Die Analyse der Hinrunde 2021/22 des FC Basel

Hinrunden-Analyse Der FC Basel ist nicht so weit, wie er gerne wäre und das Team ist nicht so stark, wie David Degen denkt Die Hinrunde der Saison 2021/22 ist beendet. Hier ist die Analyse der sportlichen Leistung inklusive Pro- und Kontraargumenten für die drohende Entlassung von Trainer Patrick Rahmen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Obwohl FCB-Trainer Patrick Rahmen in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend von 33 Spielen nur drei verlor, könnte seine Zeit als FCB-Trainer nach einer Sitzung am heutigen Montag enden. Peter Schneider / KEYSTONE

Im Sommer ist die rotblaue Welt noch in Ordnung. Die Fans sind begeistert. Zum einen, weil Bernhard Burgener nicht mehr der Boss ist. Und zum anderen, weil sie wieder ins Stadion dürfen. Statt Coronafall- steigen nur die Zuschauerzahlen im Joggeli. Die Mannschaft trägt ihren Teil zur Euphorie bei. Sie begeistert, schiesst Servette (5:1) und Sion (6:1) aus dem Stadion, grüsst lange Zeit von der Tabellenspitze und nimmt auch die drei Hürden auf dem Weg in die Europacup-Gruppenphase. Zum Ende der abgelaufenen Saison und in der Vorbereitung hat Trainer Patrick Rahmen aus einem verunsicherten Team eines mit Zusammenhalt gemacht, das tatsächlich das zu schaffen scheint, was der neue Grossaktionär David Degen bei seinem Einstand forderte: wieder oben mitzuspielen.

Zum Saisonstart gewinnt der FC Basel in Conference-League-Quali, Cup und Liga neunmal in Serie. Marc Schumacher / freshfocus

Doch auch wenn Degen bei seinem Einstand von Demut sprach, setzen er und seine rechte Hand, CEO Dani Büchi, intern den Massstab höher an. Nur die Meisterschaft ist gut genug für Degen – und sie soll so schnell wie möglich erreicht werden. Seit der Übernahme gab es auf der Geschäftsstelle 53 Abgänge und 25 Zuzüge, und auch auf dem Rasen hat sich im Eins einiges getan. 14 Abgänge stehen hier 13 Neuverpflichtungen gegenüber. Ein enormer Durchlauf. Dass Degen all in geht, zeigt sich am Deadline-Day. Der FCB verpflichtet gleich vier weitere neue Spieler. Die Transfers sollen ein Angriff auf die Meisterkonkurrenz aus Bern und Zürich sein. Doch die Wirkung bleibt aus. Eine Zäsur ist offensichtlich.

Der FCB büsst in der Folge an Dominanz ein. Dank eines überragenden Heinz Lindner im Tor und Torgarant Arthur Cabral stimmen die Ergebnisse zunächst noch. Doch der Schein trügt. Nur dank seiner Effizienz punktet der FCB auch in den Spielen gegen Zürich (3:1), in St. Gallen (2:0) oder gegen Luzern (1:1), obwohl der Gegner ein deutliches Chancenplus hat. Das Spielglück ist dem FCB in der kompletten Hinrunde immer wieder hold. Exemplarisch sind die Spiele gegen YB. Zwar enden beide Duelle 1:1. Doch die Berner zeigen den Baslern eindeutig, dass der FCB noch lange nicht so weit ist, wie er es gerne wäre. Und sie zeigen, dass Degens Annahme, sein Kader sei besser als jenes von YB, schlicht falsch ist.

Gegen Wilfried Kanga und YB laufen Andy Pelmard und der FCB oft nur hinterher. Dass es trotzdem zweimal bei einem 1:1 bleibt, ist Glück. Peter Schneider / KEYSTONE

Dass Degen mit der Arbeit von Rahmen nicht mehr zufrieden ist, sickert erstmals nach dem peinlichen Cup-out gegen die Amateure aus Carouge durch. Dass die Trainerdiskussion mehr als nur geführt wird, ist spätesten vor dem letzten Saisonspiel offensichtlich, als Nachfolge-Kandidat Schreuder ein angebliches konkretes Vertragsangebot medienwirksam absagt, Degen seinen Trainer öffentlich anzählt und Rahmen somit vom eigenen Chef desavouiert wird.

Die Tabelle nach 18 Runden. sfl

Natürlich gibt es Punkte, die gegen Rahmen sprechen. Spielerisch hat er das Team in der Hinrunde nicht sonderlich weitergebracht. Der FCB ist nach wie vor stark von seinen Individualisten abhängig. Von den letzten elf Spielen hat der FCB nur noch drei gewonnen. Und vielleicht ist der Trainer auch einfach zu lieb und zu wenig modern. Aber dass Rahmen im Dauerstress des Donnerstag-Sonntag-Spiel-Rhythmus nur zwei komplette Trainingswochen hatte, um mit seinem runderneuerten und teilweise auch überschätzten Team Dinge einzustudieren, ist ebenso Fakt wie die Punkterekord-Saison im Europacup. Der bescherte dem klammen FCB 8,1 Millionen an Prämien und der Schweiz wertvolle Ranking-Punkte.

David Degen (hier neben Dani Büchi und Reto Baumgartner, Mitte) zweifelt am Trainer. Ennio Leanza / KEYSTONE

Der Winter ist unterdessen nicht nur kalendarisch in Basel angekommen. Die Resultate stimmen immer seltener und bis auf Andy Pelmard und Liam Millar hat sich kein Neuzugang als Leistungsträger etabliert. Ob das an der Qualität der Transfers oder an der Arbeit von Rahmen liegt? Hier gibt es auch FCB-intern unterschiedliche Meinungen. Welche sich durchsetzt, werden wir wohl noch vor Weihnachten erfahren. Denn bis dahin muss Degen entscheiden, ob er mit Rahmen einen Sympathieträger entlässt und einen Neuen in das explosive Gemisch aus Umbruch und zu hohen Erwartungshaltungen schmeisst, oder ob Rahmen doch noch Zeit erhält. Verdient hätte er es. Doch er wird sie dem Anschein nach nicht bekommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen