Kunstturn-EM In einer Woche beginnt die Turn-EM im Basel: Das müssen Sie vorab wissen Vom 21. bis 25. April findet in Basel die Europameisterschaft im Kunstturnen statt. In der Halle werden keine Zuschauer erlaubt sein, die Organisatoren präsentieren aber eine Lösung. Esteban Waid 13.04.2021, 10.00 Uhr

Auch Giulia Steingruber kann von den Fans nun virtuell angefeuert werden. zVg / Jasmin Schneebeli

In Basel werden sich vom 21. bis 25. April rund 270 Athletinnen und Athleten aus 38 Nationen bei der Europameiserschaft im Kunstturnen messen. Es ist das fünfte Mal, dass diese Grossveranstaltung in der Schweiz stattfindet. Für die Stadt Basel ist es jedoch ein Premiere. Eine, die wegen der Pandemie ohne Zuschauer stattfinden muss.

Damit Fans aus aller Welt trotzdem ihre Athletinnen und Athleten anfeuern können, hat das Organisationskomitee am Dienstagmorgen eine Lösung präsentiert. In der St. Jakobshalle werden drei Grossleinwände aufgestellt, auf die sich die Fans live beamen lassen können. Um auf diesen Leinwänden aufzutauchen, verkaufen die Veranstalter virtuelle Tickets, von denen pro Wettkampf 500 zur Verfügung stehen. Ein Ticket kostet 22.90 Franken.

Auch in der amerikanischen Basketball-Liga kam der virtuelle Fan zum Einsatz. Keystone

Was bei internationalen Sportanlässen schon öfter zu sehen war, wie beispielsweise in Bundesliga oder auch in Amerika bei der NBA, ist eine Premiere für die Schweiz. Ein richtiges Fanerlebnis, wie man es sich in Basel erhofft hatte, wird dadurch wohl eher weniger ersetzt.

Alle Wettkämpfe werden ausserdem auf der Website im Livestream zu sehen sein, für die man allerdings kein Ticket erwerben muss. Die Finals werden zusätzlich auch von SRF übertragen.

Das Programm:

Mittwoch, 21. April 10.00 - 20.30 Uhr Qualifikationswettkämpfe Frauen Donnerstag, 22. April 10.00 - 19.40 Uhr Qualifikationswettkämpfe Männer

Freitag, 23. April 13.30 - 15.30 Uhr Mehrkampffinal Frauen 17.00 - 19.45 Uhr Mehrkampffinal Männer

Samstag, 24. April 13.30 - 16.10 Uhr Gerätefinals Frauen | Männer 13:30 - 14:10 Uhr Boden Männer 14:10 - 15:10 Uhr Sprung Frauen, Pauschenpferd Männer 15:10 - 16:10 Uhr Stufenbarren Frauen, Ringe Männer

Sonntag, 25. April 13:00 - 15:40 Uhr Gerätefinals Frauen | Männer 13:00 - 14:00 Uhr Schwebebalken Frauen, Sprung Männer 14:00 - 15:00 Uhr Boden Frauen, Barren Männer 15:00 - 15:40 Uhr Reck Männer