Jugend und Sport feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum

Jugend und Sport Fünfzigjähriges Jubiläum: Ein Sportangebot erst nur für Soldaten, heute für alle Das Förderprogramm Jugend+Sport hat eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Doch nicht nur deshalb soll 2022 gefeiert werden. Riccardo Ferraro 19.01.2022

Erst war Sport nur Jünglingen vergönnt – dank J+S kommen auch Mädchen in den Genuss der nationalen Sportförderung. Bild: zvg/ J+S

Der Kalte Krieg schwebt wie ein Damoklesschwert über Europa. Der Kommunismus und der Kapitalismus bekämpfen sich. Mitten in diesem politischen Kampf sind es Sportler, die als Helden der jeweiligen Gesinnung ihre Überlegenheit beweisen sollen.

Als kleines unabhängiges Land konnte die Schweizerische Eidgenossenschaft nicht mit den Grossmächten mithalten. Auch sportlich fiel die Schweiz in ein Tief. Das Land der Sportsoldaten – ein Image, das bisher vom Militär aufrechterhalten wurde – war nicht mehr konkurrenzfähig. Dieses Tief gipfelte in der Nichtteilnahme an den Olympischen Spielen in Melbourne 1956 und den ersten und einzigen medaillenlosen Winterspielen 1964 in Innsbruck. Ein Fiasko, das aufgearbeitet werden musste.

Das führte dazu, dass die Sportlobby in der Schweiz verstärkt und die bisherige sportliche Ausbildung überdacht wurde. «Militärischer Vorunterricht», so wurde der Vorgänger von J+S genannt, war zu dieser Zeit nur für jugendliche Männer ab 16 Jahren zugelassen. Ziel war es, dass diese sich körperlich ertüchtigen. Zugeschnitten war dieses Angebot vor allem auf den Militärdienst.

Gründung von J+S bringt viele Neuerungen

1971, nachdem das Volk den Verfassungsartikel über Turnen und Sport mit 75 Prozent Ja-Stimmen genehmigt hatte, begann der Aufbau einer Nachfolgeorganisation des Vorunterrichtes. Mit dem Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport vom 17. März 1972 wurde «Jugend+Sport», kurz J+S, gegründet. Die neue Organisation hatte das Ziel, Sportlerinnen und Sportler zu fördern, die das Prestige des Landes erhöhen.

Dabei waren die sportlichen Angebote für Jungen und Mädchen ab 14 Jahren zugelassen. Durch die sporttreibenden Frauen fand schnell eine Entmilitarisierung des Sportes statt. Wobei der Bereich Sport auch heute noch dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung und Bevölkerungsschutz angehängt ist.

Ebenfalls verpflichtete das Programm die Kantone, sowohl Jungen wie auch Mädchen drei Sportunterrichtsstunden pro Woche zu ermöglichen und den «freiwilligen Schulsport» zu fördern. Ziel war es, die Bevölkerung zur Teilnahme am Sport und somit zur Bewegung zu ermutigen. In den folgenden Jahren wurde das Einstiegsalter immer wieder gesenkt. 1994 wurden Zehnjährige zugelassen und seit 2007 sogar Fünfjährige.

Sparmassnahmen sorgen für eine kurze Delle

Mehr und mehr Mädchen und Jungen fanden Freude am Sport. Waren es 1973 noch 235'000 Teilnehmende an J+S-Kursen, verdreifachte sich die Zahl bereits im Jahr 2000 (siehe Grafik). Michele Carere, Leiter der Fachstelle Breitensportförderung des Sportamtes Basel-Stadt sagt:

«Heute ist J+S national und auch in der Region Basel ein zentrales und etabliertes Sportförderinstrument.»

Die meisten Vereine setzen Angebote von J+S um. Dabei geht es unter anderem auch darum, Fördergelder zu erhalten. Diese Fördergelder stiegen nach der Gründung 30 Jahre stetig an. Aufgrund von Sparmassnahmen konnte J+S zwischen 2000 und 2010 weniger dieser Fördergelder verteilen. Erst nach dem Inkrafttreten der Totalrevision des Sportförderungsgesetzes 2012 stiegen die Investitionen und folgerichtig auch die Teilnehmerzahlen Jahr für Jahr in neue Höhen.

«Es ist wie selbstverständlich, dass die Sportvereine bei J+S dabei sind. Darum ist die Organisation in den Jahren auch so gewachsen», erklärt Carere. Der Kanton agiert dabei als Organisator von J+S-Aus- und -Weiterbildungen und als Verantwortlicher für die Administration der J+S-Angebote.

Ein grosses Thema, wenn über J+S gesprochen wird, ist die Ausbildung und Suche von Leiterinnen und Leitern. Carere sagt:

«Bei den Vereinen ist es immer eine Herausforderung, Leiterinnen und Leiter zu finden. In mehreren Kantonen der Deutschschweiz, so auch im Kanton Basel-Stadt, wurde deshalb das Projekt ‹1418coach› lanciert, mit welchem früh versucht wird, junge Menschen von einer solchen Funktion zu überzeugen»

Diese Möglichkeit ist wichtig, weil der Besuch einer J+S-Leitungsausbildung erst ab 18 Jahren möglich ist. «1418coach» bietet die Möglichkeit, als Hilfsleiterin/Hilfsleiter bereits mit 14 Jahren einzusteigen. Mit dem Projekt soll erreicht werden, dass Junge frühzeitig in die Vereinsstruktur eingebunden werden und in eine Leitungsfunktion hineinwachsen.

«Das Sportförderprogramm des Bundes kommt in der Bevölkerung gut an und entwickelt sich stetig weiter. So kommen immer wieder neue Sportarten dazu», sagt Carere. Waren 1973 noch Bergsteigen, Langlauf und Fitnesstraining in den Top Ten der beliebtesten Sportarten, tauchen dort im Jahr 2020 plötzlich neu Tanzen und Unihockey auf. Immer beliebt waren und sind Sportarten wie Fussball, Ski oder Tennis.

Auch bei der Gleichberechtigung geht es vorwärts. Wo 1973 die Fitnesseinheiten noch klar geschlechtergetrennt durchgeführt werden, ist 1979 im Jahresbericht festgehalten: «Besonders erfreulich ist, dass die prozentuale Teilnahmesteigerung der Mädchen fast so gross ist wie jene der Jünglinge.»

Das Angebot wächst Jahr für Jahr

Schweizer Traditionssportarten wie Schiessen (2010) oder Hornussen (2011) sind erst seit kurzem Teil von J+S. Akrobatik, American Football, Biathlon, Light-Contact-Boxing und Parkour sind die neusten Sportarten (2021). Mit diesen Angeboten wird sichergestellt, dass der Sport weiter eine zentrale Rolle im Leben der Bevölkerung einnimmt und damit auch J+S.

Zum fünfzigjährigen Jubiläum wird wie im ganzen Land auch der Kanton Basel-Stadt Aktivitäten an Schulen und für die Vereine organisieren und damit ein besonders grosses Lächeln in die Gesichter der Teilnehmenden zaubern.

