Der RTV Basel punktet gegen Suhr Aarau

Handball Ein starker RTV gibt den Sieg in den Schlussminuten aus der Hand, freut sich aber trotzdem über einen Punkt Der RTV Basel spielt beim vorgezogenen Spiel der 14. Runde beim HSC Suhr Aarau 30:30 und kann durch den unverhofften Auswärtspunktgewinn zum zweiten Mal in Folge punkten. Die Helden des Abends für den RTV sind die Rückraumspieler Aleksander Spende und Jorge Paban Lopez, die zusammen insgesamt neunzehn Tore erzielten. Yahia Gohar 01.12.2021, 23.17 Uhr

Aleksander Spende (rechts) hatte mit zehn Treffen massgeblichen Anteil am Basler Punktgewinn. Patrick Straub/ Keystone (Archiv)

Die 281 Zuschauer in der Aarauer Schachenhalle sehen ein sehr ereignisreiches Spiel mit zahlreichen Führungswechseln und insgesamt sechzig Toren. Wie schon am vergangenen Samstag gegen den HC-Kriens Luzern starten die Basler gut ins Spiel. Sie zeigen von Beginn an eine defensiv disziplinierte Leistung und können auch vorne im Angriff ihre Chancen verwerten. Die Rückkehr des slowenischen Topskorers Aleksander Spende, der im Spiel gegen Wacker Thun am 6. Oktober eine 4-Match-Sperre erhalten hatte, erweist sich als Erlösung für den RTV. Der talentierte Rückraumspieler kann seine Chancen vorne gut verwerten und erzielt insgesamt zehn Tore.

Die Männer in Schwarz dominieren die Anfangsphase. Die Basler sind voll im Spielmodus und die Verteidigung der Gastgeber kommt mit dem schnellen Tempo im RTV-Angriff nicht zurecht. Die Aargauer sahen sich bereits nach zehn Minuten 3:6 in Rücklage und zu einem Team-Timeout gezwungen.

Erst anschliessend meldet sich der Favorit im Spiel an. Kurz darauf ist das Spiel bereits erstmals wieder ausgeglichen. In der Verteidigung sind die Aarauer jetzt fokussierter und können die technischen Fehler der Basler nutzen, um mit schnellen Gegenstössen den Vorsprung zu verringern. Ohne den RTV-Torwart André Willimann hätten Suhr-Aarau das Spiel auch zur Pause auf Unentschieden stellen können. In der 29. Minute zieht der Topskorer Manuel Zehnder zwischen zwei Verteidigern durch und hat eigentlich einen idealen Winkel, um ein Tor zu erzielen. Doch Willimann reagiert blitzschnell und wehrt den Ball mit seinem linken Fuss ab. Somit endet die erste Halbzeit mit 16:15 für den RTV.

Obwohl die Basler vorne konzentriert sind, und ihre Chancen verwerten können, bleiben die Gegenstösse der Aargauer auch in der zweiten Halbzeit ein Problem. Die Situation verschlechtert sich, als die Zeitstrafen sich anhäufen. Zeitweise führen jetzt die Aarauer, dann liegt aber auch wieder der RTV vorne. Doch dabei bleibt es nicht.

Weil der RTV ständig mit einem Spieler weniger agieren muss, verpassen die Gäste den Sieg, obwohl man fünf Minuten vor Schluss noch mit zwei Toren führt. «Im Angriff hatten wir keine Probleme. Wir haben viele Tore geschossen. Allerdings hatten wir ein Problem in der Verteidigung. Wegen der Zeitstrafe mussten wir immer in Unterzahl verteidigen und haben viele Tore bekommen. Deshalb konnten wir die zwei Punkte nicht holen», analysiert auch Cheftrainer Ike Cotrina nach dem Spiel.

Vor den letzten beiden Angriffen steht es unentschieden. Und weil sich der RTV in seiner letzten Aktion ein Offensivfoul leistet und der letzte Aarau-Abschluss von der RTV-Verteidigung geblockt wird, bleibt es am Ende beim 30:30. Damit punktet der RTV im zweiten Spiel in Folge und diese Mini-Serie kann er am 11. Dezember ausbauen, wenn der RTV gegen den TSV St. Omar St. Gallen im Rankhof spielt.

