Wie die Pandemie die Teilnehmerzahlen bei Volksläufen beeinflusst

Laufsport Trotz Boom ein Rückgang: Wie sich die Pandemie auf Volksläufe auswirkt Nach einem Jahr der Absagen finden am Wochenende mit der SOLA Basel, dem Muttenzer Herbstlauf und dem Baselbieter Team-OL wieder drei Laufveranstaltungen statt. Der Rückgang der Teilnehmerzahlen ist bei Weitem nicht derart drastisch wie bei anderen Laufveranstaltern in der Schweiz. Eine Spurensuche. Simon Leser 23.10.2021, 05.00 Uhr

Am Wochenende herrscht in der Region wieder reges Laufgeschehen. Zvg / bz Zeitung für die Region

Es ist eine Zahl, die bei Veranstalterinnen und Veranstaltern von Laufsportanlässen normalerweise nicht Anlass zur Freude gibt: ein Rückgang der Teilnehmendenzahl um 50 Prozent. Und dennoch spricht Gianin Müller, Sprecher des Hallwilerseelaufs, der vor zwei Wochen im Verhältnis zu Vorjahren mit nur knapp der Hälfte der Läuferinnen und Läufer stattfand, von einem «beachtlichen Teilnehmerergebnis». Von Zufriedenheit und davon, dass «andere Läufe viel grössere Einbrüche hatten». Etwa der Kerzerslauf im Kanton Freiburg, bei dem ein drastischer Rückgang um 78 Prozent zu verzeichnen war.

Die Teilnehmendenzahlen bei vielen Schweizer Volksläufen sacken in sich zusammen – und das obwohl der Sportartikelausrüster SportXX auf Anfrage bestätigt, dass die Coronazeit deutlich mehr Laufschuhverkäufe verursachte. Aufgrund geschlossener Fitnesscenter und verbotener Mannschaftstrainings machte sich ein Joggingboom in den Wäldern der Schweiz bemerkbar. Wie passt dieser Boom mit dem Rückgang bei Volksläufen zusammen?

Am Wochenende finden in der Region Basel drei Volksläufe statt. Am Samstag die SOLA, bei der Teams bestehend aus zehn Personen 80 Kilometer in vier Kantonen absolvieren. Und am Sonntag sowohl der Muttenzer Herbstlauf als auch der Baselbieter Team-OL in Laufen. «Die Erleichterung ist nach der letztjährigen Absage sehr gross. Wir wollen den Teilnehmenden etwas bieten, denn sie mussten zuletzt auf vieles verzichten», sagt Gabriel Lombriser, OKPräsident der SOLA. Im Vergleich zu anderen Laufveranstaltungen verzeichnen die hiesigen Organisatorinnen und Organisatoren bei Weitem nicht einen derart drastischen Rückgang der Anmeldungen. In Muttenz rechnen sie gar mit einer ähnlich hohen Zahl wie im Rekordjahr 2019, weil sie sich aktiv um die Teilnahme von Primarschulklassen bemühten.

Ohne Zertifikat gibt es mehr Anmeldungen

Der Hauptgrund des geringen oder gar inexistenten regionalen Rückgangs liegt wohl darin, dass die Volksläufe an diesem Wochenende ohne Zertifikatspflicht stattfinden, ganz im Gegensatz zu Läufen wie dem Hallwilerseelauf. Weil die SOLA in zehn einzelne Läufe aufgeteilt werden kann, der Muttenzer Herbstlauf zu klein und der Team-OL sich über mehrere Stunden hinzieht, braucht es die 3G-Regel gesetzlich nicht. «Die fehlende Zertifikatspflicht hat einen riesigen Einfluss», sagt Lombriser. Und Patrick Moser, OK-Präsident des Muttenzer Herbstlaufs, meint:

«Wenn die Leute merken, dass eine Teilnahme unkompliziert ist, schreckt es sie weniger ab.»

Sowohl die SOLA als auch der Team-OL rechnen dennoch mit einem Rückgang der Teilnehmendenzahl um zehn beziehungsweise zwanzig Prozent. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, noch nicht mit Studien belegt, dafür auf zahlreichen Beobachtungen basierend. Weil es am Wochenende bei keinem der Volksläufe eine Zertifikatspflicht gibt, fällt zumindest der Ausschluss gewisser Personen weg. «Einige Leute meiden momentan aus Respekt noch grössere Veranstaltungen», sagt Christian Saladin, stellvertretender Leiter des Baselbieter Sportamts, das den Team-OL in Laufen organisiert.

Diejenigen, die trotz Pandemie kommen, dürfen zwar mitlaufen, müssen aber grossmehrheitlich auf eine Festwirtschaft verzichten. Dass es keinen DJ und keinen grösseren Austausch nach dem Rennen gibt, gehört bei allen drei Laufveranstaltungen dieses Wochenende zum Schutzkonzept. «Die Anlässe leben aber vom anschliessenden Zusammensitzen und von einer Rangverkündigung. Das fehlt in diesem Jahr», sagt Saladin.

Erschwerend kommt hinzu, dass während der Lockdowns auch die Vereintrainings nicht stattfanden. «Wenn Leute dort sind, zieht man den ein oder anderen zu einem Event mit. Dieser Gruppendruck ist noch nicht da», sagt Lombriser. Zwar hat beispielsweise der Verein Basel Running Club in den letzten sechs Monaten einen Zuwachs von sieben Prozent registriert, doch auch dessen Vorstandsmitglied Colin Braginsky sagt:

«Erst jetzt trainiert man wieder qualitativ im Verein. Viele sind noch nicht auf dem Niveau, um sich an Läufen messen zu wollen.»

Nur wenige trainieren für einen Volkslauf

Einig sind sich alle Laufveranstaltenden des Wochenendes, dass ein Joggingboom alleine noch nicht für eine höhere Teilnehmendenzahl genügt. «Der Boom heisst nicht, dass Leute automatisch an Volksläufen teilnehmen», sagt Moser vom Muttenzer Herbstlauf. Statistische Zahlen geben ihm Recht. Gemäss der Studie «Sport Schweiz» des Bundesamtes für Sport, die das Sportverhalten der Schweizerinnen und Schweizer von 2014 bis 2020 untersuchte, joggten zwar schon vor der Pandemie 27 Prozent der Erwachsenen im Durchschnitt einmal pro Woche. Doch nur sechs Prozent der Befragten machten dies, um an Wettkämpfen teilzunehmen. «Zudem realisierten wohl einige während Corona, dass es nicht immer eine Laufveranstaltung braucht, um glücklich zu sein oder ein Ziel zu haben», so Lombriser.

Und dennoch besteht bei Lombriser, Moser und Saladin die Hoffnung, dass der Joggingboom längerfristig zu noch höheren Teilnehmendenzahlen führen wird. «Der Laufsport ist im Trend. Deswegen werden die Zahlen kaum heruntergehen», sagt Saladin. Wenn sie wieder steigen, ergibt sich auch das Verhältnis, das bei einem Boom zu erwarten wäre: Mehr Joggerinnen und Jogger führen zu mehr Teilnehmenden an Laufsportanlässen. Doch erst einmal sind die Veranstaltenden froh, dass in diesem Jahr überhaupt ein Anlass über die Bühne gehen kann. Dass die Teilnehmendenzahl vereinzelt tiefer liegt, ist da verkraftbar. Zumindest, wenn der Rückgang nicht 78 Prozent beträgt.