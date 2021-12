Hui, war da viel los «Lieber Bernhard, es ist Zeit!» Der Rückblick auf das verrückte Jahr 2021 des FC Basel in 35 Zitaten Sforza und die Krise, Burgener und Centricus, Degen und der Machtkampf, Lindner und Cabral, Rahmen und die Stagnation nach dem Höhenflug... Das FCB-Jahr 2021 ist voller Geschichten, an die wir uns noch etwas länger erinnern werden. Jakob Weber Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

David Degen ist zusammen mit CEO Dani Büchi seit Mai 2021 der neue starke Mann beim FC Basel. Doch schon vorher prägte er die Schlagzeilen des Jahres. Freshfocus

24. Januar 2021 – Pajtim Kasami: «Das war eine Katastrophe»

Das Jahr beginnt mit einer deftigen Klatsche. Nach dem 1:4 gegen den FC Zürich liegt der FCB nach dem Rückrundenstart bereits 13 Punkte hinter YB.

16. Februar 2021 – Luca Zuffi: «Schmerzmittel gehören dazu, auch wenn es nachher oft schlimmer wird»

Nach seinem Kreuzbandriss spielt FCB-Mittelfeldspieler Luca Zuffi unter Schmerzen. Weil er nicht mehr an frühere Leistungen anknüpfen kann, wird sein auslaufender Vertrag nach einer Hängepartie nicht verlängert.

17. Februar 2021 – Ciriaco Sforza: «Ich bitte um Verständnis, dass ich dazu nicht mehr sagen kann, als dass es katastrophal war»

Nach dem 2:6-Debakel gegen Winterthur im Schweizer Cup ist FCB-Trainer Ciriaco Sforza konsterniert. Wie so oft, ist er der einzige FCB-Verantwortliche, der Stellung bezieht, und wie so oft sind Sforzas Aussagen inhaltslos.

21. Februar 2021 – Pajtim Kasami: «Die Fans dürfen uns beleidigen, das haben wir verdient»

Die Resultatkrise hält an. Im Februar und März gewinnt der FCB von neun Spielen nur zwei. Und auch die Spieler bekommen immer öfter ihr Fett weg. Zu Recht, wie Pajtim Kasami findet.

Die Beziehung von Ciriaco Sforza und Captain Valentin Stocker bröckelt im Frühjahr. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

1. März 2021 – Fan-Banner: «CaptAin vo uns»

Nach dem Rausschmiss von Valentin Stocker, für den es wochenlang keine Erklärung gibt, protestieren Tausende Fans auf dem Barfi und später auf einem Fanmarsch durch die Innenstadt. Mitten in der Pandemie, ohne Bewilligung und ohne Einschreiten der Polizei.

3. März 2021 – René C. Jäggi: «Mein Herz blutet, und ich bin sehr enttäuscht»

Der Ex-Präsident ist einer von vielen Prominenten, die Burgener und Heri öffentlich kritisieren. Auch Jacques und Eva Herzog äusserten ihren Unmut.

13. März 2021 – David Degen: «So einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört»

Den bz-Bericht, dass David Degen vor seinem Engagement beim FCB auch bei GC einsteigen wollte, dementiert Degen auf Instagram. Blöd nur, dass er zwei Tage später zurückkrebsen muss, weil seine Unterschrift auf einem geleakten Schreiben nicht geleugnet werden kann.

14. März 2021 – Lukas Engelberger: «Das ist ein Affront gegenüber all jenen, die verzichten»

Der Basler Gesundheitsdirektor kritisiert die feierliche Demonstration Tausender FCB-Fans vor dem Stadion rund um das Spiel gegen Luzern. Der Übergang der Kundgebung zur Party sei fliessend gewesen, so Engelberger.

Der Brief von David Degen an Bernhard Burgener, der öffentlichkeitswirksam über Instagram verbreitet wurde. Bild: David Degen/Instagram

24. März 2021 – David Degen: «Lieber Bernhard, der FCB ist eine Institution! Es geht um die Sache! Triff die richtige Entscheidung! Es ist Zeit!»

Nach der inszenierten Übergabe eines Trikots und eines Briefes an Bernhard Burgener gibt David Degen auf Social Media Vollgas. Der Machtkampf erinnert zu diesem Zeitpunkt an einen Sandkastenstreit zweier Kinder.

26. März 2021 – Bernhard Burgener: «Ich werde den Verein nur in Basler Hände übergeben. Und bei einem Einstieg von Centricus werde ich die Kontrolle behalten»

An einer Pressekonferenz präsentiert FCB-Präsident Bernhard Burgener trotz Pandemie stolz einen minimalen Gewinn. Und er nimmt auch erstmals zu den Verkaufsplänen an die britische Investmentfirma Centricus Stellung.

31. März 2021 – Reto Baumgartner: «Herr Burgener ist ein Alleinherrscher. David Degen hat eine Chance verdient»

In einem grossen bz-Interview teilt Vereinspräsident Reto Baumgartner gegen Bernhard Burgener aus und stellt sich im schwelgenden Machtkampf demonstrativ auf die Seite von David Degen.

3. April 2021 – David Degen: «Den FC Basel besitzt man nicht. Man kriegt ihn allenfalls zur Aufbewahrung»

Nach langem Schweigen äussert sich David Degen in der «Basler Zeitung» erstmals ausführlich. Die von ihm erwirkte superprovisorische Verfügung erklärt er mit der Angst, dass Burgener den Klub sonst verkauft hätte. Den Kaufpreis von 16,4 Millionen habe er zusammengekratzt. Burgener wolle ihm die Anteile aber nicht abtreten.

6. April 2021 – Ciriaco Sforza: «Ich möchte mich beim Präsidenten und dem gesamten Verein für diese Zeit in Basel bedanken»

Mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Vaduz endet die Amtszeit von Ciriaco Sforza, der sich zum Abschied mit den ähnlichen Worten zitieren lässt, die er schon im September 2020 bei seiner Antritts-PK gewählt hatte.

9. April 2021 – Roland Heri: «Ich schäme mich»

Eigentlich sollte an dieser Pressekonferenz Patrick Rahmen als neuer Interimstrainer vorgestellt werden. Doch weil auch CEO Roland Heri zugegen ist, gerät er ins Kreuzfeuer der Fragenden, was Heri dann doch etwas unangenehm ist.

Bei der Vorstellung des neuen Trainers Patrick Rahmen ist auch FCB-CEO Roland Heri zugegen. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

11. April 2021 – Valentin Stocker: «Diese Spielfreude hat man schon lange nicht mehr von uns gesehen»

Patrick Rahmen startet als neuer FCB-Trainer mit einem emotionalen 4:3 gegen Luzern. Und auch die Spieler um Captain Valentin Stocker sind froh, dass ein neues Kapitel begonnen hat.

13. April 2021 – IWB: «Auch wir betrachten die Entwicklungen mit Sorge»

Nachdem sich Bernhard Burgener auf das sogenannte Drag-along-Recht beruft und ein Gerichtsverfahren unausweichlich scheint, protestieren die Fans mit mächtigen Bannern vor den Firmensitzen der FCB-Sponsoren. Einige beziehen auf Anfrage der bz öffentlich Stellung. Zahlreiche Fans geben zudem ihre Jahreskarten symbolisch zurück.

22. April 2021 – Karli Odermatt: «Stocker war gegen den Trainer»

In einem geleakten Handyvideo aus einem Biergarten ledert die Klublegende gegen den Captain. Odermatt verwechselt zu allem Übel Winterthur mit Solothurn und sorgt damit für den nächsten Skandal.

6. Mai 2021 – Roland Heri: «Es reicht!»

Nachdem ein Schweinekopf vor der Geschäftsstelle platziert wird und die FCB-Bosse auch anderweitig von sogenannten Fans belästigt werden, sieht sich Roland Heri zu einem Communiqué genötigt.

11. Mai 2021 – Remo Meister: «Wir sind sehr froh, dass wir heute hier sitzen und nicht vor irgendeinem Gericht»

Der Pressechef spricht an der gemeinsamen PK von Degen und Burgener allen aus dem Herzen. Anschliessend wird verkündet, dass Burgener nach konstruktiven Gesprächen nun doch an Degen verkauft. Der sagt, es brauche jetzt Transparenz, Offenheit und Demut. Und er befördert Patrick Rahmen direkt zum Cheftrainer.

Stabsübergabe am 11. Mai. Bernhard Burgener willigt nach monatelangem Machtkampf ein und verkauft seine Aktien an David Degen. Bild: Kefalas/Keystone

17. Mai – FC Basel: «Im Zuge der Neuorganisation kommt es zu personellen Abgängen»

Schon in einem der ersten Communiqués steht, was in den kommenden Wochen fast in allen Bereichen Tatsache wird. Hier geht es um den neuen alten Nachwuchschef Remo Gaugler. Aber auch das Ärzteteam, der Coaching-Staff und die Geschäftsstelle werden umgekrempelt. Bis Ende Jahr verlassen 79 von 230 Mitarbeitenden freiwillig oder unfreiwillig den Verein.

26. Mai 2021 – Heinz Lindner: «Es ist eine Aufbruchstimmung zu spüren»

Der bz-Spieler der Saison blickt auf die Saison zurück und ist vor allem über die letzten neun Ligaspiele erfreut, in denen der FCB unter dem neuen Cheftrainer Rahmen 17 Punkte holt und von Rang 4 auf 2 vorstösst.

28. Mai 2021 – Bernhard Burgener: «Ich hoffe, dass kein neuer böser Mann gefunden wird»

Auch in seinem Abschiedsinterview in der bz zeigt der Ex-Präsident, dass er sich nach wie vor falsch verstanden fühlt.

24. Juni 2021 – Silvan Widmer: «Wir werden mit der Einstellung und dem Glauben auf den Platz gehen, dass wir den Sieg holen können»

Der einzige Basler an der Europameisterschaft ahnt schon vor dem Achtelfinal gegen Frankreich, dass für die Schweiz etwas drinliegt. Nach der starken EM wechselt Widmer zu Mainz 05 in die Bundesliga.

Silvan Widmer hat sich in der Nati einen Stammplatz erspielt und war Teil des Sommermärchens mit dem Viertelfinaleinzug. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

30. Juni 2021 – Philipp Kaufmann: «Wenn ein junger Spieler hochkommt, muss er auch die Chance haben, über Monate regelmässig zum Einsatz zu kommen»

Der neue Kaderplaner begründet das Umdenken im Nachwuchskonzept und erklärt im Trainingslager in Crans-Montana auch, warum ab sofort ein Potpourri aus ausländischen Talenten eingekauft oder ausgeliehen wird und somit Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hintanstehen.

19. August 2021 – Dani Büchi: «Der FC Basel war ein Selbstbedienungsladen»

Der neue CEO auf Mandatsbasis lässt in einem Interview mit der «Basler Zeitung» kein gutes Haar an der alten FCB-Führung. Er hat die Messlatte intern hochgelegt und fordert von seinen Mitarbeitenden absolute Hingabe für den Verein. Wer nicht mitziehen will, muss gehen.

27. August 2021 – Fabian Frei: «Union Berlin müsste es nicht gleich sein»

Nach der enorm wichtigen Qualifikation für die neue Conference League nach einem nervenaufreibenden Elfmetersieg gegen Hammarby will Fabian Frei den starken Berlinern mit Ex-Trainer Urs Fischer aus dem Weg gehen. Weiten Reisen übrigens auch. Doch daraus wird nichts. Insgesamt werden dem FCB mit Almaty, Qarabag und Nikosia 22'500 Flugkilometer zugelost. Kein Problem: Der FCB wird mit dem Rekord von 14 Punkten Gruppensieger und heimst 8,2 Millionen Franken Prämien ein.

11. September 2021 – Stefan Leutwyler: «Drei Faktoren sind entscheidend: Die Höhe der Ticketeinnahmen, die Anzahl an Spielen ohne oder fast ohne Zuschauer und die Frage, ob die Klubs auf Lohnverzichte eingegangen sind»

Der Leiter Sportverbände beim Bundesamt für Sport erklärt, warum der FC Basel fast acht Millionen Franken an A-fonds-perdu-Beiträgen vom Bund kassiert hat und damit Spitzenreiter im Schweizer Sport ist.

12. September 2021 – Arthur Cabral: «Es gibt kein Geheimnis. Es liegt sicher mitunter daran, dass wir alle zusammen aktuell eine sehr gute Zeit erleben»

Der brasilianische Stürmer tut sich im bz-Interview schwer, seine unglaubliche Torquote (27 Tore in 31 Spielen) und den starken Start in die Saison zu erklären. Doch die bringt ihm nicht nur ein Aufgebot in die brasilianische Nati, sondern auch das Interesse etlicher Topklubs. Und so erwartet nicht mal David Degen, dass Cabral 2022 noch Rotblau trägt.

Arthur Cabral ist beinahe in jedem Spiel im Zentrum einer rotblauen Jubeltraube zu finden. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

7. Oktober 2021 – Thomas Steinemann: «Die Probleme mit dem Catering uns in die Schuhe zu schieben, ist unfair»

Nach anhaltenden Beschwerden und offensichtlichen Problemen beim Catering erhält der FC Concordia als Mitbetreiber zwei Abmahnungen. Congeli-Präsident Thomas Steinemann schiebt dem FCB den Schwarzen Peter umgehend zurück. Ausgang des Streits: nach wie vor offen.

26. Oktober 2021 – Patrick Rahmen: «Wir nehmen den Gegner sehr ernst. Das Spiel wird keinen Volksfestcharakter mehr haben wie die ersten beiden Runden»

Einen Tag nach dieser Aussage geht der FCB im Cup-Achtelfinal in Carouge baden, verliert mit 0:1 und muss Hohn und Spott über sich ergehen lassen. Ausserdem werden erste Stimmen laut, dass Rahmens Job in Gefahr sei.

31. Oktober 2021 – Fabian Frei: «Das war kein Offside! Kein Offside!»

Der Mittelfeldspieler ist nach dem 3:3 gegen den FC Zürich nicht zu bremsen. Zuvor hatte der VAR das vermeintliche 4:2 für den FCB annulliert und so Zürichs Ausgleich in letzter Sekunde ermöglicht. Offside war's trotzdem, einfach an einem anderen Ort als geahndet.

7. November 2021 – Valentin Stocker: «Das Fussballerleben ist so schnell und kurz. Vieles wird einem erst später bewusst»

Der Captain wird für sein 400. FCB-Spiel geehrt. Valentin Stocker (aktuell 405) und vor allem Fabian Frei (437) sind auf dem besten Weg, Rekordhalter Massimo Ceccaroni (452) zu überholen.

Valentin Stocker wird von Reto Baumgartner, David Degen und Dani Büchi für sein 400. Super-League-Spiel geehrt. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

26. November 2021 – Stephanie Eymann: «Mir ist jede gewalttätige Auseinandersetzung eine zu viel. Denn die meisten Menschen wollen wegen des Fussballs ins Stadion, nicht wegen der Gewalt»

Die Basler Sicherheitsdirektorin wagt sich in der Diskussion um personalisierte Tickets aufs Glatteis. Kurz darauf wird die von den Fans hart kritisierte Massnahme vertagt. Auch die von der Liga verfügte kurzfristige Schliessung der Gästesektoren sorgt dank Gästefans auf anderen Tribünenbereichen für Kopfschütteln.

15. Dezember 2021 – Dani Büchi: «Wir wollen den FCB nicht in eine Kommerzmaschine umbauen»

Der CEO erklärt im bz-Interview, warum der FC Basel trotz Fanprotesten sein Winter-Trainingslager in Dubai abhält und dass die Finanzreserven Ende Jahr aufgebraucht sind. Darum habe er gar keine andere Wahl, als jeden Rappen umzudrehen.

19. Dezember 2021 – David Degen: «Das reicht mir nicht»

In einem Interview im «Sonntags-Blick» schiesst David Degen gegen Trainer Patrick Rahmen, der in der Hinrunde zwar nur dreimal verloren hat, aber wegen viel zu vieler Unentschieden trotzdem sieben Punkte hinter der Spitze und nur einen Punkt vor dem kriselnden YB liegt. Entlassen wird Rahmen wider Erwarten (noch) nicht. Nach einer stundenlangen Sitzung wolle man sich über die Feiertage Gedanken über die Zukunft machen, heisst es zum Jahresabschluss.

