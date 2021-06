Der Kaderplaner des FC Basel Philipp Kaufmann im Interview

Interview FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann: «Ich spüre nicht, dass ich der Junge bin» Der neue FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann spricht im Interview über seine Rolle, das aktuelle Kader und seine Visionen. Jakob Weber aus Crans-Montana 30.06.2021, 05.00 Uhr

Philipp Kaufmann ist das neue Sprachrohr der Sportkommission des FC Basel. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Es ist das erste grössere Interview, dass der frisch zum Kaderplaner des FC Basel beförderte Philipp Kaufmann gibt. David Degen konnte er mit seiner sachlichen, unaufgeregten Art überzeugen und auch das Interview in der Lobby des Spielerhotels im Trainingslager in Crans-Montana meistert der 27-Jährige problemlos.

Sie wurden diese Woche offiziell zum Kaderplaner ernannt. Wir gratulieren.

Philipp Kaufmann: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung.

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?

Sehr unterschiedlich. In der Transferzeit wie jetzt bin ich sehr viel mit Agenten im Austausch. Da geht es zum einen um potenzielle Transfers und zum anderen filtere ich alle Anfragen, die reinkommen. Dann unterhalte ich mich mit dem Trainer und dem Staff der 1. Mannschaft, mit unseren Spielern und den Mitgliedern der technischen Kommission. Zudem kümmere ich mich um die Anforderungen der Geschäftsstelle an die Abteilung Sport. Mein Tagesablauf ist also sehr abwechslungsreich.

Tönt, als wären Sie dauerhaft am Handy. Wer ruft am häufigsten an?

Im Moment die Berater. Patrick Rahmen und David Degen sehe ich momentan fast täglich persönlich.

Sie sind für einen solchen Job mit 27 Jahren ungewöhnlich jung. Wo haben Sie das Handwerk gelernt?

Ein grosser Teil dieser Arbeit ist sicher «learning by doing». Ich durfte ein sehr praxisnahes Sportmanagement- und Wirtschaftsstudium in München machen. Aber vor allem habe ich beim FCB seit 2019, als ich zu Marco Streller ins Team kam, sehr viel direkt miterleben dürfen. Die Erfahrungen, die ich in den letzten drei nicht immer ruhigen Jahren sammeln durfte, waren für mich sehr wertvoll.

Zur Person Philipp Kaufmann ist seit 2019 beim FC Basel angestellt. Als Sportkoordinator war der heute 27-jährige Wallbacher zunächst für die Organisation unterschiedlicher Belange rund um die 1. Mannschaft verantwortlich. Doch die Position Kaufmanns wurde schnell immer wichtiger. Unter Ruedi Zbinden war er bereits die rechte Hand des Sportchefs und auch nach dessen Rücktritt fungierte Kaufmann als Bindeglied der technischen Kommission und der 1. Mannschaft. Zusammen mit David Degen verhandelt er mittlerweile auch Spielertransfers und Vertragsverlängerungen. Kein Wunder also, dass Kaufmann jetzt auch offiziell zu dem ernannt wurde, was er schon eine Weile ist: der Kaderplaner des FC Basel.

Wie gehen Sie mit den abgezockten Agenten um?

Ich bin ein kommunikativer Typ. Da ist das Alter nicht entscheidend. Ich nehme alles auf und versuche, ihre Anliegen, so wie ich es für richtig halte, weiterzuverarbeiten.

Ist das junge Alter auch ein Vorteil?

Bei gewissen Dingen sicher. Ich glaube im Fussball gibt es aktuell einen Trend, dass immer jüngere Personen Führungspositionen übernehmen dürfen. Julian Nagelsmann wurde auch mit 27 Bundesligatrainer, auch wenn das natürlich eher die Ausnahme ist. Ich freue mich aber, dass ich die Verantwortung übernehmen darf und fühle mich auch bereit, dieser gerecht zu werden. Zudem tut ein junger, frischer Wind und der vielleicht etwas andere Blickwinkel auf gewisser Dinge manchmal auch ganz gut.

Julian Nagelsmann wurde 2016 mit 27 Jahren Trainer in Hoffenheim Thorsten Wagner/Freshfocus / Witters

Diese Qualitäten bringen Sie auch in die technische Kommission, in der Sie mit David Degen, Christian Gross und Ruedi Zbinden sitzen. Warum ist so ein Gremium besser als ein einziger Sportchef?

Mittlerweile entscheidet in praktisch keinem Klub eine Person alleine. Der Vorteil bei unserer Kommission ist, dass wir alle unterschiedliche Qualitäten mitbringen. Ruedi kennt sich im Scouting aus wie kein Zweiter, Herr Gross hat eine unglaubliche Trainerkarriere hinter sich, David kennt die Spieler- und Agentenseite und ich kenne auch das Innenleben der Mannschaft und des Klubs recht gut. Darum bin ich überzeugt, dass wir sehr gut aufgestellt sind, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wer hat das letzte Wort?

Unser Anspruch ist, dass wir alle von einem Spieler überzeugt sein müssen, bevor wir ihn holen. Jeder Transfer wird lange und kontrovers diskutiert. Aber genau das ist entscheidend. Denn bei diesen Entscheidungen geht es um viel Geld und am Ende beeinflussen sie den sportlichen Erfolg des Klubs.

Wie fühlen Sie sich als Jungspund in dieser Elefantenrunde?

Sehr gut, weil ich offen aufgenommen wurde. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Junge bin, sondern ebenfalls meine Berechtigung und meine Argumente habe.

Sie werden also gehört.

Auf jeden Fall, auch wenn das mit David in der Runde nicht immer ganz einfach ist. (lacht)

David Degen und Philipp Kaufmann haben in diesen Tagen vieles zu besprechen. Andy Mueller / freshfocus

Wer gibt bei Transfers den finanziellen Rahmen vor?

Da reden dann auch Dani Büchi und Mirko Brudermann mit. Wenn ich in die Verhandlungen gehe, weiss ich, bis wohin ich gehen kann.

War das Manager-Sein schon immer ein Traum von Ihnen?

Als ganz kleiner Junge wollte ich Profifussballer werden. Doch als in der U18 des FCB absehbar war, dass das eher nicht klappt, entstand der Traum, dem Fussball irgendwie auf Managementebene erhalten zu bleiben.

Sprechen wir über die aktuelle Mannschaft. Auf welchen Positionen werden noch Verstärkungen gesucht?

Der Markt ist noch sehr ruhig. Um vorbereitet zu sein, wenn es aktiver wird, informieren wir uns auf allen Positionen. Aber aktuell suchen wir vor allem noch einen Linksverteidiger und einen Flügelstürmer. Aber wir wollen auch nicht mehr so ein grosses Kader wie in der vergangenen Saison. Darunter leidet die Trainingsintensität.

Wie gross sollte das Kader sein?

Aktuell sind wir mit 24 Feldspielern und drei Torhütern im Trainingslager. Das ist eine angemessene Kadergrösse.

Aktuell sind auch viele junge Talente mit dabei. Werden Chipperfield und Co im Eins bleiben?

In den letzten Jahren sind viele Spieler ins Eins hochgekommen, aber nur die wenigsten kamen regelmässig zu Einsätzen. Das wollen wir in Zukunft nicht mehr. Wenn ein junger Spieler hochkommt, muss er auch die Chance haben, über Monate regelmässig zum Einsatz zu kommen. Die Kaderzugehörigkeit der Jungen, die jetzt in Crans-Montana mit dabei sind, ist deshalb noch nicht geklärt. Das hängt auch davon ab, wer noch verpflichtet wird.

Haben Sie ein Budget, das Sie in diesem Sommer ausgeben dürfen?

Nein. Wie es finanziell um den FCB steht, hat David Degen ja gesagt. Aber wir sind in der Position, dass wir in diesem Sommer durchaus etwas investieren können.

Also ist der FCB nicht erst auf Einnahmen aus Spieler-Verkäufen angewiesen?

Klar helfen uns Spielerverkäufe. Aber jeder Spieler hat einen Wert und wir haben keine Vorgabe, wie viel Geld wir durch Transfers einnehmen müssen.

Es gibt diverse Gerüchte um allfällige Neuzugänge: Rafael Camacho, Liam Millar, Destiny Udogie oder U21-Goalie Anthony Racioppi zum Beispiel. Was ist da dran?

Zu Gerüchten möchte ich grundsätzlich keine Stellung beziehen. Wir kommunizieren, wenn etwas fix ist.

Sind Sie besonders froh, dass Silvan Widmer beim Sieg gegen Frankreich auf dem Platz stand? Sein Wert dürfte jetzt gestiegen sein.

Silvan ist an dieser EM das Aushängeschild des FC Basel. Es hat mich unglaublich gefreut, dass er spielen durfte und damit Teil dieser Sensation war. Doch nicht nur ich. Die ganze Mannschaft hat sich für Silvan und auch für Eray Cömert sehr gefreut.

Silvan Widmer bejubelt hier das 1:0. Später sollte er noch viel mehr zu Jubeln haben. Vadim Ghirda / AP

Sehen wir Widmer und Cömert noch einmal im FCB-Trikot?

Beide haben noch ein Jahr Vertrag. Stand heute werden wir sie bald wieder im FCB-Trikot sehen. Aber wie für alle anderen unserer Spieler auch, ist der Markt aktuell geöffnet und es kann sich immer etwas ergeben. Und dass die EM ein besonderes Schaufenster ist, ist unbestritten.

Könnte es sein, dass Sie wechselwillige Spieler erst abgeben, wenn die Qualifikation für die Conference League gesichert ist?

Da spielen zu viele Parteien mit, als dass wir das garantieren könnten. Klar brauchen wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft, um in die Gruppenphase zu kommen. Aber genau deswegen wollen wir gut vorbereitet sein, damit wir im Falle eines Abgangs auch möglichst schnell reagieren können.

Spüren Sie den Druck, der auf dem Kaderplaner lastet?

Einen positiven Druck. Den brauche und suche ich auch ein wenig. Aber es geht nicht um mich, sondern um den Klub und dafür werde ich tagtäglich mein Bestes geben.

Das Gespräch wurde im Rahmen einer Medienrunde geführt.

