesty International aber für falsch. Vielmehr müsse die Fifa jetzt «entschlossen handeln», damit die WM und die dadurch erworbene weltweite Aufmerksamkeit auch nachhaltig eine Verbesserung der Missstände herbeiführen kann.

Katar liegt gleich neben den Vereinigten Arabischen Emiraten. Google Maps

Auch der ehemalige FCB- und aktuelle Nati-Goalie Yann Sommer hat sich in dieser Woche geäussert und einen möglichen Boykott abgelehnt: «Das wäre der falsche Weg», sagt Sommer dem SRF. Doch er erklärt auch, dass man sich nach den ersten öffentlichen Protesten der norwegischen und deutschen Mannschaft auch in der Nati und im Schweizer Fussball Verband (SFV) Gedanken gemacht hat, wie man die Menschenrechtslage in Katar verbessern könnte. Sommer sagt: «Der SFV probiert, durch seine Präsenz vor Ort Verbesserungen zu erzielen, indem er mit lokalen Regierungsvertretern oder Verbandsleuten das offene Gespräch sucht und erklärt, welche Werte in der Schweiz wichtig sind.» Sommer hofft, dass dieser Plan funktioniert. Doch er weiss auch, dass die Thematik heikel ist und nicht einfach so bei einem Apéro kurz nach der Begrüssung angesprochen werden kann. Die Frage nach der Wirksamkeit solcher Worte bleibt bestehen.

Womit wir wieder beim FC Basel wären. Denn auch er hat durch die neuen Kontakte in die Vereinigten Arabischen Emirate die Möglichkeit, auch gesellschaftlich Dinge voranzutreiben und nicht nur von den guten Trainingsbedingungen und möglichen Finanzspritzen zu profitieren. Doch um auch gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, müsste man sich – idealerweise öffentlich – politisch äussern und sich damit auf ungewohntes und heikles Terrain begeben. Doch nur so könnte der FCB dem Unmut der Fans entgegenwirken.

Die Trainingsbedingungen in Doha (Katar), Dubai oder Abu Dhabi (beide VAE) sind im Januar sehr gut, weshalb der FC Bayern München (hier Robben und Schweinsteiger) von 2011 bis 2020 zehn Mal in die Wüste reiste, um dort sein Winter-Trainingslager abzuhalten. Keystone

Wie es nicht geht, zeigt der grosse FCB aus Deutschland. Auch Bayern München reist seit 2011 regelmässig in die Wüste ins Trainingslager. Auch die Bayern sehen sich regelmässigen Fan-Protesten ausgesetzt. «Für Geld waschen wir alles rein», stand Anfang November auf einem Plakat, das Vorstandsboss Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer vor einer Waschmaschine zeigte. Und für die Mitgliederversammlung von kommender Woche ist eine Einstweilige Verfügung eingegangen. Damit wollen die Fans die Zulassung eines Antrags erzwingen. Dieser sieht vor, dass der deutsche Rekordmeister das umstrittene Sponsoring mit dem Emirat schnellstmöglich beendet.

Die aktuellen Bayern-Bosse schweigen bislang zu diesem Thema. Der ehemalige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte bei einem Auftritt im ZDF-Sportstudio: «Seit Bayern München Partner von Katar ist, hat es nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeitsrechte zum Positiven gegeben.» Doch die Inhalte der Gespräche mit den Verantwortlichen in Katar sollen intern bleiben und somit kann der Einfluss des FC Bayern auf die angeblich so positive Entwicklung in Katar auch nicht belegt werden.

Bleibt zu hoffen, dass der FC Basel, wenn er im Januar in die Wüste fliegt, einen kommunikativeren Weg einschlägt und die Plattform auch politisch nutzt und somit seine Werte auch in den Emiraten stolz vertritt.