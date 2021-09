Der RTV Basel verliert knapp beim HC Kriens-Luzern

Handball Der RTV schrammt gegen Kriens-Luzern knapp am ersten Punktegewinn vorbei - trotz grosser Verletzungssorgen Auch im vierten Spiel der Saison bleibt der RTV Basel ohne Punktgewinn. Gegen den HC Kriens-Luzern schnuppern die Basler bis zum Schluss am Sieg, am Ende verlieren sie aber knapp mit 26:28. Dass die Realturner verletzungsbedingt auf viele Spieler verzichten mussten, merkte man aber zu kaum einem Zeitpunkt. Esteban Waid 18.09.2021, 21.12 Uhr

Jorge Paban war gegen den HCK zusammen mit Topskorer Aleksander Spende der beste Werfer. Juri Junkov (02.09.21)

Es sind keine einfachen Wochen für die Handballer des RTV Basels. Vor dem Auswärtsspiel beim HC Kriens-Luzern standen die Basler immer noch ohne Punkte da. Das liegt einerseits daran, dass sich die Realturner unter ihrem neuen Trainer Ike Cotrina immer noch finden müssen. Aber auch der Spielplan tut bisher sein Übriges. Zwei der drei bisherigen Spiele bestritt der RTV gegen die Vorjahresfinalisten Pfadi Winterthur und Kadetten Schaffhausen. Das dritte Spiel ging knapp gegen GC Amicitia Zürich verloren.

Aber auch im vierten Spiel sollte es nicht einfacher werden. Denn es gibt angenehmere Aufgaben, als auswärts gegen den dritten der letzten Hauptrunde und Halbfinalisten, HC Kriens-Luzern, zu spielen. Immerhin: auch die Krienser suchen zum Saisonstart noch ihre Form. Von den bisher zwei gespielten Spielen, verloren sie sowohl gegen Bern als auch gegen St. Otmar St. Gallen. Zusätzlich gab es im Europacup eine 18:29-Klatsche bei Benfica Lissabon.

Die Basler bringen Kriens früh in Bedrängnis

Trotz der null Punkte im Gepäck reist der RTV mit einer breiten Brust nach Kriens und tritt auch von Beginn an dementsprechend auf. Wie auch schon in den letzten Spielen startet das Team von Trainer Cotrina gut in die Partie. Angriff und Verteidigung sind wach. Hinten hält Goalie André Willimann das Tor bei einem Penalty, später bei einem Konter, sauber, vorne Treffen Topskorer Aleksander Spende und Neuzugang Jorge Paban.

Erst nach fast elf Minuten kommt die Heimmannschaft wieder ran - Moritz Oertli trifft zum 5:5-Ausgleich. Und ausgeglichen bleibt auch der Rest der kompletten Partie. Darauf deutet auch der 14:14-Halbzeitstand hin. Aber spätestens ab der Pause wird das Spiel auf Augenhöhe zu einem Schlagabtausch. Dass die Basler auf viele Verletzte, wie Dennis Krause oder Jannis Voskamp, verzichten müssen, merkt man kaum, es lässt aber erahnen, was mit einem vollständigen Kader an diesem Abend möglich wäre. Das sieht auch der Trainer so, hätte aber auch gerne die Punkte mitgenommen:

«Wir haben trotz der vielen fehlenden Spieler ein super Spiel gemacht. Aber zum Gewinnen brauchen wir noch mehr. Zwei Punkte hier wären ein super Preis für uns gewesen.»

Zwei Basler Akteure zeigen aber, dass sie an diesem Abend topfit sind. Immer wieder sind es auf Seiten der Gäste Spende und Paban, die für Gefahr sorgen. Ein immer wieder kehrendes Bild: Spende springt und scheint für einen kurzen Moment in der Luft zu schweben, dann täuscht er einen Wurf an und legt auf Paban ab.

Bis zum Schluss bleiben die Punkte in Reichweite

Die Paban-Spende-Brechstange funktioniert aber nicht immer. Weniger als zwei Minuten vor Schluss liegen die Gäste vom Rheinknie mit 26:27 hinten. Im letzten Timeout zeichnet Cotrina noch letzte Anweisungen auf seine kleine Tafel. «Ich habe einen Spielzug gezeigt, der leider nicht funktioniert hat. Das sind Situationen voller Stress und nicht alle haben gehört, was ich gesagt habe», erklärt der Trainer die Szene. Wenige Augenblicke später steigt Spende in die Luft, sein Wurf bleibt aber am starken Rok Zaponsek im Krienser Tor hängen.

Weil Willimann den anschliessenden Gegenschlag abwehrt, bekommen die Basler noch eine Chance. Igor Cagalj scheitert jedoch erneut an Goalie Zaponsek. Wenige Sekunden später macht der HCK den Sack zu und trifft zum Endstand von 28:26. Während die einen ihren ersten Punktgewinn feiern, müssen die anderen weiter warten.

Hätte der RTV nicht erneut Punkte liegen gelassen, könnte Trainer Cotrina eigentlich zufrieden sein. «Wir haben meiner Meinung nach gegen einen der Titelfavoriten gespielt. Und wir haben gegen diesen Favoriten ein tolles Spiel gemacht, aber wir brauchen Punkte und im Moment haben wir immer noch keine», sagt der Spanier etwas geknickt.

Mit Blick auf die nächste Partie gegen den HSC Suhr Aarau ist er deshalb positiv gestimmt. «Eine Realität ist, dass wir verletzte haben, die nicht sobald zurück sind. Die andere Realität ist, dass wir bis zur letzten Sekunde Chancen gegen einen Favoriten hatten», sagt Cotrina. Denn bei all der guten Leistung und der Steigerung der letzten Wochen: Das einzige, was den Realturnern wirklich hilft sind Punkte.

HC Kriens-Luzern - RTV Basel 28:26 (14:14) Krauerhalle Kriens. – 350 Zuschauende. – SR: Brunner/Salah. Kriens-Luzern: Zaponsek (12 Paraden); Harbuz (9 Tore), Langenick (2), Lapajne (6), Lavric, Oertli (2), Schlumpf (1), Sikosek (3), Vekic (3), Wanner (2). Basel: Willimann (10 Paraden), Kühner; Berger (2 Tore), Cagalj (4), Dietwiler (1), Esono Mangue, Mauron (1), Paban (10), Spende (8), Stamenov. Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Eicher (krank), Basel ohne Krause, Basler, Khadkevich und Voskamp (verletzt). – 2-Minuten: Kriens Luzern 5, Basel 6. – Bester Spieler: Kriens Luzerns Zaponsek, Basels Paban.