Finley Gaio mit Einzelmedaillen bei Schweizer Meisterschaften

Leichtathletik Die WM als «i-Pünktchen»: Finley Gaio vor seinen ersten Weltmeisterschaften mit zwei Einzelmedaillen An den Schweizer Hallen-Meisterschaften in Magglingen überzeugt der Baselbieter Zehnkämpfer Finley Gaio – Elena Debelic und Marina Zanoni ebenfalls mit Erfolgserlebnissen. Jörg Greb 27.02.2022, 20.10 Uhr

Finley Gaio mit zwei Einzelmedaillen bei den Schweizer Hallen-Meisterschaften. Bild: Kenneth Nars

Finley Gaio und Limiten für die internationalen Hallen-Titelkämpfe: Das ist eine nervenaufreibende Angelegenheit. Vor zwei Jahren scheiterte der Zehnkämpfer vom LC Liestal im Hürdensprint um einen Hundertstel, im letzten Winter reüssierte er in derselben Disziplin ganz knapp. Und in diesem Jahr gibt es erneut ein Erfolgserlebnis.

Mit 7,71 Sekunden und neuer persönlicher Bestzeit bleibt er um eine einzige Hundertstelsekunde unter dem Hürdensprint-Minimalwert. «Cool, es funktionierte auf den letzten Drücker», strahlte er. Dass er damit den Titel gegenüber Mehrkampf-Kollege Simon Ehammer ebenfalls um einen Hundertstel und somit hauchdünn verpasst, schmerzt in diesem Kontext nicht. Nun freut er sich auf seine ersten Weltmeisterschaften:

«Das ist das i-Pünktchen dieses Winters. Da geht es ums Sammeln von Erfahrung.»

Finley Gaio (links) und Simon Ehammer (rechts) jubeln zusammen über ihre Siege. Bild: KEYSTONE / ANTHONY ANEX

SM-Wochenende bestärkte ihn doppelt

Und auch über 60 m ist sich Gaio seiner Möglichkeiten bewusst: «Ich bin schneller geworden und will dies unter Beweis stellen», sagt er über sich. Was vorzüglich gelang: Er steigert sich von 6,85 auf 6,80 Sekunden. Das Rennen hat er aber nicht als das Zentrale des Wochenendes definiert. Vielmehr sagt er: «Es tut gut zum Anreizen.»

Um sich zu konzentrieren, lässt er den Weitsprung beiseite – notabene eine Disziplin, in der er hinter «Überflieger» Simon Ehammer und dem routinierten Spezialisten Benjamin Gföhler gute Aussichten auf Rang 3 gehabt hätte. Der Entscheid aber macht sich bezahlt: Gaio gewinnt in der prestigeträchtigen Disziplin Bronze. Bescheiden hält er fest: «Ich hatte Glück durch den Verzicht von Titel-Favorit Silvan Wicki (Verzicht auf die Hallensaison), den verletzungsbedingten Ausfall im Vorlauf von William Reais und die Abwesenheit von Altmeister Pascal Mancini.»

Dynamik aus der Gruppe

Für Finley Gaio hat die Hallen-SM ihren Zweck erfüllt. Die Standortbestimmung hat dem 22-Jährigen einen vielversprechenden Weg aufgezeigt. «Die Dynamik in unserer Mehrkampf-Trainingsgruppe pusht», sagt er. Unter Nationaltrainer Nicolas Gentsch erfolgt die Arbeit gezielt und trotzdem individuell. Als «megacool» erlebt Gaio diese Grundenergie.

Neben ihm gehören Andri Oberholzer (er startet nach wie vor für seinen Stammverein Amriswil Athletics), Matthias Steinmann und weitere Talente dazu. Und ein internationales Ergebnis steht dafür sinnbildlich: die Ränge 1 bis 3 durch Simon Ehammer, Oberholzer und Gaio am internationalen Hallen-Siebenkampf X-Athletics Anfang Februar in Frankreich. Er denkt aber auch bereits Richtung Sommer: «Dann geht es um noch mehr.» Das weltbekannte Mehrkampf-Meeting in Götzis Ende Mai nennt er als erste Repräsentationsmöglichkeit im Sommer.

Simon Ehammer (links) und Finley Gaio kämpfen um die Medaille beim 60-Meter-Hürdenfinal. Bild: KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Medaillen für die Nachwuchs-Talente

Zu einem zweiten Erfolgserlebnis innert einer Woche kamen die Schweizer U20-Meisterinnen Elena Debelic und Marina Zanoni. Die 19-Jährigen von den OB Basel und vom LC Therwil sprangen 6,01 m weit respektive 1,70 m hoch. Beide sicherten sich damit Elite-Bronze. «Diesmal macht nicht zuletzt die Weite Freude», sagte Debelic. Sie bewies Konstanz und kann nun sagen: «Mit soliden Sprüngen lande ich bei 5,90 bis 6,00 m, mit guten über 6 m.»

Und in dieselbe Richtung zielte Zanoni ab, wenn sie «von meiner ersten Aktiv-SM-Medaille und den 1,70 m, die ich nun regelmässig überquere», sprach. Für beide «fühlen sich die jüngsten Erfolge sehr zukunftweisend» an. Und zu betonen: Auch sie sind Mehrkämpferinnen. Ebenfalls Medaillen in die Nordwestschweiz holten: Shirley Lang (OB Basel/2. 1500 m), Selina von Jackowski (OB Basel/3. 60 m Hürden) und Leon Berthold (TV Arlesheim/3. 1500 m).

Auf die Möglichkeit, die Goldmedaille zu gewinnen, verzichtete der Schweizer Rekordhalter im Hürdensprint, Jason Joseph. Er ist eben erst aus dem Trainingslager in den USA zurückgekehrt und verspürte noch den Jetlag. Seinen (ersten) Europa-Test vor den Hallen-Weltmeisterschaften von Mitte März bestreitet er am nächsten Wochenende in Madrid – gleich auf höchster Ebene.