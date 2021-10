Eine Birsfelderin startet ihre Golfkarriere in Amerika.

Golf Eine Birsfelderin sucht ihre Chance auf eine Golfkarriere hinter dem grossen Teich Die Baselbieterin Tiffany Arafi setzt auf die Karte Sport – die Universität in den USA ist dabei ihr Ass im Ärmel. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Tiffany Arafi spielt an eine Universität in den USA Golf. Bild: zVg

Dem Klischee, dass nur wohlhabende, alte Männer mit viel Zeit Golf spielen, entspricht Tiffany Arafi nicht. Die 21-jährige Birsfelderin betreibt ihren Sport mit Passion und lässt sich von diesen Vorurteilen nicht von ihrem Weg abbringen. Bereits als Baby ist sie auf Golfplätzen unterwegs. Ihre ganze Familie betreibt diesen Sport. «Schon als Kleinkind spielte ich Golf. Erst mit Plastikschlägern, später dann mit Metallschlägern. So hat sich das entwickelt», sagt sie. Arafi probiert jedoch auch andere Sportarten, geht in Fussballtrainings, ins Handball, reitet und versucht sich in der Leichtathletik. Nichts fesselt sie jedoch so wie das Golfen.

Arafi meldet sich in einem Golfklub an, findet dadurch regelmässig Spielerpartnerinnen und Spielpartner und nimmt regelmässig an Turnieren teil. In der Schweiz muss der Athlet oder die Athletin sich selbst für ein solches anmelden. Ihre Resultate sind gut und Arafi spielt sich unter die fünf besten Spielerinnen des Landes. Dies führt zur Selektion für die Nationalmannschaft. «Dort wird alles für mich übernommen. Die Flüge werden gebucht, das Hotel gesucht und ich werde an den Turnieren angemeldet», erklärt sie.

Der Trainingsaufwand ähnelt dem von Profis

Um auf solch ein Niveau zu kommen, muss Arafi jedoch viel trainieren. Sechsmal pro Woche tut sie dies in ihrem Sport. Das Training gliedert sich in Strechting, Fitness und Platztraining und dauert jeden Tag um die vier Stunden. Ausser sie spielt eine 18-Loch-Runde. «Das dauert normalerweise um die viereinhalb Stunden. Dann wird das Training länger», sagt sie. Der Aufwand ist immens. Sie sagt:

«Ich bin an dem Punkt, wo ich den Sport brauche, um glücklich zu sein.»

Das Interessante am Golfen ist für sie, dass die Technik nie perfekt ist. «Man muss immer an etwas arbeiten. Ist ein Detail verbessert, kommt ein anderes dran. Das macht es spannend», erklärt Arafi.

Nach der Schulzeit besucht Arafi die WMS in Reinach. Sie merkt jedoch schnell, dass es sehr kompliziert ist, Sport und Ausbildung unter einen Hut zu bringen. Aufgrund ihrer Turnierteilnahmen verpasst sie eine Menge Schulstoff. Sie sucht mit ihrer Familie nach Lösungen. Diese findet sie an einer Highschool in den USA. Sie meldet sich an und besucht die Golf-Academy. Im Gegensatz zur WMS hat sie dort viel mehr Zeit für ihren Sport. «Die WMS war toll, aber eher für beispielsweise Fussballspielerinnen ausgelegt. Man hat drei Stunden Zeit für den Sport. Die Golfplätze sind jedoch nicht gerade ums Eck und dann hat man nur noch eine Stunde Zeit fürs Training. Das lohnt sich nicht», sagt sie.

Der Sport steht in den USA im Mittelpunkt

In den USA ist das anders. Arafi integriert sich schnell, hat zu Beginn jedoch mit der Sprache zu kämpfen. Die Vorteile überwiegen jedoch. Dies beginnt bereits bei der Einstellung zum Sport. «Wenn du eine gute Sportlerin bist, bist du in Amerika eine gute Studentin. Der Sport steht an erster Stelle», sagt sie. In der Schweiz erlebt sie das eher umgekehrt. Auch die Infrastruktur ist bedeutend grösser. So stehen ihr 56 Golfplätze zum Spielen und Trainieren zur Verfügung.

Sie absolviert die Highschool und wechselt danach auf die Universität. Im letzten Semester ihres Bachelorstudiums macht sie ein Praktikum und arbeitet täglich fünf Stunden. Nach der Arbeit geht sie direkt auf den Golfplatz oder ins Fitnesstraining. Sie verlässt das Haus um sechs Uhr morgens und ist erst um sechs Uhr abends wieder zuhause. Für ihr Ziel nimmt sie das jedoch auf sich. Sie sagt:

«Golf ist noch mein Hobby, ich versuche es jedoch so seriös anzugehen, als wäre es mein Job.»

Diese Seriosität widerspiegelt sich auch in den Resultaten. Sie gewinnt beispielsweise das Buccaneer Classic Turnier mit einem historischen Rekord für den tiefsten Gesamtscore ihrer Universität. Auch das Olde Stone Turnier in der vergangenen Woche gewinnt sie. An solche Turniere reist Arafi meistens zwei Tage früher an. So hat sie Zeit, noch etwas zu trainieren und eine Proberunde zu spielen. Diese ist wichtig, um sich eine Taktik zurecht zu legen.

An den Buccaneer Classic gewinnt Tiffany Arafi mit einem Rekordresultat. Bild: zVg

Am Spieltag selbst bereitet sie sich nach einem klaren Plan vor. Erst isst sie ihr Frühstück, dann folgen 30 Minuten Stretching und ein 20-minütiges Aufwärmprogramm. Auf dem Platz wärmt sie sich nochmals eine Stunde auf. Sie startet mit Putting und schlägt erst zum Schluss lange Bälle. «Für mich ist das wichtig, sonst ist mein Körper wieder kalt. Daher mache ich die langen Bälle zum Schluss», erklärt sie.

Ziele hat sie zwar, diese sind aber nicht auf einen Score fixiert. Es sind eher langfristige. Arafi möchte bis nächstes Jahr in den Top fünf der Collegespielerinnen sein und im Worldranking von Platz 330 in die Top 150 kommen. Nach dem Studium ist es ihr Ziel, Profi zu werden.

Ihr Tipp für angehende Golferinnen und Golfer ist, viel Zeit und Geduld mitzubringen. Mit dem bestätigt sie zwar einen Teil des Klischees, ein Altherrensport ist das Golfen aber keinesfalls. Das beweist Arafi regelmässig und eindrücklich.