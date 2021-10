Fussball Viel Aufschwung nach dem Abschied: So geht es den Spielern, die den FCB im Sommer verlassen haben Neben dem aktuell vereinslosen Timm Klose mussten oder wollten elf weitere Spieler den FC Basel in diesem Sommer dauerhaft verlassen. Hier ist die Übersicht, wie es ihnen bei ihren neuen Klubs bisher ergangen ist. Jakob Weber 08.10.2021, 19.19 Uhr

Amir Abrashi gibt auch als GC-Captain alles, leider kommen aber immer wieder Verletzungen und Sperren dazu. Urs Lindt / freshfocus

Amir Abrashi (fünf Spiele, eine Sperre und drei verletzungsbedingte Ausfälle für GC), Luca Zuffi (neun Spiele, ein Tor für Sion) und Samuele Campo (fünf Einsätze, nur einmal über 90 Minuten und noch keine Torbeteiligung in Luzern) sind in der Super League geblieben. Solange sie fit sind, dürften sie dort auch weiter zu Einsätzen kommen und immer wieder auch gegen ihren alten Arbeitgeber spielen. Andere sind etwas vom Radar verschwunden.

Jasper van der Werff hat sich in Paderborn einen Stammplatz erkämpft. Karl-Josef Hildenbrand / DPA

Jasper van der Werff kam beim FC Paderborn in der 2. Bundesliga unter. Dort stand der Innenverteidiger bisher in allen neun Ligaspielen in der Startelf und hat somit direkt Anteil am guten Saisonstart mit Rang 3. Auch Ricky van Wolfswinkel dürfte über seinen Wechsel zu Twente Enschede froh sein. Beim aktuellen Tabellensechsten in den Niederlanden ist der Stürmer gesetzt. Das Resultat: vier Tore und ein Assist in sieben Einsätzen. Ähnlich furios ist auch Aldo Kalulu unterwegs. Der Franzose ist in der Ligue 2 in seiner Heimat bei Sochaux Stammspieler als Mittelstürmer und hat in elf Spielen vier Tore erzielt. Dank seinem späten 1:0 am vergangenen Wochenende steht Sochaux auf dem für den Aufstieg berechtigten zweiten Rang.

Ebenfalls sehr gut läuft es bei Silvan Widmer. Der Schweizer Nati-Spieler ist bei Mainz Stammkraft in der Bundesliga, zuletzt wegen Personalnot sogar zweimal in der Innenverteidigung. Wenn er nicht gerade verletzt ist, ist auch Elis Isufi Stammspieler. Und zwar beim SC Kriens, dem Tabellenletzten der Challenge League. Als Isufi gegen Aarau am vergangenen Wochenende sein Comeback über 90 Minuten gab, blieben die Innerschweizer zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Da Kriens aber auch kein Tor schoss, wartet Isufi noch auf den ersten Sieg in Grünweiss. Seit Jorge zurück in seine Heimat gekehrt ist, hat dessen neuer Verein Palmeiras Sao Paulo nur drei von 13 Spielen gewonnen. Am Linksverteidiger liegt das aber nicht. Der feierte nach Kreuzbandverletzung erst am vergangenen Wochenende sein Startelfcomeback. Mit ihm will der aktuelle Tabellenzweite nochmal ins Meisterrennen eingreifen. Bis Ende Jahr stehen noch 17 Spiele an, da können die zehn Punkte Rückstand auf Leader Atlético Mineiro definitiv noch aufgeholt werden.

Silvan Widmer stand in jedem Spiel von Mainz auf dem Feld. Neis/Freshfocus / Expa/Eibner

Neben Timm Klose scheint sich der FCB-Abgang nur für zwei weitere Spieler bisher nicht gelohnt zu haben. Für Julian von Moos geht das Reservistendasein auch bei Vitesse Arnheim weiter. Der 20-jährige Flügel wurde bisher lediglich in der Qualifikation zur Conference League zweimal eingewechselt. In der Liga pendelt von Moos zwischen Tribüne und Ersatzbank. Auf Einsatzminuten beim Tabellenachten der ersten niederländischen Liga wartet er noch. Ebenfalls auf der Bank sitzt Jozef Pukaj. Beim FC Winterthur kommt der Goalie nicht an der Nummer 1 Raphael Spiegel vorbei. Anders als beim FCB ist er immerhin die Nummer 2 und sollte Winterthur Leader bleiben im kommenden Jahr die Nummer 2 eines Super-League-Teams.