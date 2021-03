Handball Der Topskorer kann den RTV nicht retten und kassiert eine Heimniederlage gegen Wacker Thun Mit einem Sieg hätte der RTV Basel auf den Tabellensechsten Wacker Thun aufschliessen können. Am Ende verlieren die Handballer um Trainer Darijo Bagaric aber mit 24:30. Sven Gautschi 07.03.2021, 11.37 Uhr

Bereits in zwei Wochen hat der RTV Basel die Chance, sich bei Wacker Thun zu revanchieren. Edgar Hänggi (20.02.2021)

In der 55. Spielminute wurde RTV-Trainer Darijo Bagaric beim Stand von 22:26 gegen Wacker Thun nervös und nutzte die letzte Chance, um sein Team nochmals nach vorne zu peitschen. Gerade die beiden Nationalspieler Nicolas Raemy und Lukas von Deschwanden wollte der Coach der Realturner konsequenter mit einer 4-2 Verteidigung angegangen sehen, während er im Angriff noch einmal alles nach vorne werfen wollte.

Die energischen Worte fanden im heimischen Rankhof jedoch nicht den gewünschten Widerhall. Symptomatisch zum Spielverlauf verzettelte sich das Heimteam in der Offensive unnötig in der Mitte des Feldes und rieb sich an der sehr gut agierenden Verteidigung der Berner Oberländer auf. Topscorer Aleksander Spende fasste sich nach angezeigtem Zeitspiel ein Herz, dreschte den Ball jedoch nur an Torhüter Marc Winkler vorbei an das Torgehäuse.Wenn der zweitbeste Torschütze der Liga bei Basel nur die Hälfte seiner Chancen nutzt, fehlt dem RTV in der aktuellen Verfassung die offensive Raffinesse, um den Slowenen tatkräftig zu unterstützen.

Der beste Torschütze der Thuner machte es auf der anderen Seite besser. Mit seinem elften Spieltor liess die Nummer 14 von Deschwanden die Basler Abwehr alt aussehen und tankte sich problemlos durch. Die Partie war damit entschieden. Mit der 24:30-Niederlage verpassen die Basler die Möglichkeit zum Tabellensechsten aufzuschliessen.Revanchieren können sich die Realturner jedoch bereits in zwei Wochen, wo sie auswärts in der Sporthalle Lachen wiederum auf Wacker Thun treffen werden.