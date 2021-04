Junioren Fussball Das Leben kehrt auf die Fussballplätze zurück: Kinder, Eltern und Trainer freuen sich, dass es weiter geht Die Fussball-Junioren haben ihre ersten Spiele nach dem Lockdown hinter sich. Auf den Sportplätzen rund um Basel war reger Betrieb. Fünf Geschichten voller Freude. Esteban Waid 17.04.2021, 20.23 Uhr

9 Uhr Schützenmatte:

Zuschauen geht in geschlossenen Sportanlagen nur durch ein Gitter. Die Stimmung ist aber trotzdem gut. ewa

Anpfiff für die E-Junioren der BSC Old Boys. Aesch und die Black Stars sind zu Gast. Zuschauer auf dem Gelände sind nicht zugelassen. Die die trotzdem zuschauen, finden sich am Zaun wieder. Meist mit Maske und Abstand. So auch Massimo Kast mit seinem Sohn, der auch gleich spielen darf. «Die Freude ist riesig und es ist einfach zentral, dass die Kinder wieder Sport machen dürfen», sagt Kast.