Handball Der arg dezimierte RTV bleibt in Schaffhausen chancenlos Am Sonntagabend reiste der RTV nach Schaffhausen zum Ligaspiel gegen den Tabellenführer. Der Favorit setzte sich in einem durchzogenen Spiel durch, und der RTV musste mit leeren Händen nach Hause reisen. Riccardo Ferraro 14.11.2021, 20.57 Uhr

Igor Stamenov (hier gegen Wacker Thun) und seine Teamkollegen müssen eine klare Niederlage hinnehmen. Bild: Patrick Straub/Keystone

Gegen den Tabellenführer zu spielen ist nie einfach. Noch schwieriger ist das Unterfangen für Teams aus der unteren Tabellenregion. Dieser Herausforderung musste sich das Team des RTV Basel am Sonntag gegen den unangefochtenen Leader aus Schaffhausen stellen. Erschwerend kam dazu, dass die Realturner nur gerade elf Spieler, davon waren zwei Torhüter, mit nach Schaffhausen nehmen konnten. Doch auch die Kadetten hatten fünf Verletzte zu beklagen.

Das Heimteam verteidigte stark und liess den Baslern keinen Raum in der Offensive. Gerade dort machte sich das Fehlen des formstarken Angreifers Aleksander Spende bemerkbar. Spende sass eine Sperre ab. Defensiv war der RTV jedoch regelmässig gefordert und musste die schnellen Konter immer wieder verteidigen. In den ersten zehn Minuten gelang das nicht gut, und die Basler gingen früh in Rückstand.

Es entwickelte sich ein Spiel auf bescheidenem Niveau

Das Tempo des Spiels war überschaubar. Dies hatte zwei Gründe. Der RTV mit den wenigen Spielern musste die Kräfte einteilen; die Kadetten hingegen wollten aufgrund des bevorstehenden Europacup-Spiels nicht zu viel Energie verbrauchen. Die Spieler beider Teams schienen sich den Schonmodus zu Herzen genommen zu haben. Denn neben den wenigen Toren gab es immer wieder Unterbrechungen und Strafen abzusitzen.

Schaffhauser Tore entstanden oft nach demselben Muster. Aus einer stabilen Defensive konnte das Heimteam kontern. Begünstigt wurde das durch ungenaue Würfe der Basler oder gute Paraden des Schaffhauser Torhüters. So plätscherte das Spiel vor sich hin. Das Heimteam musste nie Angst um die Punkte haben. Die Gäste aus Basel versuchten zwar immer wieder etwas, gelingen wollte ihnen jedoch nicht viel.

Nach 40 Minuten führten die Kadetten dann mit fünf Toren Vorsprung und liessen sich in der Folge den Sieg nicht mehr nehmen. Auch im Schonmodus musste der Tabellenführer nicht an seine Grenzen gehen und gewann schlussendlich mit 25:14. Am Samstag, 27. November, spielt der RTV wieder zu Hause. Gegner wird dort der HC Kriens-Luzern und somit der direkte Tabellennachbar sein.