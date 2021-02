GoEasy-Arena, Siggenthal Station. – Keine Zuschauer. – SR Boshkoski/Stalder. – Strafen: 2-mal 2 Minuten plus 2-mal Rot (Radovanovic, C. Riechsteiner) plus 1-mal Blau (C. Riechsteiner) gegen Endingen, 6-mal 2 Minuten gegen Basel.

Endingen: Schams (14 Paraden); N. Grau (8 Tore), Huesmann, Huwyler (2), Larouche (2), Mischler (1), Pejkovic (1), Portmann, Radovanovic (1), C. Riechsteiner (6), L. Riechsteiner, Schafroth.

Basel: Willimann (17 Paraden)/Kühner; Berger (3 Tore), Engler (3), Esono (6), Karvatski, Khadkevich, Krause (4), Ramseier (2), Spende (2), Stamenov (3), Voskamp.

Bemerkungen: Endingen ohne Mauron (verletzt), Fischer, S. Grau und Mühlebach (alle ohne Einsatz). – Verhältnis verschossener Penaltys: 0:1.