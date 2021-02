Handball Keine Chance gegen den Spitzenreiter: RTV scheitert an starker Defensive Im dritten Spiel innerhalb einer Woche bleiben die Handballer vom RTV Basel ohne Chance. Beim Heimspiel gegen die Spitzenreiter aus Winterthur müssen sie sich mit 22:34 geschlagen geben. Sven Gautschi 13.02.2021, 21.17 Uhr

Der Spitzenreiter aus Winterthur war eine Nummer zu gross für den RTV Basel. Juri Junkov (10.10.2020)

Das war ein Schritt zu viel für RTV-Spielmacher Aleksander Spende. In der 15. Spielminute täuschte der torgefährliche Slowene einen Sprungwurf an, fand jedoch keine Anspielstation und verursachte einen unschönen technischen Fehler. Die Aktion war bezeichnend für den Spielverlauf: Die Verteidigung des Tabellenführers Pfadi Winterthur unterband die Kreativität des Basler Topskorers konsequent mit einer sehr weit vorgesetzten Verteidigung, was zu vielen Ballverlusten und Unkonzentriertheiten aufseiten des RTV Basels führte.