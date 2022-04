Die Black Stars verlieren, FCB U21 siegt

Fussball Langsam wird es eng: Für die Basler Promotion League Teams Black Stars und FCB U21 geht es in die entscheidende Schlussphase der Saison Die Black Stars verlieren zuhause mit 1:2 gegen die YB U21. Der Nachwuchs des FCB siegt mit der Unterstützung von Males und Djiga 3:0 gegen den SC Brühl. Bei beiden Teams wackelt der direkte Klassenerhalt. Alan Heckel 17.04.2022, 18.55 Uhr

Wohin wird es wohl gehen - Black Stars Trainer-Team. Edgar Hänggi Suleyman Turkes konnte sich gegen die Berner Abwehr nicht wunschgemäss durchsetzen. Edgar Hänggi Seydou Kiendrebeogo bringt die Basler in Führung. Edgar Hänggi Oberli ist beim Schuss von Aris Triantafillidis machtlos. Edgar Hänggi Glück für die Black Stars beim Lattenschuss in Halbzeit eins. Edgar Hänggi Ein Selfie mit dem Torschützen. Edgar Hänggi Captain Simon Geiger kann für die Berner per Kopfball ausgleichen. Edgar Hänggi Auch in der zweiten Hälfte landet der Ball am Gehäuse von Steven Oberli. Edgar Hänggi

Vom Glück verfolgt war der FC Black Stars in der Rückrunde dieser Promotion-League-Saison wahrlich nicht. Im Heimspiel gegen die U21 des BSC Young Boys hat man erstmals seit langem das Gefühl, Fortuna würde es gut mit den Baslern meinen. Zum einen gehen sie in Führung, ohne bisher eine Torchance zu haben.

YB-Keeper Abdullah Laidani lässt eine Hereingabe Tobias Mumenthalers aus den Händen gleiten, sodass Seydou Ouedraogo aus einem halben Meter das Leder problemlos über die Linie drücken kann (23.). Und zum anderen kommen sie um den fälligen Penaltypfiff herum, nachdem Dominik Spaqi dem entschwischten Yann-Aimé Kasai beim Klärungsversuch im Sechzehner mit dem Fuss am Kopf getroffen hat (36.).

«Mindestens ein Punkt lag heute drin», findet auch Branko Bakovic und ärgert sich darüber, dass seine Equipe erneut als Verlierer den Platz verlassen hat. Dass die Gäste die stärkere Equipe gewesen sind, will der Black-Trainer gar nicht in Abrede stellen, merkt jedoch treffend an: «Die Tore, die YB machen musste, haben sie nicht gemacht, stattdessen treffen sie in Situationen, in denen wir es ihnen viel zu einfach gemacht haben.»

In der Tat scheitern die Berner mehrfach entweder an der Torumrandung oder an Black-Torhüter Steven Oberle. Doch weil sie nach zwei Cornern von Fehlern des Platzclubs profitieren können, fahren sie mit einem 2:1-Sieg in die Bundesstadt zurück. In der 31. Minute köpfelt Captain Simon Geiger, der wie ein Mitspieler völlig allein am zweiten Pfosten steht, zum Ausgleich ein.

Oberle ist im Zurücklaufen (foulwürdig?) geblockt worden, «dennoch dürfen wir uns nicht so anstellen», ärgert sich Bakovic. In der 82. Minute behindern sich nach einem Eckball mehrere Basler gegenseitig, sodass die Gäste zweimal Mass nehmen können: Aaron Appiahs Knaller landet via Latte bei Gabriele De Donno, der aus 18 Metern volley trifft.

Der Trainer der Sterne kann seinem Team ansonsten nicht viel vorwerfen («Der Wille war da.»), hat aber vergeblich gehofft, «dass wir nach dem 1:0 das Spiel kontrollieren können». Trotz des angeknacksten Selbstvertrauens glaubt Branko Bakovic, dass man in der Lage ist, in Chiasso und gegen Biel zu punkten und damit der Abstiegsrunde zu entgehen.

«Es fehlte in den letzten Wochen immer nur ganz wenig – wir sind definitiv in der Lage, in diesen Partien etwas zu holen.»

FCB-Nachwuchs mit Hilfe zweier Profis erfolgreich

Die Niederlage der Black Stars, sowie das 1:1-Remis zwischen YF Juventus und dem FC Biel sind ganz nach dem Geschmack des FC Basel. «Das war der zweite Gedanke», gibt Michel Renggli offen zu. «Der erste war, dass wir unser Spiel in Brühl unbedingt gewinnen mussten.» Dies gelingt den Baslern mit 3:0, auch wenn die Partie lange Zeit offen gewesen ist, ehe Zsombor Gruber (83.) und Darian Males (90.) mit zwei herrlich herauskombinierten Toren den Sack für Rotblau in der Schlussphase zumachen. «Da hat man gesehen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt», so der FCB-Trainer.

Zu Beginn haben die Basler auch das nötige Glück auf ihrer Seite, denn Dario Stadlers toller Volley hätte einen Treffer verdient gehabt, doch der Brühler Mittelfeldspieler trifft nur den Pfosten. Die meisten Aktionen des Tabellenvorletzten sind nicht so eindrücklich wie diese aus der 7. Minute. Oftmals verheddern sie sich im Mittelfeld und verlieren die entscheidenden Duelle. So auch nach 19 Minuten, als Males, der wie Nasser Djiga in der U21 aushilft, handlungsschnell einen perfekten Schnittstellenpass auf Momodou Jaiteh spielt, welcher allein vor Goalie Christian Leite das 0:1 erzielt.

In der Folge sind die Gäste das bessere und gefährlichere Team, auch wenn sie bis in die Schlussminuten nicht verbergen können, dass sie sich in einer schwierigen Situation befinden. Mit dem 2:0 ist aber der Knoten gelöst und die anschliessenden Aktionen haben plötzlich eine andere Qualität. Michel Renggli hofft, «dass wir den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen und eine Serie starten können».

Auch wenn der Spieltag für sie erfolgreich war, können die Rotblauen der Abstiegsrunde aus eigener Kraft nicht entgehen. Doch mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Etoile Carouge am Mittwoch wäre man nur noch einen Punkt vom rettenden 12. Rang, den derzeit die Black Stars belegen, entfernt, hätte YF Juventus überholt und würde Biel und die Sterne weiter unter Druck setzen. Gut möglich, dass sich der direkte Klassenerhalt sogar im Fernduell zwischen den beiden Basler Vereinen entscheidet.

Telegram 1 FC Black Stars – BSC Young Boys U21 1:2 (1:1) Buschweilerhof. – 250 Zuschauer. – SR Huwyler. – Tore: 23. Ouedraogo 1:0. 31. Geiger 1:1. 82. Gabriele De Donno 1:2.

Black Stars: Oberle; Mumenthaler, Farinha e Silva, Spaqi (85. Edwige), Jankowski; Muzangu, Fazlija, Sevinç, Ouedraogo; Türkes (77. Levante); Rashiti (63. Ferreira).

YB U21: Laidani; Nussbaum (77. Jungo), Geiger, Bichsel, Fontana; Gabriele De Donno, Jakob (72. Rhodes), Fosso; Golliard, Kasai (72. Rossier), Appiah (86. Triantafilidis).

Bemerkungen: Black Stars ohne Babovic, Covella, Kaufmann, Mushkolaj, Zunic (alle verletzt), Adamczyk, Hänggi, Spataro (alle gesperrt) und Rosenblatt (kein Aufgebot). YB ohne Comisetti, Crnovrsanin, Jonathan De Donno, Godwin, Kabeya, Kashi, Näf, Pahud, Rexhaj und Zbinden (alle verletzt, krank, abwesend oder kein Aufgebot). – Platzverweise: 60. Fazlija, 67. Fontana (beide Foul, 2. Verwarnung). – Verwarnungen: 1. Nussbaum, 29. Muzangu, 32. Fontana, 45. Spaqi, 55. Fazlija, 91. Bichsel (alle Foul), 94. (nach Spielende) Fosso, Bakovic (Trainer Black Stars; beide Unsportlichkeit). – 20. Lattenschuss Geiger. 82. Lattenschuss Appiah.

Telegram 2 SC Brühl – FC Basel U21 0:3 (0:1) Paul-Grüninger-Stadion. – 540 Zuschauer. – SR Ghisletta. – Tore: 19. Jaiteh 0:1. 83. Gruber 0:2. 90. Males 0:3.

Brühl: Leite; Kucani, Neitzke, Traber, Wörnhard; Holenstein, Stadler (78. Pavlovic), Sejdija, Rafhinha; Eberle, Mujic (63. Campos).

Basel: Spycher; Wetz, Djiga, Fazlic, Gradaille; Stevanovic (80. Dundas), Uruejoma; Males; Manis (46. Gruber), Hunziker (88. Winkler), Jaiteh (64.Avdullahu).

Bemerkungen: Brühl ohne Demhasaj und Lovakovic (beide verletzt). Basel ohne Moulin, Okafor, Vukelic (alle verletzt), Havales, Kayombo und Xhemaili (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen; 12. Hunziker; 81. Gradaille (beide Foul). – 7. Pfostenschuss Stadler.