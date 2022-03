Handball Playout- statt Playoffplatz: RTV Basel verliert und kommt nicht mehr von den Abstiegsspielplätzen weg Der RTV Basel muss zuhause eine deutliche 19:25-Niederlage gegen den HSC Suhr Aarau einstecken. Isabel Langer 05.03.2022, 21.57 Uhr

Es hätte ein schönes Geschenk zum Jubiläum von Igor Stamenov werden können. Stolze 599 Spiele absolvierte der gebürtige Serbe in seinen 20 Saisons bisher für Basel. Spiel Nummer 600 ist das Heimspiel gegen den HSC Suhr Aarau am Samstagabend. Aber statt einem Sieg gibt es eine deftige Niederlage für den RTV Basel. Und die ist nicht unverdient.

Das Spiel beginnt für die Basler mit einem 0:2-Rückstand, weil man es selbst zweimal verpasst, den Ball im Tor unterzubringen. Nachdem der dritte Angriff in Folge nicht erfolgreich ist, schnappt sich Stamenov irgendwie den Ball an der Mittellinie und befördert ihn frei nach dem Motto «mit dem Kopf durch die gegnerische Abwehr» ins Tor.

Das Tor verleiht dem RTV für einen kurzen Moment einen Motivationsschub, auch wenn er ganze fünf Mal anlaufen muss, ehe er zum 3:3 Ausgleich trifft. Gerade am Anfang nutzen beide Mannschaften ihre Chancen nicht, was sie teilweise aber auch ihren starken Goalies zu verdanken haben.

Es ist in den Anfangsminuten ein langsames Spiel, sinnbildlich dafür sind die zehn Tore, die es nach 15 Minuten gerade einmal gegeben hat. Beide Teams können immer wieder ausgleichen und gehen so mit einem 10:11 in die Pause.

In der 40. Minute wird es dann kurios. Basel muss eine Minute lang plötzlich mit drei Mann weniger auf dem Feld agieren, weil sowohl Jorge Paban Lopez als auch Maurus Basler und Oliver Mauron zeitgleich eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen müssen. Es ist die entscheidende Phase im Spiel, aus der der RTV mit drei Toren Rückstand fast noch glimpflich davonkommt.

Danach häufen sich die Fehler der zu passiv agierenden Basler und sie liegen in der 45. Minute das erste Mal mit fünf Toren hinten. Der RTV kommt nicht mehr zurück ins Spiel und scheitert entweder an ihrer durchwachsenen Wurfquote oder an dem stark aufspielenden Aarauer Goalie. Auffällig oft landet der Ball über dem Tor und gerade Topskorer Aleksander Spende erwischt einen schlechten Abend: Von seinen neun Würfen auf das Tor geht gerade einmal einer rein.

Die nächste Chance für den RTV endlich zu siegen gibt es am Freitag um 19.30 Uhr in St.Gallen.

Telegram RTV Basel – HSC Suhr Aarau 19:25 (10:11) Rankhof Halle Basel. – 110 Zuschauer. – SR: Castiñeiras, Zwahlen.

RTV: Kühner; Berger (1), Cagalj (3), Stamenov (2), Voskamp (0), Mauron (0), Esona Mangue (0), Brandt (0), Willimann (0), Paban Lopez (8), Krause (2), Spende (1), Basler (2).