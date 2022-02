Der Kommentar zur Entlassung von Patrick Rahmen beim FC Basel

Kommentar Nach Rahmens Entlassung beim FC Basel: So puzzelt man keinen Titel Die schwache erste Halbzeit gegen Lausanne hat FCB-Boss David Degen die Gewissheit gegeben, dass es mit Trainer Patrick Rahmen nicht weitergehen kann. Er erhofft sich durch den Schritt einen Impuls. Ob der jedoch Wirkung erzielt, ist mehr als fraglich. Jakob Weber 3 Kommentare 21.02.2022, 18.01 Uhr

Cheftrainer Patrick Rahmen und FCB-Boss David Degen haben unterschiedliche Ansichten. Georgios Kefalas / KEYSTONE

19. Dezember: Desavouierung, 31. Dezember: Vertragsverlängerung, 27. Januar: öffentliche Rückenstärkung, 21. Februar: Entlassung. Wie FCB-Boss David Degen mit Trainer Patrick Rahmen umgeht, ist sinnbildlich für seinen sprunghaften Führungsstil. Was gestern noch gut war, genügt heute oft nicht mehr den hohen Ansprüchen. Für die Entlassung von Rahmen mag es sportliche Argumente geben, doch sie kommt zwei Monate zu spät.

Jetzt hat dessen Nachfolger Guillermo Abascal in drei englischen Wochen in Serie kaum Zeit, seine Ideen umzusetzen und aus dem stetig neu zusammengewürfelten Team mit 18 Zuzügen seit Sommer, eine Einheit zu formen und zehn Punkte auf den FC Zürich aufzuholen.

Degen verliert durch das Hin und Her an Glaubwürdigkeit und macht sich mit der Entlassung von Sympathieträger und Ur-FCBler Rahmen auch in der Basler Fangemeinschaft – die ihn vor noch nicht einmal einem Jahr mit viel Goodwill empfangen hat – keine Freunde.

Das grundsätzliche Problem: Degen will den FCB im Eiltempo umkrempeln, muss dabei sparen, weil seit Ende Jahr nahezu alle Reserven aufgebraucht sind, und hegt trotzdem Titelambitionen. Ein Vorhaben, das zwar nobel aber kaum erfüllbar ist. Denn im Fussball ist es wie mit einem Puzzle. Es sieht nur schön aus, wenn alle Teile ineinander greifen. Und wenn in Kader und Staff ständig Teile ausgewechselt werden, ist nie ein schönes Bild zu sehen.

