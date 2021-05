Heinz Lindner Der Spieler der Saison im Interview: «Es ist eine Aufbruchstimmung zu spüren» Heinz Lindner kam als Nummer 2, wurde zur Nummer 1 und als solche zum besten Akteur des FC Basel in der eben zu Ende gegangenen Saison. Im Interview spricht er über die Wichtigkeit von Ruhe, wie er die Balance hält und warum auf ihm kein Fluch lag. Céline Feller 26.05.2021, 05.00 Uhr

Heinz Lindner kann sich freuen: über Platz zwei in der Liga und die Auszeichnung als bz-Spieler der Saison. Freshfocus

Heinz Lindner, Sie sind bz-Spieler der Saison und befinden sich damit in einem illustren Kreis. Was löst das bei Ihnen aus?

Heinz Lindner: Ich fühle mich geehrt. Es ist schön, mit dieser Auszeichnung zu sehen, dass seine Leistungen, mit denen man der Mannschaft geholfen hat, so honoriert werden. Das freut mich sehr und erfüllt mich mit Stolz. Vor allem auch, wenn man die Vorgänger sieht.

Auszeichnung bz-Spieler der Saison Die bz vergibt seit 2016 den Titel Spieler der Saison. Das sind Lindners Vorgänger:



2020: Fabian Frei

2019: Jonas Omlin

2018: Albian Ajeti

2017: Michael Lang

2016: Tomas Vaclik

Legen Sie viel Wert auf persönliche Auszeichnungen?

Absolut nicht, nein. Ich habe auch in meiner Karriere noch nicht viele individuelle Auszeichnungen bekommen. Fussball ist ein Mannschaftssport, da steht der Mannschaftserfolg zuoberst und es ist wichtig, sich unterzuordnen. Aber ich möchte das auch nicht kleinreden.

Es ist im Fussball allgemein eher selten, dass Torhüter ausgezeichnet werden. Was sagt das für Sie über ein Team und eine Saison aus?

Ich glaube, die Saison war eine ziemliche Achterbahnfahrt, wenn man das von Anfang bis Ende betrachtet. Und ich denke auch, dass wenn man als Torhüter beim FCB so heraussticht, das zeigt, dass in der Saison vieles nicht so gelaufen ist, wie es normal wäre. Hier kriegt man, so wie ich das von der Vergangenheit her weiss, als Torhüter normalerweise eher weniger zu tun. Diese Saison war es in einer gewissen Phase schon so, dass ich viel zu tun bekommen habe. Da habe ich versucht, mein Bestes zu geben und der Mannschaft zu helfen. Das ist mir, glaube ich, nicht so schlecht gelungen.

So gut sogar, dass Sie zur Nummer 1 geworden sind, obschon Sie als klare Nummer 2 geholt wurden. Hatten Sie, ganz ehrlich, diesen Schritt im Hinterkopf? Ein Heinz Lindner kommt ja kaum mit dem Anspruch, die Nummer 2 zu bleiben.

Es wurde kommuniziert, dass ich vorerst als Back-up komme, dass aber der Bessere spielen wird. Ich habe in den ersten fünf Spielen, in denen ich nicht gespielt habe, versucht, insofern zu helfen, dass ich das Team von aussen pushe. In den Trainings habe ich das Level hochgehalten, habe probiert, dasselbe mit dem Konkurrenzkampf zu tun und so die Leistungen zu steigern. Das war meine Aufgabe damals. Als ich dann spielen durfte, war es nicht anders: Ich wollte helfen, konnte es jedoch in einem anderen Ausmass tun, konnte effektiv eingreifen auf dem Platz. Ich habe versucht, Ruhe auszustrahlen und diese in einer turbulenten Phase reinzubringen.

Hat sich Ihre Akzeptanz innerhalb der Mannschaft verändert, nachdem Sie von der Nummer 2 zur Nummer 1 wurden?

Nein. Ich habe mich von Anfang an pudelwohl gefühlt in Basel. Nicht nur was die Stadt, sondern vor allem was den Klub angeht. Ich habe viele Freunde gefunden, auch ausserhalb des Fussballs. Aber auch innerhalb des Teams habe ich viele Kameraden gefunden, mit denen ich privat Dinge unternehme. Sei es ein Fabian Frei, Valentin Stocker, Silvan Widmer, um nur ein paar zu nennen. Ich bin mit vielen auf derselben Wellenlänge. Daher hatte es für mich keinen Einfluss auf die Art, wie ich im Team wahrgenommen werde, ob ich nun die 1 oder die 2 bin. Auch ich habe mich nicht verändert.

Gilt Gleiches auch für Ihre Beziehung zur Djordje Nikolic, dem Sie den Posten als Nummer 1 abgenommen haben?

Ja, auch in der Beziehung zu ihm hat sich nichts verändert. Ich habe ihn immer unterstützt und versucht, ihm Ratschläge zu geben. Wir hatten und haben immer konstruktiven Austausch miteinander, versuchen, Dinge anzusprechen und zu analysieren. Es ist ein sehr respektvoller Umgang und ein guter Konkurrenzkampf. Menschlich passt es auch.

Heinz Lindner und der Mann, dem er die Nummer 1 im Tor des FC Basel abgeluchst hat: Djordje Nikolic. Freshfocus

Haben Ihnen die guten Beziehungen im und ums Team auch geholfen, sich in dieser Pandemie dennoch gut in Basel einleben zu können?

Als ich im September kam, hatte ich das Glück, dass die Restaurants und Läden noch geöffnet waren. Dann durfte ich mit einem Insider, der Basel sehr gut kennt, die Stadt auskundschaften und sah die Orte und Sachen nicht wie ein Tourist, der sich alles selbst anschauen muss, sondern wie jemand, der guten Einblick bekommt. Solche Dinge sind mir wichtig und so war es sehr einfach, mich einzugewöhnen.

Neben der Pandemie gab es noch andere erschwerende Umstände: Das Chaos im und um den FCB: Als Sie herkamen, wussten Sie um diese Dinge. Waren Sie dennoch zuweilen überrascht, wie viel Chaos neben dem Platz herrschte?

Erst einmal muss ich ganz klar sagen: Wenn ein Angebot vom FCB kommt, dann ist es zumindest bei mir so, aber sicherlich auch bei vielen anderen, dass es einen mit sehr viel Ehre erfüllt. Ein solches Angebot nimmt man an. Ich wusste, was der FCB für ein Verein ist. Nicht nur aus meinen zwei Jahren bei GC, sondern auch aus meiner Zeit davor. Der Klub ist über die Grenzen hinaus bekannt. Bei Austria Wien, als ich da tätig war, habe ich schon viel vom FCB aufgeschnappt. Es haben mit Aleksandar Dragovic und Marc Janko auch Freunde von mir hier gespielt, mit denen ich mich immer wieder ausgetauscht habe. Die Dimensionen des FCB habe ich dann gespürt, als ich mit GC ein erstes Mal hier ins Joggeli einlaufen durfte. Seit diesem Moment wollte ich unbedingt hier spielen. Ungeachtet des Drumherums.

Sie haben bereits viele Turbulenzen in Klubs erlebt, sind zweimal abgestiegen. Wie ist diese Saison vergleichbar, gerade auch mit dem 2:6 gegen Winterthur als Tiefpunkt?

Ich möchte nicht irgendwelche Vergleiche ziehen. Fakt ist aber, dass es wirklich eine Achterbahnfahrt war. Es waren viele gute Spiele dabei, jedoch folgten immer auch wieder Nackenschläge. Damit hatten wir zu kämpfen. Es waren viele Unruhen rundherum, die nicht dazu beigetragen haben, das Schiff aus dem Schaukeln zu bringen. Es war zusammengefasst keine einfache Saison für den FCB, vor allem für die Spieler, die auf dem Platz Leistung zeigen mussten. Letztendlich wurde das Minimalziel zweiter Platz erreicht, es ist ein Aufwärtstrend zu sehen und der neue Trainer hat Ruhe reingebracht. So haben wir auch die Möglichkeit, uns die Chance zu erarbeiten, nächste Saison europäisch mitzuspielen. So kann man sagen, dass wir, auch wenn es eine turbulente Saison war, einen versöhnlichen Abschied gefunden haben.

Sie sprechen den Trainer und seine Ruhe an. Als Torhüter sind Sie jeweils etwas abgekapselt, arbeiten vor allem und intensiv mit Goalietrainer Massimo Colomba zusammen. Wie haben Sie den Wechsel von Ciriaco Sforza hin zu Patrick Rahmen dennoch erlebt?

Wie Sie sagen, habe ich die ganze Zeit mit Massi trainiert. Unser Torhüterteam war immer sehr gut harmonierend, auch der Spass stand nicht nur vor der Tür. Ich habe die Situation von Trainerwechseln schon oft erlebt in meiner Karriere. Das ist einfach Teil des Business und ich weiss damit umzugehen. Es ist dabei wie bei allem im Leben, dass man besser damit umgehen kann, wenn es nicht das erste Mal ist. Ein Trainerwechsel ist auch immer eine Chance – für einzelne Spieler, um sich zu beweisen – aber vor allem als Team, um aus einer solchen Situation gestärkt rauszugehen. Man hat in diesem Fall einfach gemerkt, dass eine gewisse Leichtigkeit wieder da ist, dass befreit aufgespielt wurde. Wir haben auch alle Punkte, die wir seither geholt haben, verdient geholt. Auch gegen YB waren wir zumindest in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. Ich denke, wir konnten die Saison versöhnlich beenden.

Heisst das im Umkehrschluss, dass ein junger Heinz Lindner mit dem Drumherum in Basel weniger gut klargekommen wäre, wie Sie es jetzt tun?

Definitiv, ja. Erfahrung ist in einer so schwierigen Situation sehr wichtig. Jüngere Spieler sind auch in der Lage, mit solchen Sachen umzugehen. Die Routinierteren, die ähnliche oder gleiche Situationen schon erlebt haben, können aber meist etwas mehr Konstanz reinbringen.

Was bringt Sie denn überhaupt aus der Ruhe?

Ich habe Glück, bei jedweden Problemen rundherum ziemlich gut abschalten zu können. Ich versuche, eine gewisse Balance hereinzubekommen, normal zu leben. Wenn ich mich beispielsweise in einer positiven Phase befinde, versuche ich, an meinem Lebensstil ebenso wenig zu verändern, wie wenn ich eine schlechte Phase durchlaufe. In beiden Fällen gehe ich gerne abends essen, trinke vielleicht mal ein Glas Wein dazu. Indem ich das immer gleich behalte, versuche ich, eine Balance zwischen Druck und Druckabbau zu wahren.

Heinz Lindner mit seinem Goalietrainer Massimo Colomba. Freshfocus

Also konnten Sie auf dem Platz wirklich ausblenden, was daneben in den Streitigkeiten um den Verein alles geschieht?

Ich bin immer der Ansicht, dass es mir nichts bringt, mich mit Dingen zu beschäftigen und mir den Kopf über Sachen zu zermartern, die ich ohnehin nicht ändern kann. Beeinflussen kann ich meine Leistung auf dem Platz, also fokussiere ich mich darauf. Diese Handhabung war für mich immer ein guter Wegbegleiter.

Wenn Sie die ganze Saison Revue passieren lassen: Was ist Ihr High- und welches Ihr Lowlight?

Es erfüllt mich mit Stolz, mein Début für den FCB gemacht zu haben. Auch dieser Preis ist ein Highlight. Was schlecht war, war das mediale Drumherum. Es war viel los, der Klub ist nie zur Ruhe gekommen. Das war nicht von Vorteil, dass Sachen immer wieder medial thematisiert wurden, die vielleicht nicht hätten publik werden sollen. Aber es ist auch Fakt, dass der FCB eine grosse Nummer ist in der Region und der ganzen Schweiz und die Leute das Recht haben, das wissen zu wollen. Es gibt in der Region die Fasnacht, Roger Federer und den FC Basel. Entsprechend sind der mediale Druck und das Interesse sehr, sehr gross.

Sind Sie denn jemand, der Dinge über sich und den Verein in den Zeitungen liest?

Man bekommt es ja unweigerlich mit, alles andere wäre gelogen. Ich nehme nach dem Spiel aber nicht das Handy in die Hand und schaue, was für eine Note ich gekriegt habe. Da sind wir wieder bei der Balance. Ich versuche, nach dem Spiel abzuschalten, mich auf das Privatleben zu fokussieren und dort wieder Energie zu tanken, statt die Gazetten durchzublättern und zu schauen, was wo wieder geschrieben wird.

Zur Person Heinz Lindner Seit September spielt der 30-jährige Heinz Lindner beim FCB. Von Wehen Wiesbaden gekommen, unterschrieb der Österreicher einen Vertrag bis 2023. Lindner, der zwischen 2017 und 2019 bei GC war, wurde als Nummer 2 verpflichtet. Schnell aber mauserte er sich zur Nummer 1. Ab November hütete er 31-mal das Tor. Lindner zeigte auch in den schwierigen FCB-Zeiten so gute Leistungen, dass der Linzer, der bei Austria Wien zum Profi reifte, zum bz-Spieler der Saison avancierte. (cfe)

Auch wenn Sie Ihre Noten nicht lesen: Das Notensystem der Schweiz kennen Sie sicher bestens. Welche Note würden Sie sich verleihen?

Das Schweizer Notensystem kommt mir sehr entgegen, da ist eine 5 gut und ich habe das eins zu eins adaptiert von damals von der Schule (lacht). Nein, Spass. Es ist immer schwer, sich selbst zu benoten. Da sind andere gefragt. Aber: Was hatte ich für eine Saisonnote?

Eine 5,5. Zufrieden?

Ich bin sehr zufrieden.

Wo hatten Sie denn in der Schule Ihre Stärken?

Im Sport (lacht).

Und die Schwächen?

Bei allem anderen. Nein, bei mir ist es immer so: Ich stehe 100 Prozent hinter etwas, wenn es mich interessiert. Egal ob es Physik, Chemie, Mathematik oder Englisch ist. Für Fremdsprachen habe ich mich immer sehr interessiert, weil ich dachte, dass ich sie dereinst brauchen kann. Ich war damals vom Mindset her schon so fokussiert darauf, Fussballprofi zu werden, dass ich wusste, dass Englisch mir helfen wird. Ich wüsste aber nicht, wie mich in der momentanen Situation Wurzelrechnung weiterbringen würde.

Was war Plan B neben Fussballprofi?

Der Plan B war ganz weit hinten angestellt, weil der Plan A Fussballer so klar war. Das hat auch das eine oder andere graue Haar von meinen Eltern verursacht. Aber sie haben mich unterstützt und haben geschaut, dass es mir gut geht und dass ich meinen Traum verwirklichen kann. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Es war sicher nicht immer leicht. Ich bin aber kein Fan davon, mich mit 70 Prozent auf Plan A und mit 30 auf Plan B zu fokussieren. Wenn man sieht, dass Plan A mit 100 Prozent nicht klappt, dann kann man immer noch zu Plan B wechseln. Jetzt bin ich einfach froh und glücklich, dass Plan A aufgegangen ist.

Dieser Plan A führt Sie nun das zweite Mal in Ihrer Karriere an einen Grossanlass. Sie sind im Kader der österreichischen Nationalmannschaft. Hand aufs Herz: Hätten Sie daran Anfang Saison geglaubt?

Wenn man anschaut, woher ich gekommen bin und dass ich nicht gespielt habe, hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, das ist so. Anfang meiner FCB-Zeit wurde ich dennoch einmal nachberufen und da hatte ich ein sehr konstruktives Gespräch mit dem Nationaltrainer. Er sagte mir, dass ich die Chance habe, dabei zu sein, wenn ich hier beim FCB spiele. Als ich dann zu meinen Chancen gekommen bin, habe ich immer alles gegeben, um diesen Posten behalten zu dürfen und dadurch die Chancen zu wahren, an der EM dabei zu sein.

Also sind auch die Energiereserven trotz dieser anstrengenden Saison noch voll genug?

Definitiv. Wer keine Energiereserven mehr hat, um für sein Land an einer EM dabei sein zu dürfen, der ist wohl am falschen Platz. Das ist etwas ganz Besonderes, für sein Land an einer EM dabei sein zu dürfen. Ich hatte das Glück, 2016 in Frankreich bereits dabei gewesen zu sein, und weiss seither, was für eine coole Erfahrung das ist.

Wie viele Kräfte hat dabei die Erlösung im Machtkampf um den FCB freigesetzt?

Ich bin froh, ist es zu einer Einigung gekommen. Das hat man auch auf dem Platz beim Team gespürt. Ein war ein neuer Spirit zu spüren, gerade auch gegen den FCZ, als wir als Team und als Klub unser Minimalziel erreichen wollten. Das hat man, denke ich, gemerkt. Allgemein ist jetzt wieder eine Aufbruchstimmung zu spüren, in der Stadt, in der Region. Es geht alles in die richtige Richtung.

Auch für Sie: Sie haben den Fluch von zwei Abstiegen in Serie brechen können und sind Zweiter geworden.

Als Fluch würde ich es nicht bezeichnen, um ehrlich zu sein. Es war sehr schade, was bei GC passiert ist. Wie es zu Stande gekommen ist, war nicht schön. Ebenso wenig, Teil davon zu sein. Als ich zu Wehen Wiesbaden gegangen bin, war mir im Vornherein bewusst, dass wir nicht um den Aufstieg spielen. Aber ich bin froh, dass wir jetzt mit dem FCB Zweiter geworden sind und voll angreifen können.