Der EHC Basel und der Aufstieg in die Swiss League

Eishockey Die Streithähne rund um die Aufstiegs-Posse beim EHC Basel äussern sich: So könnte es im dritten Anlauf klappen Nachdem dem EHC Basel der Aufstieg zweimal nicht gestattet wurde, äussern sich erstmals die beteiligten Streithähne. Mittlerweile haben sich Swiss League, Verband und EHC Basel wieder angenähert. Am 15. Dezember steht fest, welche Teams die Basler in der drittklassigen MySports League hinter sich lassen müssen. Und zur Not könnte auch eine neue Sonderregel greifen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 03.12.2021, 17.00 Uhr

Der EHC Basel lockt immer mehr Zuschauer in die St. Jakob-Eishalle und möchte seinen Fans gerne den Aufstieg schenken. Bild: Freshfocus (Archiv)

Olivier Schäublin überlegt eine Weile. Dann sagt der Sportchef des EHC Basel: «Alles in allem haben wir schon über eine Woche investiert. Für nichts!» Schäublin und mit ihm auch der Rest des EHC fühlt sich vom Verband links liegen gelassen. Basel ist in den letzten zwei Jahren unfreiwillig zum Spielball des Machtkampfes im Schweizer Eishockey geworden.

Swiss-League-Präsident Jean Brogle: «Wir hätten Basel oder andere ambitionierte MySport-League-Klubs schon auf die laufende Saison hin in die Swiss League geholt, weil sie für die Swiss League attraktiv sind.»

Die National League hat dem Verband bereits den Rücken zugekehrt. Die höchste Spielklasse hat eine eigene AG gegründet, vermarktet sich selber und bestimmt auch die Regeln. Und auch die darunter angesiedelte Swiss League kündigte Anfang 2021 an, sich ebenfalls ab 2022 selbst zu vermarkten. Mitten in diese strukturellen Änderungen kam dann die Pandemie. National League und Swiss League entschieden auf eigene Faust, den Abstieg für zwei Jahre auszusetzen, damit die Teams in der Krise finanzielle Planungssicherheit haben. Doch das hat jetzt zur Folge, dass in der National League ab der kommenden Saison Stand heute 14 Teams spielen, in der Swiss League neun und in der MySports League zwölf. Vor allem die Swiss League wäre so unattraktiv. «Wir müssen die Meisterschaft mit mindestens zehn Teams spielen, idealerweise mit zwölf», sagt Jean Brogle, der geschäftsführende Liga-Präsident der neuen Swiss League AG. Der ehemalige SRG-Mann sagt: «Wir hätten Basel oder andere ambitionierte MySport-League-Klubs schon auf die laufende Saison hin in die Swiss League geholt, weil sie für die Swiss League attraktiv sind.» Doch bekanntlich legte der Verband hier sein Veto ein.

Und das gleich doppelt. Erst im Frühjahr 2020, als die Saison in der MySports League vor dem Playoff-Finale zwischen Basel und Martigny abgebrochen wurde. Und im Herbst 2020, als die neue Saison nach sieben Spieltagen erneut der Pandemie zum Opfer fiel. Beide Male lehnte der Verband das Gesuch des EHC Basel für einen Aufstieg am Grünen Tisch ab. Die Begründung lautete jeweils: Die sportlichen Kriterien seien nicht erfüllt.

EHC-Basel-Sportchef Olivier Schäublin: «Wir fühlen uns vom Verband im Stich gelassen. Im Sinne des Sports wurde aus unserer Sicht falsch entschieden.»

Natürlich gab es in den beiden abgebrochenen Saisons keinen Meister, der sich für einen möglichen Aufstieg hätte qualifizieren können, doch sowohl Brogle wie auch Schäublin sagen unabhängig voneinander: «Ausserordentliche Situationen brauchen ausserordentliche Regeln beziehungsweise Lösungen.» Doch auf die wollte sich der Verband nicht einlassen. Und so sagt Schäublin noch heute enttäuscht: «Wir fühlen uns vom Verband im Stich gelassen. Im Sinne des Sports wurde aus unserer Sicht falsch entschieden.» Immer wieder fällt das Wort «Paragrafenreiterei».

Für Schäublin sähe die beste Lösung für das Schweizer Eishockey so aus, dass die drei Teams aus der MySports League, welche infrastrukturell, finanziell und in Sachen Nachwuchs-Arbeit die Kriterien für eine Aufnahme in die Swiss League erfüllen, die zweithöchste Liga auffüllen sollten. Doch der Verband hat Angst vor Aufstiegsanarchie. Verbandsvize-Präsident Marc-Anthony Anner sagt: «Eine Sondergenehmigung hat Einfluss auf alle anderen Ligen. Da destabilisieren wir etwas. Und vor einem Sportgericht wären wir im Falle einer Klage chancenlos, wenn wir uns nicht an die gegebenen Regeln halten.»

SIHF-Vizepräsident Marc-Anthony Anner: «Wir haben Basel nie daran gehindert aufzusteigen. Aber wir müssen die Regeln des gesamten Schweizer Hockeys akzeptieren.»

Dass er und der Verband den EHC Basel aufgrund seiner Strahlkraft in der MySports League behalten wollten, sei «absolut falsch». Anner sagt: «Ich bin der Erste, der dem EHC Basel den Aufstieg wünscht. Wir haben Basel nie daran gehindert aufzusteigen. Aber wir müssen die Regeln des gesamten Schweizer Hockeys akzeptieren.»

In den letzten Tagen und Wochen haben sich die Konfliktparteien angenähert. MySports League und Swiss League haben am Mittwoch verkündet, in Zukunft trotz Swiss League AG als enge Partner in die Zukunft zu gehen. Und auch im Falle eines neuerlichen Saison-Abbruchs wäre der Aufstieg zwischen den Ligen 2022 nicht nur möglich, sondern auch neu geregelt.

Bei einem Abbruch darf das erste Team der Tabelle, das die angesprochenen Kriterien für einen Aufstieg in die Swiss League erfüllt, hoch. Gleiches gilt auch, falls die Saison regulär zu Ende gespielt werden kann. Dies ist jedoch nur ein realistisches Szenario, falls die MySports League vom Bundesamt für Sport den Status einer semiprofessionellen Liga erhält. Ausserdem diskutieren Swiss League und Verband aktuell die Möglichkeit eines zweiten Aufsteigers in die Swiss League. Doch darauf will sich Schäublin nicht verlassen: «Wir gehen davon aus, dass wir Meister werden müssen, um aufsteigen.»

Der erfahrene Christian Weber soll den EHC Basel als Trainer in die Swiss League führen. Urs Lindt / freshfocus

Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, muss der EHC Basel die komplette Saison auf Platz 1 stehen oder zumindest vor Arosa, Martigny und Chur, denen ebenfalls Aufstiegsambitionen nachgesagt werden. Bis zum 15. Dezember müssen aufstiegsinteressierte Teams Gesuche bei der Swiss League einreichen, welche dann geprüft werden. Erst im Anschluss steht fest, wen Basel in dieser Saison definitiv hinter sich lassen muss, um im dritten Anlauf endlich den ersehnten Aufstieg in die Swiss League zu schaffen und zwar aus eigener Kraft.

Bisher ist dem Team von Christian Weber das gut geglückt. Der EHC führt die Tabelle an. Und der Erfolg bringt auch immer mehr Zuschauer in die Joggeli-Eishalle. «Der EHC ist wieder sexy», sagt Schäublin. Am vergangenen Dienstag sahen 1384 Zuschauer das Duell mit Arosa. Und die Basler Fans sahen auch, dass diese Truppe eigentlich zu gut für diese Liga ist. Der EHC Basel dominierte das Spiel. Auch bei Gleichzahl zog er regelmässig ein Powerplay auf und doch musste er am Ende in die Verlängerung, weil Arosa dreimal gut konterte.

Das Spiel zeigt exemplarisch, dass es im Eishockey schnell gehen kann. Eine Schwächephase in den Playoffs und schon ist der Traum vom Aufstieg geplatzt. Doch soweit soll es nicht kommen. Auch Anner sagt: «Wenn ich sehe, wie Basel aktuell spielt, bin ich sicher, dass sie sich sportlich für die Swiss League qualifizieren werden.» Und wenn das geschafft ist, kann vielleicht auch Olivier Schäublin darüber hinwegsehen, dass mehr als eine Woche umsonst mit dem Verband diskutiert hat.

