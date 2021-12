Der RTV Basel gewinnt gegen Chenois Genève mit 26:21

Handball Ein symptomatisches Spiel für die bisherige Saison: Nach dem Kaltstart läuft der RTV heiss Zum Jahresabschluss darf der RTV Basel nach zuletzt drei Unentschieden und einer Niederlage wieder einen Sieg feiern. Gegen Schlusslicht CS Chenois Genève gab es nach einer starken zweiten Halbzeit im Rankhof ein 26:21. Yahia Gohar 24.12.2021, 08.05 Uhr

RTV-Topskorer Alekander Spende wirft das schönste Tor des Abends. Edgar Hänggi (Archiv)

Am Anfang ist das Spiel sehr ausgeglichen. Keine Mannschaft kann die Kontrolle über das Spiel übernehmen. Nach jedem Treffer der Basler können die Gäste aus dem Genfer Vorort Chenois wieder ausgleichen. Chenois spielt sehr effizient und hat nach zwölf Minuten eine Wurfquote von 86 Prozent. RTV-Cheftrainer Ike Cotrina ist mit seiner Verteidigung nicht zufrieden. Er läuft energisch auf und ab und lässt seinen Frust auf Spanisch raus. Beim Spielstand von 6:6 nimmt er ein Timeout.

«Unsere Verteidigung war nicht konzentriert und stand nicht kompakt zusammen. Das wollte ich korrigieren», analysiert er nach dem Spiel. Das Timeout zeigt kurzfristig keine Wirkung. Jedoch wird es langsam besser für den RTV. Die Verteidigung der Männer in Schwarz-Weiss agiert offensiver und lässt sich nicht mehr so einfach ausspielen wie zuvor. Und vorne kann der RTV seine Chancen auch verwerten. Zum Halbzeitpfiff führt der Favorit mit 14:11.

Die Tabelle zum Jahresende. handball.ch

In der zweiten Halbzeit wird es noch besser für die Basler. Sie können sich immer wieder schön durchsetzen und mehrere Treffer erzielen. Nach zehn Minuten führen sie mit 19:13. In der Verteidigung stehen sie auch sehr offensiv und schenken den Genfern keinen Zentimeter. In der 41. Minute fängt der Topskorer Aleksander Spende einen Pass des Gegners ab, macht einen schnellen Doppelpass mit Igor Cagalj, bevor er im Konter läuft und den Ball über den Torwart lüpft. Die Zuschauer jubeln laut.

Ike Cotrina ändert seine Taktik in der zweiten Halbzeit. Er nimmt den Torwart aus dem Feld und greift mit sieben Spielern an. Mit Hilfe dieser Überzahl können die Basler mehrere Torchancen generieren und ihren Vorsprung ausbauen. In der 52. Minute schenkt der Rückraumspieler Jorge Lopez den Mannschaftskapitän Igor Stamenov den Ball am Flügel. Stamenov wirft den Ball in die Mitte, Spende rennt zum Sechs-Meter-Kreis, fängt den Ball in der Luft und erzielt das berühmte Kempa-Tor.

Die gute Form bestätigt

Die Zuschauer jubeln noch lauter und sie gehen zufrieden nach Hause, denn die Partie endet mit 26:21 für den RTV und die Basler können so nach vier Spielen ohne Sieg endlich mal wieder die Vollpunktzahl einfahren und die gute Form (nur eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen) mit in die Weihnachts- und Europameisterschaftspause nehmen.

Die Worte von Flügel Jannis Voskamp nach dem Spiel zeigen, dass der Sieg auch die Spieler enorm wichtig war. Voskamp sagt: «Der Unterschied war heute, dass wir gut zusammen als Team gespielt haben. Da wir gegen den Tabellenletzten spielten, war es ein Pflichtsieg für uns. Der heutige Sieg war so wichtig, weil es das letzte Spiel vor den Ferien war und wir wollten das Jahr unbedingt gut beenden.»

Stolz aufs Team aber auch im Wissen, woran es noch fehlt

Der vor der Saison neu verpflichtete Trainer Ike Cotrina zieht nach dem Spiel eine kleine Hinrundenbilanz: «Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir konnten diese Saison bis jetzt gegen alle Mannschaften ausser die Top-Vier punkten, was in Anbetracht unserer Situation sehr gut ist.»

Als er gefragt wird, was der RTV nächstes Jahr verbessern möchte, sagte er: «Wir müssen an unserer Mentalität arbeiten. Wir müssen daran glauben, dass wir ein Top-Verein sein können. Wir haben die Qualität, die wir brauchen, aber die Mentalität ist das, was uns momentan fehlt.»