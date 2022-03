RTV Basel besiegt Wacker Thun

Handball Die Nerven halten: RTV Basel siegt gegen den Tabellendritten Wacker Thun Am Sonntag besiegt der RTV Basel Wacker Thun mit 30:26, dank Goalie André Willimann. Yahia Gohar 27.03.2022, 22.05 Uhr

Nach der Nati-Pause darf der RTV Basel wieder zu Hause ran gegen Wacker Thun. Nach dem ersten Sieg des Jahres beim TSV St. Otmar St. Gallen wollen die Basler wieder punkten, um auf die Playout-Spiele gegen Genf vorbereitet zu sein, wenn es dann darum geht, den Abstieg zu vermeiden. Nach einer hitzigen und emotionalen Partie gewinnen die Realturner am Ende mit 30:26. Held des Abends war Goalie André Willimann, an dem sich die Gästeoffensive die Zähne ausbiss.

Es ist eine heisse Schlussphase in der Birsfelden Sporthalle. Bis zum Schluss kämpfen beide Mannschaften um den Sieg und auch die 400 Zuschauer in der Halle machen sich laut bemerkbar. Es sind aber nicht nur die Tore der Basler, die die Anhänger von den Sitzen reissen. Es sind auch die Glanztaten des Goalies André Willimann, welche für Jubelrufe sorgen. Er zeigt nämliche eine bärenstarke Partie und hat am Schluss eine Paradenquote von 40 Prozent.

In der 58. Minute beim Stand von 28:26 ist das Spiel noch nicht entschieden. Die Thuner spielen vorne mit einem sehr schnellen Tempo und die Abwehr der Basler steht unter Druck. Es sieht so aus, als würde der RTV wieder in den Schlussminuten einen Punkt verschenken, wie er die Saison schon oft getan hat. Jedoch im folgenden Angriff der Basler schnappt sich Dylan Brandt den Ball, rennt nach Aussen, bevor er ihn zwischen den Beinen des Torwarts dreht. Die Zuschauer jubeln laut.

Nicht mal eine Minute später verwertet Topskorer Aleksander Spende einen Konter zum 30:26-Endstand und der RTV darf zum zweiten Mal in diesem Jahr über einen Punktgewinn jubeln. Die Freude spiegelt sich in den Gesichtern der Spieler, während sie sich in einem Kreis versammeln und den Sieg feiern.

Es spricht auch für die Basler, dass sie trotz der hitzigen Stimmung nicht nervös geworden sind und in den entscheidenden Momenten zur Stelle waren. Anders als in den Partien gegen die Kadetten Schaffhausen, den BSV Bern und den HC-Kriens Luzern, als man es am Ende nicht geschafft hat, die Punkte mitzunehmen. Cheftrainer Ike Cotrina sagt nach dem Spiel:

«Im Hinblick auf die nahenden Playouts gegen Genf ist dieser Sieg sehr wichtig, um zu zeigen, dass wir vorbereitet sind. Es war auch das letzte Heimspiel der Qualifikation, deshalb freuen wir uns sehr über die zwei Punkte.»

Die nächste Gelegenheit für den RTV seine Siegesserie fortzusetzen, bietet sich am Donnerstag, wenn er auswärts gegen den BSV Bern spielt.