Der Baselbieter Zehnkämpfer Finley Gaio im Porträt

Leichtathletik Mit der Leichtfüssigkeit einer Gazelle und der Grimmigkeit eines Bären in die Weltspitze der Königsdisziplin Trotz eines Horror-Unfalls im November 2020 hat Finley Gaio in der vergangenen Saison den Schritt in die erweiterte Weltspitze des Zehnkampfs geschafft. Im neuen Jahr will er die magische 8000-Punkte-Marke knacken. Die Voraussetzungen dafür sind deutlich besser als noch vor Jahresfrist. Er fragt sich: «Was liegt da drin?» Simon Leser 29.01.2022

Finley Gaio dehnt sich nach einer Trainingseinheit. In diesem Jahr will er von der guten Vorbereitung profitieren. Kenneth Nars / BLZ

Wenn ein Fünftel des Wettkampfs vorüber ist, Finley Gaio sich den Weitsprungschuhen entledigt hat und jene für das Kugelstossen anzieht, stellt er sich vor, ein Bär zu sein. Einer, der grimmig, stolz und stark ist. Nichts soll mehr erinnern an die Leichtfüssigkeit, die er wenige Minuten zuvor benötigte, um möglichst weit in einen Sandkasten zu springen. Jetzt geht es darum, eine mehr als sieben Kilogramm schwere Eisenkugel in die Luft zu katapultieren. Das Kugelstossen steht an, die dritte von zehn Disziplinen, die der Zehnkämpfer Gaio in einem Wettkampf über zwei Tage verteilt zu meistern hat.

In der Königsdisziplin der Leichtathletik, wie der Zehnkampf fast schon ehrwürdig genannt wird, ist es entscheidend, sich innerhalb weniger Minuten auf eine Disziplin vorzubereiten, die von der vorangehenden grundverschieden ist. «Wenn du während eines Wettkampfs im Kopf noch beim Weitsprung bist, bereits aber das Kugelstossen ansteht, kann das in die Hose gehen», erklärt Gaio. Im vergangenen Jahr glückte dem 22-jährigen Baselbieter die Transformation von einer leichtfüssigen Gazelle zu einem grimmigen Bären zumeist. Er feierte seinen Durchbruch auf internationaler Bühne. Am Samstag steht im französischen Aubière der Auftakt in die neue Saison an. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr sind deutlich besser als noch vor zwölf Monaten.

Um dies zu verstehen, braucht es eine Rückblende: Es ist ein gewöhnlicher, herbstlicher Montag im November 2020, an dem der Baselbieter in Magglingen ein Stabhochtraining absolviert. Routine, könnte man meinen. Doch nach einem missglückten Anlauf wirft Gaio den Stab nach vorne weg, dieser bleibt im Einstichkasten stecken und spickt mit voller Wucht zurück in sein Gesicht. «Ich merkte sofort, dass es enorm blutete und dass meine Zähne nicht mehr dort waren, wo sie sein sollten», sagt Gaio. Während er es erzählt, lacht er herzhaft, 14 Monate Abstand helfen.

Damals, im Spital in Bern, erfährt er hingegen, dass Ober- sowie Unterkiefer gebrochen und die Zähne eingedrückt sind, dazu die Lippe zerschnitten. Nach der ersten von zwei Operationen kann er nur für ein paar wenige Stunden schlafen, wenn ihm Morphium verabreicht wird. Die kreisförmige Narbe im Gesicht wird bleiben, doch damit hat er sich abgefunden. Noch immer muss er für Eingriffe an Zähnen und regelmässige Kontrollen ins Spital.

Die körperlichen Wunden lassen sich operieren. Die Erinnerungen bleiben. «Zu Beginn der vergangenen Saison wusste ich gar nicht, ob ich es im Kopf hinkriege, wieder stabzuspringen.» Er geht ins Mentaltraining, erinnert sich daran, dass er den Unfall selbst verursacht hat und er ihn verhindern kann, wenn er den Stab nicht mehr einfach wegwirft. Im Training beginnt er zuerst bei den Grundlagen, nimmt weniger Schritte Anlauf, kürzere und weichere Stäbe. Langsam tastet er sich an das Gefühl von vor der Verletzung heran: das Gefühl zu fliegen.

Plötzlich ist Gaio auch in Deutschland ein Thema

An den Unfall muss er heute nicht mehr denken, wenn er einen Stab in den Händen hält. Merkt er vor dem Anlauf, dass etwas nicht passt, geht er auf die Seite und sammelt sich. Doch zu seiner persönlichen Bestmarke fehlen weiterhin 20 Zentimeter, da die letzte Konsequenz fehlt. «Ich denke aber, dass ich in diesem Jahr die Marke wieder angreifen kann», gibt sich Gaio zuversichtlich.

Der erste Wettkampftag 1. Disziplin: 100-Meter-Sprint «Wenn ich beim Sprint eine neue persönliche Bestzeit aufstelle oder in ihrer Nähe bin, weiss ich, dass es einen guten Wettkampf gibt. Vor dem Start bin ich jeweils unglaublich nervös. Aber mir gefällt der Sprint. Ich zeige gerne Präsenz und will demonstrieren, dass ich fit bin.» 2. Disziplin: Weitsprung «Der Weitsprung gehört zu meinen Lieblingsdisziplinen. Vor allem in der Schweiz schaffe ich es oftmals, ein bisschen meinen Gegnern davonzuziehen. Ich spüre keinen Druck, liefern zu müssen. Vielmehr ist da eine Lockerheit, weil ich weiss, dass ich hier gut bin.» 3. Disziplin: Kugelstossen «Hier musst du es schaffen, von einem Sprinter und Weitspringer zu einem Werfer umzuschalten. Es ist eine gute Disziplin, aber nicht derart gut wie die ersten beiden.» 4. Disziplin: Hochsprung «Dort merke ich, dass ich langsam müde werde. Doch du musst die Spannung weiter aufrechthalten. Denn ohne Spannung, springst du gleich in die Latte. Ab und an springe ich richtig hoch, doch ich habe auch Aussetzer. Diese Schwankungen kann ich mir auch nicht erklären.» 5. Disziplin: 400-Meter-Lauf «Da brennt es. Aber ich mache ihn gerne. 100 Meter vor dem Ziel kommt das Laktat hochgeschossen. Im Ziel lege ich mich erst einmal hin und bleibe dort für ein paar Sekunden wie ein Häufchen Elend liegen.»

Vor diesem Hintergrund ist es beeindruckend, dass der Maispracher den Durchbruch geschafft hat. Im März nimmt er über 60-Meter-Hürden an der Hallen-Europameisterschaft und somit erstmals an einem internationalen Grossanlass bei den Aktiven teil, gar deutsche Medien berichten über diese Auferstehung. Im Mai erreicht er beim Mehrkampf-Meeting in Götzis mit 7899 Punkten eine deutliche persönliche Bestmarke und wird zum «Rookie of the Year» ausgezeichnet. «Im letzten Jahr hat er den Sprung in die erweiterte Weltspitze geschafft», bestätigt sein Trainer Nicola Gentsch. Und schliesslich läuft er beim Diamond-League-Final in Zürich über die 110-Meter-Hürden, einer seiner Paradedisziplinen, auf den starken 6. Platz. «Jetzt hatte ich im Vergleich zur Vorsaison eine deutlich bessere Vorbereitung. Da frage ich mich schon auch selbst: Was liegt da drin?»

Eine erste Antwort wird er sich an diesem Wochenende in Frankreich geben können. Das grosse Ziel sind die Europameisterschaften in München im August sowie das Knacken der 8000-Punkte-Marke. Zudem liebäugelt er mit den Weltmeisterschaften in den USA. Vor allem im 100-Meter-Sprint, Hürdenlauf, Weitsprung und 400-Meter-Lauf hält er bereits mit den Besten im Zehnkampf mit. In den Wurfdisziplinen – Kugelstossen, Speer- und Diskuswurf – fehlen ihm noch circa zehn Meter. Dazu gesellen sich der Hoch- und Stabhochsprung sowie der abschliessende 1500-Meter-Lauf.

Mit mehr Konstanz und weniger Ausreisser nach Paris

Noch fehlt Gaio in gewissen Disziplinen die Konstanz: «Teilweise erreiche ich eine geniale neue persönliche Bestmarke und daran messe ich mich. Wenn ich dann aber wieder deutlich unter dieser Marke liege, ist das für den Kopf anstrengend. Deswegen arbeite ich daran, mein Basisniveau zu erhöhen, um weniger Ausreisser nach unten zu haben», erklärt Gaio. Auch Gentsch spricht davon, mehr Stabilität hinzukriegen: «Im Zehnkampf muss man über zwei Tage Leistung erbringen. Ein Ausreisser nach unten ist da nicht gut.»

Als Fernziel steckt sich der Sohn eines italienischen Vaters und einer amerikanischen Mutter die Olympischen Spiele in Paris in zweieinhalb Jahren. Er rechnet vor, dass er die Limite erreichen wird, wenn er seine Bestmarke pro Jahr um 200 Punkte nach oben schraubt. «Dann wäre ich 2024 bei 8500 Punkten und somit unter den besten Zehn der Welt», so Gaio, der nebenher als Ausgleich zum Sport in einer Physiotherapie arbeitet. «Finley ordnet einem Ziel alles unter. Er ist mit höchster Motivation dabei und ist sehr ehrgeizig», lobt ihn sein Trainer. Und wenn er sich im Kopf während eines Wettkampfs weiterhin erfolgreich zum Bären und wieder zurückverwandelt, ist ihm auch der Weg nach Paris zuzutrauen.

Der zweite Wettkampftag 6. Disziplin: 110-Meter-Hürdenlauf «Wenn ich am zweiten Tag aufstehe, spüre ich die fünf Disziplinen vom Vortag. Doch die Hürden gefallen mir. Es ist eine sehr rhythmische Disziplin. Ich achte mich darauf, einen sauberen Lauf zu zeigen, denn immer wenn man anschlägt, verliert man Zeit.» 7. Disziplin: Diskuswurf «Das ist eine Wackeldisziplin, auch weil ich bei meinem ersten Grossanlass bei den Junioren einen Nuller gemacht habe. Danach ging es ein bisschen den Bach herunter. Doch jetzt bin ich wieder auf einem guten und konstanteren Weg.» 8. Disziplin: Stabhochsprung «Hier hast du das Gefühl, zu fliegen. Das ist wahnsinnig toll. Für mich ist die Disziplin seit des Unfalls aber schwierig. Aber ich bin auch hier gut unterwegs.» 9. Disziplin: Speerwurf Das ist leider nicht meine beste Disziplin. Da musst du viel Spannung aufbauen und geduldig sein. Das gelingt mir nicht immer. Bei mir kommt teilweise zuerst der Arm und dann die Hüfte. Das sollte umgekehrt sein.» 10. Disziplin: 1500-Meter-Lauf «Die Hassdisziplin, weil ich kaputt bin und nicht gerne so lange renne. Im Ziel spüre ich eine Befreiung und bin stolz darauf, den Wettkampf geschafft zu haben. Ich rapple mich jeweils auf und gehe mit den anderen Athleten zur Ehrenrunde.»

