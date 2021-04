Interview Kathrin Amacker über die Kunstturn-EM und weshalb es in Basel eine Premiere gibt: «In Krisen muss man kreativ sein» Am 21. April beginnt die Kunstturn-EM in Basel. OK-Präsidentin Kathrin Amacker spricht über die Planung, eine schweizweite Neuheit und weshalb sich Kunstturnen vom Skifahren inspirieren lassen kann. Simon Leser 13.04.2021, 18.00 Uhr

OK-Präsidentin Kathrin Amacker: «Mein Schreckensszenario war es, Pappfiguren aufstellen zu müssen.» Georgios Kefalas / KEYSTONE

Kathrin Amacker blickt mit grosser Vorfreude auf die Kunstturn-Europameisterschaft in Basel. Die 59-Jährige, die früher turnte, hat langjährige Führungserfahrung. So war sie CVP-Nationalrätin und Mitglied der Konzernleitungen von Swisscom und SBB.



Die Coronapandemie hat auch die Sportwelt erschüttert. Was sind die grössten Herausforderungen, um einen Grossanlass wie eine EM zu organisieren?

Kathrin Amacker: Die Unsicherheit und die Nichtplanbarkeit, wie wir uns das gewohnt sind. Es braucht mehr Flexibilität und Risikobereitschaft. Wir haben parallel mit vier verschiedenen Szenarien geplant. Doch irgendwann mussten wir uns entscheiden, welches wir verwerfen und welches wir weiterverfolgen. Man kann nicht einfach ins Blaue hinausplanen.

War die Absage der EM auch eines dieser Szenarien?

Absolut. Unser Wunschszenario war es, dass die EM so stattfinden kann wie geplant: Vor 6000 Zuschauern und ohne grosse Einschränkungen. Ein weiteres Szenario war eine Limite von etwa 1000 Zuschauern. Und dann planten wir noch mit einer EM ohne Zuschauer oder eben einer kompletten Absage.

Das Szenario ohne Zuschauer traf zu. Weswegen entschied man sich gegen eine Absage?

Man wächst an den Herausforderungen. Im Herbst sagte ich noch klar: Eine EM in der St. Jakobshalle ohne Zuschauer ist für mich überhaupt nicht denkbar. Doch ich sah andere Veranstaltungen und merkte: In einer Krise kann man kreativ sein. Letztlich wollen ja auch die Athletinnen und Athleten unbedingt im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio starten. Aber: Ohne das Stabilisierungspaket des Bundes hätten wir die EM aus finanziellen Gründen absagen müssen.

Wie schwierig ist es, dass ein solcher Grossanlass in einer Pandemie überhaupt wahrgenommen wird, wenn gar niemand in die Halle darf?

Das ist eine grosse Herausforderung. Wir können beim Stabilisierungspaket des Bundes nicht einfach Geld abholen, sondern müssen im Rahmen unseres Budgets die Kosten so tief wie möglich halten. Dadurch verkleinert sich die Marketingkampagne. Andererseits brauchen wir Werbung – digital, mit Flaggen und Plakaten in der Stadt. Dann merken die Leute: Da findet eine EM statt, und es gibt gar virtuelle Tickets. Zudem wollen wir, dass auch die Athletinnen und Athleten auf ihren Transportfahrten in die Halle diese Plakate sehen.

Zuletzt gab es in Basel im März das Badminton Swiss Open mit einem ausgefeilten Schutzkonzept. Was konnten Sie sich davon abschauen?

Einiges. Zudem haben wir Leute im OK-Umfeld, die im Winter auch im Skizirkus dabei waren. Wir lernten also vom Skifahren, obwohl das mit Kunstturnen nicht viel gemeinsam hat.

Welche Inspiration fanden Sie bei anderen Anlässen?

Bei den Skiwettbewerben in der Schweiz gab es im Ziel jeweils Bildschirme, auf denen Leute zu sehen waren, die sich freuten. Die waren aber nicht live zugeschaltet, nicht so wie bei uns. Bei uns flackern die Zuschauer, die ein digitales Ticket gekauft haben, in Echtzeit auf den Bildschirmen – eine Premiere in der Schweiz. Ob uns diese Idee von allein gekommen wäre, wissen wir nicht.

Wieso entschieden Sie sich für diese virtuellen Tickets?

Mein Schreckensszenario war es, Pappfiguren aufstellen zu müssen. Mit den Bildschirmen haben wir Emotionen in der Halle. Ich denke, das löst auch bei den Athletinnen und Athleten emotional wahnsinnig viel aus. Sie starren nun nicht einfach auf schwarze Sitze, sondern sehen Leute, die sie wahrscheinlich sogar kennen und sie anfeuern.

Sie haben auch schon Schweizer Turnmeisterschaften organisiert, bezeichnen die EM aber als eine andere Liga. Weshalb?

Die EM ist ein internationaler Anlass, der in allen europäischen Ländern und darüber hinaus ausgestrahlt wird. Da braucht es eine ganz andere Herangehensweise. Solche Anlässe in Hallen kriegen immer mehr einen Showcharakter. Schaut man sich heute einen Film eines Gerätefinals von früher an, war das richtig langsam. Heute haben die Leute einen anderen Anspruch an Geschwindigkeit und Technik.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Sie sich während der Wettkämpfe auch mal zurücklehnen können?

Zurücklehnen werden wir uns erst am 1. Mai, am Tag der Arbeit (lacht). Während der Wettkampfwoche und auch danach bei den Abräumarbeiten geht das nicht. Es wird keinen Moment geben, an dem wir sagen können: Uff, jetzt haben wir es geschafft, jetzt läuft alles wie am Schnürchen.

Was passiert, wenn es zu einem Covid-Fall kommt?

Auch dafür haben wir Szenarien. Weil die meisten Athletinnen und Athleten zu zweit im Zimmer sind, muss wohl auch der Zimmerpartner der Infizierten in Quarantäne. Es besteht schon eine gewisse Anspannung, dass alles klappt.

Hat es trotz der Anspannung und des Mehraufwands überhaupt noch Platz für sportliche Vorfreude?

Klar, die ist gewaltig! Ich freue mich am meisten darauf, dass wir eine Plattform zur Verfügung stellen können, die den Athletinnen und Athleten, dem ganzen Sport, der Stadt Basel und der Bevölkerung nützt. Wir versuchen, in diesen schwierigen Zeiten ein bisschen Normalität einkehren zu lassen.