Internationale Übersicht Mehrere Titel, ein Absteiger und ein überfahrener Hund: So ergeht es den Spielern, die den FCB verlassen haben Während einige ehemalige Spieler des FC Basel wie Blas Riveros und Eder Balanta mit ihren neuen Klubs jubeln, müssen sich andere um ihre Zukunft und ein Haustier sorgen. Esteban Waid und Jakob Weber 03.06.2021, 18.30 Uhr

Kevin Bua spielt mit Leganés noch Playoffs und könnte in die Primera Division aufsteigen. Bild: Defodi Images

Ferienzeit ist immer auch Transferzeit. Mit Julian von Moos hat der FC Basel auch in diesem Transferfenster bereits einen Spieler abgegeben. Der 20-jährige Stürmer wechselt leihweise für ein Jahr nach Holland zu Vitesse Arnheim. Der Verein hat eine Kaufoption für eine definitive Übernahme. Von Moos konnte sich beim FCB bislang nicht durchsetzen und hofft jetzt, im Ausland den Durchbruch zu schaffen. Mit ähnlichen Absichten verlassen immer wieder Spieler den FCB. Wir haben den Überblick, wie es ihnen seither ergangen ist.

Kevin Bua (CD Leganés): Der Joker spielt noch um den Aufstieg

Seit Beginn dieser Saison spielt Kevin Bua in der zweiten spanischen Liga bei CD Leganés. Mit viel Spielzeit konnte er dort aber nicht glänzen. Zwar kommt er auf 22 Einsätze, diese waren aber meist eher von kurzer Dauer, sodass er nur auf knapp über 850 Minuten kommt, in denen er fünf Tore erzielen konnte. Immerhin in der Copa del Rey, dem nationalen Pokal, sorgte er mit einem Tor und einem Assist zweimal für den Unterschied. In der Liga geht es für den Halbspanier jetzt noch richtig um die Wurst. Leganés trifft im Halbfinal der Aufstiegsplayoffs um das letzte verbleibende Ticket in die erste Liga auf den kleinen Madrider Klub Rayo Vallecano. Es könnte der Moment des Kevin Bua werden, denn K.o-Spiele scheinen dem Flügelspieler in Spanien zu liegen.

Kemal Ademi (Karagümrük): Die Formkurve zeigt nach unten

Kemal Ademi wechselte vor einem Jahr zu Fenerbahce Istanbul. Seit seinem Weggang zeigt seine Erfolgskurve aber vor allem nach unten. Nach acht Kurzeinsätzen, in denen er ein Tor erzielte, verlieh ihn der türkische Klub im Februar bis zum Saisonende zum Ligakonkurrenten Fatih Karagümrük. Die Stadt musste er nicht wechseln, zu einer Leistungssteigerung verhalf das aber nicht. Seitdem kommt Ademi auf nur sechs Einsätze ohne Zählbares. Dazu kam auch noch Verletzungspech: Seit Ende März stand der 25-jährige verletzungsbedingt nicht mehr im Kader. Vor der Leihe sagte Ademi noch, dass er ein gutes Verhältnis zum Präsidenten von Fenerbahce hat. Gegenüber «20 Minuten» sagte Ademi:

«Er sagte mir explizit, dass ich im Sommer wieder im Kader stehen werde.»

Ob das nach dieser Leihe immer noch so ist, ist fraglich. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2023. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Jahn Regensburg aus der zweiten Bundesliga an Ademi interessiert sei.

Dimitri Oberlin (FC Bayern): Schnupperlehre beim Weltklub

Seit Januar steht das einstige Basler Sorgenkind Dimitri Oberlin beim FC Bayern unter Vertrag. «Es ist ein Traum, bei Bayern zu spielen», wird er bei seiner Unterschrift zitiert. Bei den Münchnern läuft er aber nur zwölf Mal für die zweite Mannschaft auf. Dabei erzielte er nur ein Tor und die Einsätze waren oft nur von kurzer Dauer. Das Highlight: Ein Mal durfte Oberlin in der Bundesliga auf der Bank sitzen, weil Not am Mann war. Aber die kurze Zeit beim deutschen Rekordmeister dürfte auch bald wieder vorbei sein. Sein Vertrag läuft schon wieder aus. Hinzu kommt, dass Bayern II aus der dritten Liga abgestiegen ist. Eine Verlängerung liegt wohl nicht im Interesse der Münchner, womit die Karriere von Oberlin wieder an einem schwierigen Punkt steht.

Omar Alderete (Hertha BSC): Abstiegskampf statt Europa

Im Selbstverständnis des Berliner «Big City Klubs» Herta BSC, gehören sie schon längst nach Europa. Die Realität für Omar Alderete und die Berliner sah aber anders aus und hiess Abstiegskampf. Den Klassenerhalt schafften sie zwar, für Alderete selbst war die Saison aber durchwachsen. Trainer Pál Dárdai rotierte viel in der Innenverteidigung. Er liess oft auch seinen Sohn Márton spielen und wechselte zwischen Dreier- und Viererkette. So kommt es, dass Alderete oft 90 Minuten spielte, aber auch mal genauso lang auf der Bank schmorte. Aber die Zukunft des Paraguayers scheint gesichert. Die Berliner sollen im Sommer keinen Umbruch anstreben und Spieler wie Alderete sollen eine weitere Chance erhalten.

Blas Riveros (Bröndby): Meister mit Verletzungspech

Für Blas Riveros war es eine Saison zum Vergessen. Zu Beginn kam er bei Bröndby erst gar nicht zum Zug, musste sogar in der zweiten Mannschaft aushelfen. Im November bekam er dann seine erste Chance, erzielte gegen Odense sogar das 1:0. Im gleichen Spiel folgte aber der Schock. In einem Zweikampf in der 70. Minute überdehnte er sich das Knie und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Seitdem fehlt der Linksverteidiger mit einem Bänderriss im Knie. Immerhin gab es aber auch Grund zur Freude, denn seit letzter Woche darf sich der Paraguayer Dänischer Meister nennen.

Eric Ramires (RB Bragantino): Nur äusserst selten im Einsatz

Im Sommer 2020 wechselte Eric Ramires zurück zu seinem Jugendklub Bahia nach Brasilien, der ihn im selben Jahr noch weiterverlieh zu RB Bragantino, die ebenfalls in der ersten brasilianischen Liga spielen. Dort gelangen ihm ein Tor und ein Assist in elf Einsätzen. Seit Mitte März ist der 20-jährige aber die meiste Zeit aussen vor. Er steht über zehn Spiele gar nicht im Kader – ausser im Cup. Da gab es in den letzten Wochen längere Einsätze, bei denen er sich aber nicht in die relevanten Statistiken eintragen konnte.

Emil Bergström (FC Utrecht): Lange verletzt und wenig gespielt

Neun von 36 möglichen Spielen durfte Emil Bergström beim FC Utrecht absolvieren, nachdem er von der Leihe beim FC Basel zurückkehrte. Allein zwölf Spiele verpasste der Innenverteidiger wegen einer zähen Oberschenkelverletzung. Sein Klub landet derweil zum dritten Mal in Folge auf dem sechsten Platz der Eredivise. Immerhin kann sein Verein mit Konstanz glänzen.

Jonas Omlin (Montpellier): Grob ausgeteilt gegen den Weltstar

Da fliegt der Superstar: Jonas Omlin holt Kylian Mbappe von den Beinen. Keystone

Während Heinz Lindner noch kurzfristig aus dem österreichischen EM-Kader gestrichen wurde, darf Ex-FCB-Goalie Jonas Omlin mit der Schweiz zur EM fahren. Und auch sonst läuft es für den 27-jährigen ordentlich. Bei Montpellier ist er die klare Nummer 1 und erreichte mit dem Klub den achten Rang der Ligue 1. Für Schlagzeilen sorgte er aber vor allem im Januar, als er wegen einer Notbremse gegen Superstar Kylian Mbappe die rote Karte sah. Kopfzerbrechen dürfte ihm auch eine weitere Statistik bereiten: Nur drei Mal konnte der Obwaldner die weisse Weste wahren, da ist noch Luft nach oben.

Yves Kaiser (Xamax Neuchâtel): Klassenerhalt knapp geschafft

Für Yves Kaiser ist die Zukunft bei Xamax noch ungewiss. Keystone

Eigentlich kann sich Yves Kaiser freuen. Denn er und Xamax konnten haarscharf den Abstieg aus der Challenge League verhindern. Am Ende war im Vergleich mit Chiasso das Torverhältnis entscheidend. Aber viel dazu beigetragen hat Kaiser zum Ende der Saison nicht. Sein letztes Spiel machte er am 26. Februar. Anschliessend sass er drei Mal auf der Bank, elf Mal reichte es nicht mehr für einen Kaderplatz. Kaisers Zukunft bleibt darüber hinaus ungewiss, denn sein Vertrag läuft am Ende des Monats aus. Ob Xamax die Option auf eine einjährige Verlängerung zieht, ist aufgrund der wenigen Einsätze fraglich.

Eder Balanta (FC Brügge): Der vielseitige Meister

Mit Éder Balanta befindet sich ein weiterer Landesmeister unter den ehemaligen FCB-Spielern. Der Kolumbianer machte die belgische Meisterschaft frühzeitig Wochen klar. Seine Rolle im Team war dabei unterschiedlich. Mal sorgte er für die Stabilität in den letzten Minuten, um einen Sieg über die Zeit zu bringen. Mal spielte er von Beginn an und wurde gegen Schluss ausgewechselt. Aber auch über die volle Zeit durfte Balanta ab und an ran. Ein Wechsel steht für ihn nicht bevor, sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Martin Hansen (Hannover 96): Den Hund überfahren

Im Sommer 2019 verliess der Däne Martin Hansen den FC Basel. Freshfocus

Sportlich sorgte Torhüter Martin Hansen für keine grossen Aufreger. Sein Klub Hannover 96 verpasst erneut deutlich den Aufstieg in die erste Liga und landet auf Platz 13. Hansen selbst kam nur gegen Saisonende zweimal zum Einsatz, weil Stammtorhüter Michael Esser ausfiel. Das letzte Saisonspiel verpasste aber auch Hansen. «Aus persönlichen Gründen», wie es zunächst von Klubseite hiess. Der Grund wurde später aber öffentlich: Einen Tag vor der verpflichtenden Teamquarantäne hatte er mit dem Rasenmäher seinen Hund angefahren. Der Tierarzt konnte der Bulldogge das Leben retten, dem Tier musste aber ein Beim amputiert werden.

Carlos Zambrano (Boca Juniors): Ein Aufreger auf Twitter

Carlos Zambrano ist auch auf dem Platz nicht zimperlich. Keystone

Über eine Zwischenstation bei Dynamo Kiew landete Carlos Zambrano Anfang dieses Jahres bei den Boca Juniors in Argentinien. Dort verlor der Klub in der Liga, die wegen der Coronapandemie im Turniermodus gespielt wird, am Wochenende im Halbfinal im Elfmeterschiessen. Zambrano sorgte danach in Argentinien für einige Schlagzeilen, weil er nach der Partie einen Tweet seines Bruders Marco likte, der den eigenen Angriff kritisierte:

«Sie brauchen ganz dringend eine 9! Im Ernst!»

Der Tweet ist mittlerweile zwar entfernt, aber die argentinischen Medien stürzten sich dennoch darauf.

Tician Tushi (FC Wil): Der ideale Leihpartner

Tician Tushi bewirbt sich akutell für eine neue Chance beim FC Basel. Andy Mueller / freshfocus

Das mit den Leihen zum FC Wil funktioniert in letzter Zeit recht gut. Nach Julian von Moos vergangene Saison lohnte sich der Schritt in die Challenge League auch für Tician Tushi. Der U20-Nationalspieler kam in der Rückrunde unter Alex Frei auf 16 Einsätze. 15-mal stand Tushi in der Startelf und erzielte dabei fünf Tore für den Siebten der Challenge League. Die letzten fünf Spiele verpasste er wegen einer Verletzung. Ob Tushi die kommende Saison beim FCB in Angriff nimmt oder erneut verliehen wird, ist noch unklar.

Samuele Campo (SV Darmstadt): Nur zwei Kurzeinsätze

«Ich freue mich auf die bevorstehende Herausforderung und kann es kaum erwarten auf dem Platz zu stehen», teilte Samuele Campo in der Winterpause mit, als seine Leihe zum SV Darmstadt in die 2. Bundesliga fixiert wurde. Doch auf dem Platz stand Campo tatsächlich nur 18 Minuten. Zweimal wurde der 25-Jährige kurz vor Schluss eingewechselt, mehr Spielpraxis gab es nicht. In hessischen Medien hiess es, Darmstadt-Trainer Markus Anfang hätte Campo gar nicht gewollt und so endet der Ausflug nach Deutschland für die Basler Nummer 10 ernüchternd. Campos Marktwert hat sich in den letzten zwei Jahren geviertelt und liegt jetzt nur noch bei 800000. Dass er beim FCB eine Zukunft hat, ist unwahrscheinlich. Doch noch hat Campo ein Jahr Vertrag in Basel.

