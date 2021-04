Kunstturn EM OK-Präsidentin Kathrin Amacker zieht Bilanz: «Eine attraktive Bühne für Europa» Die Europameisterschaft im Kunstturnen ist seit Sonntag vorbei. OK-Präsidentin Kathrin Amacker zieht nach dem internationalen Grossanlass ein erstes Fazit. Dieses fällt ausschliesslich positiv aus. Unter anderem, weil die Corona-Bubble funktioniert hat. Esteban Waid 26.04.2021, 05.00 Uhr

Basel erweist sich als gutes Terrain für die Schweizer Sportler. So auch für Giulia Steingruber. Claudio Thoma / freshfocus

Für die Turnerinnen und Turner war die Europameisterschaft in Basel die letzte Probe vor den Olympischen Spielen im Juli. Aber neben den sportlichen Herausforderungen an den Geräten wurde auch die Organisation des Grossanlasses zu einer grossen Aufgabe. «Es war wichtig, dass wir immer wachsam und flexibel blieben», erklärt OK-Präsidentin Kathrin Amacker am letzten Wettkampftag.