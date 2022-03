Drei regionale Handballer wollen an die Weltmeisterschaft 2023

Handball Ein Trio für den Hype: Drei regionale Handballer wollen an die Weltmeisterschaft Lucas Meister, Leonard Grazioli und Maximilian Gerbl haben ihre Wurzeln in der Region Basel. Die drei Handballer spielen auf verschiedenen Positionen und haben unterschiedliche Charakteren. Doch sie haben ein gemeinsames Ziel: Die WM 2023 mit der Schweizer Nationalmannschaft. Doch gleich die erste Hürde ist hoch. Simon Leser Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Hier versucht sich Lucas Meister an der Europameisterschaft 2020 durchzusetzen. Das Gefühl einer Weltmeisterschaft kennt er noch nicht. Bjorn Larsson Rosvall / EPA

Ein Handball-Mekka ist die Region Basel nun wahrlich nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Natürlich, da gibt es den RTV, der in der höchsten Schweizer Handball-Liga agiert, der in diesem Jahr aber erst ein Spiel gewonnen hat und die Playoffs verpasst. Und der seine Heimspiele in einer Halle austragen muss, die weit hinter den Arenen in Winterthur und Schaffhausen hinterherhinkt.

Doch ein weisser Fleck sind die Stadt Basel und das umliegende Land auf der Schweizer Handballkarte dann doch auch nicht. Drei von 18 aktuellen Nationalspielern haben ihre handballerischen Wurzeln in der Region. Leonard Grazioli, Lucas Meister und Maximilian Gerbl heissen sie, nur Letzterer spielte kurz für die erste Mannschaft des RTV Basel, allesamt hingegen für den TV Birsfelden. Und sie alle werden an diesem Donnerstag vor allem eines haben, wenn sie mit der Schweizer Nationalmannschaft im portugiesischen Guimaraes auflaufen: Hunger. Auf einen Sieg. Auf die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr. Auf einen kleinen Handball-Hype in der Schweiz.

Am Donnerstag findet das erste Spiel der WM-Playoffs auswärts gegen Portugal statt, drei Tage später folgt das Rückspiel in Winterthur. Setzt sich die Schweiz durch, warten in der nächsten Runde die Niederlanden und dann – bei einem weiteren Weiterkommen – die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr in Polen und Schweden. Ein steiniger Weg, der mit der schwierigen Hürde Portugal beginnt. Mit einem Gegner, der sich in den letzten drei Jahren für alle Grossanlässe – Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und Olympia – qualifizierte. Doch sie alle – Grazioli, Meister und Gerbl – sind überzeugt, dass es ein Spiel auf Augenhöhe gibt. Portugal möge zwar die besseren Einzelspieler haben, die in der Champions League spielen. «Weil wir uns zuletzt aber nicht für die EM qualifiziert haben, sind wir heisser als sie», sagt Gerbl. Auch Meister und Grazioli sprechen vom Hunger, den die Mannschaft mitbringe, weil sie wieder einen Grossanlass erleben möchte. So wie vor einem Jahr, als sie unverhofft an die WM in Ägypten nachrückte, dort mit Handballnationen wie Frankreich mithielt und drei Siege nach Hause brachte. «Das hat Lust auf mehr gemacht. Jeder ist bereit, mehr als sein Gegenüber zu investieren», sagt Meister. Auch Grazioli betont, dass eine solche WM jeder wieder erleben wolle. Dass plötzlich Handball in den Medien erscheint, dass Zuschauer vor dem Fernseher mitfiebern, dass ein Hype entsteht.

Leonard Grazioli ist zuversichtlich, dass sich die Schweiz gegen Portugal durchsetzt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wenn es gegen Portugal um die nächste WM-Teilnahme geht, sind zwar Meister, Gerbl und Grazioli alle dabei, doch die Rollenverteilung ist unterschiedlich. Kreisläufer Meister ist eine Stütze im Team, spielt bereits in der deutschen Bundesliga, beim Abstiegskandidaten GWD Minden, und wechselt auf die kommende Saison hin zum Leader der Liga, dem SC Magdeburg. Das Selbstbewusstsein und die klaren Worte eines Leaders hat Meister, der als Talent Birsfelden verliess und über die Suisse Handball Academy bei den Kadetten Schaffhausen anheuerte, bereits verinnerlicht. Über die Nati sagt er, dass sie sich in den Playoffs eigentlich nur selbst schlagen könne. Über die verpasste EM-Qualifikation kritisiert er, der sie aufgrund einer Verletzung verpasste, dass sich nach der erfolgreichen WM 2021 eine Selbstzufriedenheit bei gewissen Spielern breitmachte. Über die Qualität seines Klubs befindet er, dass abgegebene Spieler «nicht hammergeil ersetzt wurden». Dass er sich auch beim Leader in Magdeburg durchsetze, darüber habe er keine Zweifel. «Es spricht für ihn, dass er von einem solchen Spitzenklub gesichtet wird und dort eine Rolle erhält. Das ist ein wichtiges Zeichen für den Schweizer Handball», befindet Nati-Trainer Michael Suter. Mit 58 Länderspielen ist der 25-jährige Muttenzer unangefochtener Stammspieler im Nationaldress.

Lucas Meister Geburtstag: 16. August 1996 Geburtsort: Muttenz Körpergrösse: 1,97 Meter Spielposition: Kreisläufer Vereinslaufbahn: TV Muttenz, TV Birsfelden, Kadetten Schaffhausen, GWD Minden (aktuell), SC Magdeburg (ab der Saison 2022/23) Nationalmannschaft: 54 Spiele, 140 Tore, Teilnahme an der EM 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden

Leonard Grazioli ist da in seiner Wortwahl zwar noch zurückhaltender, was auch an seinem jungen Alter liegen mag. Doch auch ihm wird ein grosses Selbstbewusstsein nachgesagt. Der 21-jährige Sissacher gilt als eines der grössten Torhütertalente der Schweiz und steht wie Meister vor einer Herausforderung. Nach der Saison wechselt er vom HSC Suhr Aarau in die deutsche Bundesliga, zum HSG Wetzlar. Dort wird er sich als dritter Torhüter noch hinten anstellen müssen, doch das sei für ihn kein Problem. Auch in der Nationalmannschaft ist der Torhüter noch nicht erste Wahl. Damit findet er sich ab, denn er weiss, was für ihn spricht: die Zeit. «Die Spielzeit wird kommen, denn ich bin noch jung», sagt Grazioli. Sein Selbstbewusstsein fällt auch seinen Mitspielern auf: «Ich frage mich teilweise, woher er das nimmt, denn viele NLA-Spielzeiten hatte er noch nicht. Aber mir gefällt es, wenn sich junge Spieler etwas getrauen», attestiert Meister.

Leonard Grazioli Geburtstag: 19.01.2001 Geburtsort: Sissach Grösse: 1,93 Meter Spielposition: Torhüter Vereinslaufbahn: TV Sissach, TV Birsfelden, HSC Suhr Aarau (aktuell), HSG Wetzlar (ab der Saison 22/23) Nationalmannschaft: 11 Spiele, 0 Tore, Teilnahme an der WM 2021 in Ägypten

Es verbleit Maximilian Gerbl, der als einziger des Trios sowohl die EM 2020 als auch die WM 2021 bestritten hat, wenngleich er nicht unbestrittener Stammspieler ist. Mit elf Jahren aus Deutschland nach Basel ausgewandert, spielte auch er für Birsfelden und wechselte anschliessend über die Suisse Handball Academy zu den Kadetten Schaffhausen, wo er noch immer spielt. Wobei nicht mehr lange. Im Sommer zieht es den rechten Flügel weg, wohin genau, darf er noch nicht sagen, da es noch nicht offiziell ist. Doch wie Meister und Grazioli wird auch Gerbl künftig in Deutschland sein Geld verdienen. Die Vorzüge eines Wechsels sind ihm bewusst: «National ist die Konkurrenz begrenzt. Im Ausland musst du dich jeden Tag beweisen und um deine Position kämpfen», sagt er. Wobei er das auch in der Nationalmannschaft tun muss. Dort streitet er sich mit Cédrie Tynowski um den Platz auf dem rechten Flügel. «Max hatte in den letzten zwei Jahren eine schwierige Situation im Verein mit wenig Spielzeit. Aber er hat sich zurückgekämpft», lobt Nati-Trainer Suter und streicht den grossen Willen Gerbls hervor.

Maximilian Gerbl Geburtstag: 25.06.1995 Geburtsort: München Grösse: 1,79 Meter Spielposition: Rechter Flügel Vereinslaufbahn: TV Birsfelden, Kadetten Espoirs, RTV Basel, Kadetten Schaffhausen (aktuell) Nationalmannschaft: 42 Spiele, 71 Tore, Teilnahme an der EM 2020 und WM 2021

Drei unterschiedliche Spielertypen, drei verschiedene Rollen, ein gemeinsamer Hintergrund – die Region Basel. Sie alle verfolgen, wie sich der Handball in ihrer Heimat schlägt, wie es dem RTV Basel und dem TV Birsfelden in der NLA und NLB ergeht. Dass drei Spieler aus der Region in der Nationalmannschaft sind, ist beachtlich. «Die Nordwestschweiz hat im Bereich der Jugendförderung extrem vorwärtsgemacht», sagt etwa Grazioli und erwähnt explizit die Akademie HSG Nordwest. Gerbl, der wie Meister noch nicht vom Leistungszentrum profitiert hatte, befindet: «Als ich noch bei den Junioren war, wurde alles noch ein bisschen belächelt. Was danach mit der HSG Nordwest gekommen ist, ist ein einmaliger Weg.»

Maximilian Gerbl, hier im Einsatz für die Kadetten Schaffhausen, hat die Schweiz bereits an zwei Grossanlässen vertreten. Claudio Thoma / freshfocus

Nicht einmalig, aber dennoch beachtlich, wäre auch eine Qualifikation der Schweizer Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaften. Klappt es, liegt dies auch an der Jugendförderung in der Region Basel. Handball-Mekka hin oder her.

Der Weg der Schweizer Nati an die WM 2023 1. Runde: 16.3.: Portugal – Schweiz in Guimaraes, 19.3.: Schweiz – Portugal in Winterthur. Bei einem Weiterkommen qualifiziert sich die Schweiz für die 2. Runde. 2. Runde: 13.4.: Portugal/Schweiz – Niederlanden, 16.4.: Niederlanden – Portugal/Schweiz Die Weltmeisterschaft findet vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden statt.

