Noah Okafor, Tomas Vaclik:So geht es den Ex-Spielern des FC Basel

Internationale Übersicht Bänkliwärmer und Aussortierte: Vielen Ex-FCB-Spielern läuft es aktuell nicht gut Bis auf wenige Ausnahmen sind die ehemaligen FCB-Spieler bei ihren neuen Vereinen aktuell nicht wirklich glücklich. Hier ist Teil II der grossen Übersicht mit Noah Okafor, Tomas Vaclik, Birkir Bjarnason und vielen mehr.

Esteban Waid und Jakob Weber 11.06.2021, 15.00 Uhr

Während Silvan Widmer und Eray Cömert ab Samstag bei der Europameisterschaft die Schweiz vertreten, ist die Kaderplanung beim FC Basel schon in vollem Gange. Bis der erste Neuzuzug oder Abgang verkündet wird, scheint nur noch eine Frage der Zeit. Ein Kommen und ein Gehen war es auch in den letzten Transferperioden beim FCB. Im zweiten Teil unseres Rückblicks blicken wir auf ehemalige Rotblaue, deren Zeit in Basel schon etwas länger zurück liegt.

Noah Okafor (RB Salzburg): Nur das Double gibt Grund zur Freude

Noah Okafor holte zwar zwei Titel in Österreich. Doch er spielte nur 31 Prozent aller möglichen Minuten. Keystone

Bei Noah Okafor war in dieser Saison bei RB Salzburg alles dabei: Erst schoss er im Oktober einen Hattrick und spielte gegen den FC Bayern in der Champions League. Im Januar fehlte der Flügelflitzer dann wegen einer Coronainfektion und kurz darauf fiel er wegen eines Muskelfaserrisses aus. In den Insgesamt 29 Spielen, in denen er selten über 90 Minuten spielen durfte, kommt er auf zwölf Torbeteiligungen. Gerade nach seiner Verletzung nahm seine Spielzeit ab. «Ich bin nicht so oft zum Einsatz gekommen, wie es mir erhofft hätte. Deshalb liegen meine Erwartungen da schon auf der nächsten Saison», sagte Okafor gegenüber «Nau». Aber der Baselbieter durfte immerhin das Double feiern. Anfang Mai gewann RB das Cup-Finale mit 3:0 gegen den Lask. Wenige Wochen später machten die Salzburger dann auch noch die achte Meisterschaft in Folge klar.

Albian Ajeti (Celtic Glasgow): Der Zorn der Vereinslegende

In der EM-Quali durfte Albian Ajeti noch ran, für einen Platz im Turnier-Kader reichte es aber nicht. Keystone

Für den gebürtigen Basler Albian Ajeti läuft aktuell nicht viel zusammen. Mit seinem Klub Celtic Glasgow musste er zusehen, wie Stadtrivale Rangers den Meistertitel feierte. Nach neun Titeln in Folge hatte Celtic mal wieder das Nachsehen. Und auch bei Ajeti persönlich könnte es besser laufen. Wettbewerbsübergreifend kam er auf 30 Spiele, in denen der Stürmer aber nur sechs Mal knipsen konnte. Zuletzt sass er vor allem auf der Bank. Damit zog er auch den Unmut von Celtic-Legende Frank McAvennie auf sich. «Celtic muss ihn loswerden. Wenn ich Ajeti anschaue, dann sehe ich keinen Stürmer», so der 61-jährige in der «Glasgow Times». Die mangelnde Leistung gipfelte schliesslich auch in der Nichtnominierung für die Schweizer Nati zur EM. Und das, obwohl er in der Qualifikation noch zum Einsatz kam.



Mohamed Elyounoussi (Celtic Glasgow): Ein Tausch steht im Raum

Offiziell spielt Mohamed Elyounoussi jetzt wieder in England bei Southampton. Nur bis Ende Mai war der Norweger von den Engländern nach Schottland an das dortige Spitzenteam Celtic Glasgow ausgeliehen. Im Gegensatz zu Ajeti gehört Elyounoussi bei Celtic aber zu den Leistungsträgern. 17 Tore und acht Assists stehen in 45 Spielen zu Buche. Fast die Hälfte der Spiele durfte er von Beginn an ran. Celtic soll an einem weiteren Engagement interessiert sein. Wie die «Sun» zuletzt berichtete, soll ein möglicher Tausch im Raum stehen. Denn Elyounoussis Arbeitgeber Southampton interessiert sich für Celtics Odsonne Edouard. Das Problem: Auch Arsenal und Leicester City sollen um den Franzosen Odsonne buhlen. Es ist also noch nicht gesichert, wie es mit Elyounoussi weiter geht.



Cedric Itten (Glasgow Rangers): Kein Aufgebot, aber schottischer Meister

Nur vier Saisontore konnte Cedric Itten zum Titelgewinn beitragen. Ian Mcnicol / Pool / EPA

Der erfolgreichste Ex-Basler in Schottland ist Cedric Itten. Er wurde mit den Glasgow Rangers Schottischer Meister. Itten erlebte dabei Historisches. Zum ersten Mal seit 2011 stehen seine Rangers wieder ganz oben. Und das, obwohl der Klub 2012 wegen Insolvenz zwischenzeitlich sogar in die vierte Liga runter musste. Itten selbst sucht aber noch nach seiner Topform. Nur magere vier Tore konnte er zu dem geschichtsträchtigen Erfolg beitragen. Trainer Steven Gerrard setzte den Stürmer meist als Joker ein. Wie Ajeti wurde auch Itten von Nati-Trainer Vladimir Petkovic nicht in den EM-Kader berufen und muss die Mannschaft vom Sofa aus anfeuern. Da hilft es auch nicht, dass er das entscheidende Tor für die EM-Qualifikation schoss. «Itten kenne ich schon, leider hat er aber nicht so viel gespielt», rechtfertigte sich Petkovic auf einer Pressekonferenz, als er nach Itten gefragt wurde.



Birkir Bjarnason (Brescia Calcio): Der Wiederaufstieg ist missglückt

Noch zwei Spiele fehlen Birkir Bjarnason zum hundertsten Länderspiel für Island. Keystone

2017 verliess der Isländer Birkir Bjarnason den FC Basel in Richtung England zu Aston Villa, wo er zweieinhalb Jahre verbrachte, ehe er zwei Monate ohne einen Arbeitgeber dastand. Den Weg aus der Arbeitslosigkeit fand er beim Al-Arabi SC in Qatar. Fünf Spiele und nur drei Monate später zog es ihn im Januar 2020 schon wieder nach Europa zu Brescia. Die Rückkehr in die italienische Serie A war aber nur von kurzer Dauer. Brescia stieg in der vergangenen Saison ab, Bjarnason hielt dem Klub aber weiterhin die Treue. Den Wiederaufstieg verpassten die Norditaliener in dieser Spielzeit aber. Bereits in der ersten Runde der Aufstiegsplayoffs war gegen AS Citadella Schluss. Ob Bjarnason weiterhin in Brescia bleibt, ist noch nicht klar. Den Ende Monat auslaufenden Vertrag hat er bis jetzt noch nicht verlängert und auch bei der EM ist er nicht dabei, weil sich die Isländer nicht qualifizieren konnte. Es könnte also ein beschäftigungsarmer Sommer für Bjarnason werden. Dafür durfte er zuletzt die Polen um Weltfussballer Robert Lewandowski ärgern. Bei der Generalprobe für die EM kamen die Polen gegen Island nicht über ein 2:2 hinaus. Bjarnason spielte in seinem 98. Länderspiel über die vollen 90 Minuten.



Tomáš Vaclík (FC Sevilla): Die verdrängte Nummer 1

In der vergangenen Saison hatte Tomáš Vaclík das Nachsehen und musste Bono den Vortritt lassen. Keystone

Noch in der vergangenen Saison war Tomáš Vaclík die unangefochtene Nummer 1 zischen den Pfosten beim FC Sevilla. Damals blieb in 36 Spielen 15 Mal ohne Gegentor. In dieser Spielzeit wurde der Tscheche aber durch den noch stärkeren Bono verdrängt, der nach einer Leihe im Vorjahr von den Sevillanos fest verpflichtet wurde. Vaclík kam nur acht Mal in der Liga, Champions League und Pokal zum Einsatz. Unter anderem weil Bono sich mit Corona infizierte. Seinen auslaufenden Vertrag in Sevilla wird der Ex-FCB-Goalie nicht verlängern. In einem emotionalen Statement auf Instagram verabschiedete er sich von den Fans. Er habe die Stadt und die Menschen lieben gelernt, schreibt er und ergänzt: «Ich werde immer ein zusätzlicher Fan sein.» Ein neuer Verein ist noch nicht bekannt. Bevor sich Vaclík aber um seinen Profialltag Gedanken machen muss, steht die EM vor der Tür. Denn in der Tschechischen Nationalmannschaft hat ihm bisher noch keiner den Rang abgelaufen.



Adama Traoré (Melbourne Victory): Rot und 0:7 im Derby



Schon von 2012 bis 2014 schnürte Adama Traore seine Fussballschuhe für Melbourne Victory. 2019 kehrte der Ivorer zurück nach Australien. Noch am letzten Spieltag konnte er dort mit seiner Mannschaft den letzten Platz verhindern. Der Erfolg ist aber nur symbolisch, denn Absteiger gibt es in der A-League keine. Aktiv mitwirkten konnte Traore aber erst wieder seit Ende Mai. Er musste eine satte Fünf-Spiele-Sperre absitzen. Denn im April sorgte er für reichlich Negativschlagzeilen. Im Derby gegen den Stadtrivalen Melbourne City leistete sich Traore ein übles Foul, er sah sofort die Rote Karte. Das war aber nicht alles. Denn als Traore bemerkte, dass der Schiedsrichter in seine Gesässtasche greift, versuchte Traore den Unparteiischen physisch daran zu hindern und hielt dessen Arm fest. Der aufgebrachte Linksverteidiger musste von Gegnern und Mitspielern beruhigt werden. Und es kommt noch dicker: Melbourne verlor das Derby auch noch krachend mit 0:7.



Michael Lang (Gladbach): Schon wieder ein Jahr ohne viel Spielzeit



Ohne Spielzeit in der Bundesliga hat Michael Lang auch keinen Platz in der Nationalmannschaft. Keystone

Für Michael Lang war es schon wieder eine ruhige Saison, zumindest was die Spielzeit angeht. Es war aber nicht die Art Ruhe, mit der ein Fussballprofi zufrieden sein kann. 98 Minuten. Das ist die Saisonausbeute des Aussenverteidigers. In der Bundesliga kam er bei Gladbach überhaupt nicht zum Einsatz, sass meistens auf der Bank, oft stand er nicht einmal im Kader. Der Leistungsnachweis ist schnell zusammengefasst: Zweimal 45 Minuten im DFB-Pokal gegen Oberneuland und Elversberg und ein Acht-Minuten-Einsatz gegen Donezk in der Champions League. Klar dürfte damit auch sein, dass Langs Zukunft nicht in Gladbach liegt, auch wenn sein Vertrag noch bis 2022 läuft. Dass der neue Trainer Adi Hütter plötzlich auf Lang setzt, ist unwahrscheinlich. Zuletzt war immer wieder zu lesen, dass sein Weg zurück in die Schweiz führen soll. Unter anderem seien der FC Luzern und auch Langs Jugendklub St. Gallen interessiert. Auch der FC Basel wurde in diesem Zusammenhang genannt. Eine Rückkehr scheint aber unwahrscheinlich.

Neftali Manzambi (Mjällby AIF): Leider nur ein Leihobjekt

Seit 2018 spielt Neftali Manzambi nicht mehr beim FC Basel. Nach mehreren Leihen wurde er 2019 endgültig an Sporting Gijón verkauft. Man kann aber nicht sagen, dass seine Karriere seither einen Schub erfahren hat. In Nordspanien geht das Verleihen nämlich weiter. Erst spielte er in der zweiten Mannschaft des FC Valencia und seit Beginn des Jahres verbringt er seine Zeit bei Mjällby AIF in der ersten schwedischen Liga. «Es ist ein kleines Wagnis, aber wir finden es aufregend, diesen in Schweden unbekannten Spielertyp zu haben», sagte der Sportdirektor der Schweden Hasse Larsson, als sie sich im Februar die Dienste des Schweizers sicherten. Vier Monate später ist aber klar, dass sich dieses Wagnis nicht gelohnt hat. In sechs Spielen kam Manzambi nie über die volle Zeit zum Einsatz, Tore konnte er auch keine erzielen. Die Skandinavier wollen den Leihvertrag nicht verlängern und auch von der Kaufoption wollen sie keinen Gebrauch machen. In Spanien ist das ähnlich. Gijón häufte in den letzten Jahren mehrere unglückliche Transfers an, Manzambi gilt als einer davon. Seine Zukunft dürfte also nicht beim spanischen Zweitligaklub liegen.



Signori Antonio (Petróleos Luanda): Meisterkandidat in Afrika



Eineinhalb Jahre, von 2018 bis 2019, stand Torwart Signori Antonio beim FCB unter Vertrag, kam in dieser Zeit aber nur acht Minuten zum Einsatz. Fast ein Jahr blieb er nach der FCB-Zeit ohne Verein, bis er 2020 wieder einen Arbeitgeber fand. Seitdem spielt er beim angolanischen Rekordmeister Atlético Petróleos Luanda. Dort ist die Saison noch in vollem Gange und Antonio und sein Klub spielen weiter um die Meisterschaft mit. Sieben Spieltage vor Schluss stehet Luanda auf dem zweiten Rang, punktgleich mit Tabellenführer CD Primeiro de Agosto. Bis März durfte Antonio auch noch in jedem Spiel ran. Seither musste er aber dem etwas älteren Élber den Vortritt lassen, obwohl Antonio in 13 Ligaspielen sechs Mal ohne Gegentor blieb.

Charles Pickel (Grenoble Foot): Spieler der Saison in Frankreich



Bei GC und Schaffhausen bekundete er nach seinem Abschied aus Basel Mühe. In Neuchâtel wurde er Stammspieler, doch so richtig glücklich ist Charles Pickel erst im Ausland geworden. Seit zwei Jahren spielt er für Grenoble Foot in der zweiten französischen Liga. Dort ist der 24-jährige absoluter Leistungsträger. Kein Grenoble-Spieler stand in dieser Saison länger auf dem Platz und Pickel wurde am Ende sogar als Spieler der Saison ausgezeichnet. Nur mit dem Aufstieg in die Ligue 1 hat es nicht geklappt. Grenoble wurde am Ende nur Vierter. Für Pickel könnte sich die gute Saison trotzdem lohnen. Er soll das Interesse von Köln, Augsburg, Bielefeld und Schalke geweckt haben.