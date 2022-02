Der Liveticker zum Spiel des FCB gegen Lausanne-Sport

Liveticker Adam Szalai trifft beim Debüt - der FCB schlägt Lausanne 3:0 und holt endlich wieder einen Sieg im Joggeli Seit Oktober des vergangen Jahres konnte der FCB im Joggeli nicht mehr gewinnen. Heute klappt es mit dem Sieg nach einer harzigen ersten Halbzeit dann doch. Ein Debütant trifft und ein Spieler macht an diesem Abend sein erstes Profi-Tor überhaupt. Die harmlosen Lausanner haben nur wenige Chancen und verlieren verdient mit 3:0. Riccardo Ferraro 19.02.2022, 19.34 Uhr

Das Spiel: Der FCB beginnt stark. Man merkt, dass er den ersten Sieg im Joggeli seit Oktober holen möchte. Die Gegner aus dem Kanton Waadt haben zu Beginn nichts zu melden. Wie im Eishockey spielen die Basler ein Powerplay. Sie spielen sich den Ball hin und her - Raumgewinn oder Chancen sind jedoch Mangelware. Das hat auch mit den sehr tief stehenden Gästen zu tun. Mit bis zu acht Spielern zementieren sie zeitweise den eigenen Strafraum.

In Halbzeit Zwei folgt dann die Erlösung. Michael Lang trifft bereits nach fünf Minuten. «Das war sicherlich der Dosenöffner», sagt Noah Katterbach nach dem Spiel. Nach einem misslungenen Weitschuss von Fabian Frei, steht Michael Lang sehr knapp an der Abseitslinie. Das Tor wird vom VAR aber noch geprüft. Der Schiedsrichter gibt das Tor und schaltet sich kurz darauf nochmals ein.

Diesmal kontrolliert er einen Zweikampf zwischen Toichi Suzuki und Dan Ndoye im Strafraum. Nach der Konsultation des Bildschirms gibt der Schiedsrichter den Elfmeter. Fabian Frei läuft an, rutscht aus und haut den Ball in bester Steinhöfer-Manier an die Latte.

Der in der Halbzeit eingewechselte Debütant Adam Szalai war kurz darauf für das 2:0 zuständig. Am zweiten Pfosten köpft er eine Flanke von Valentin Stocker ein. Auch per Kopf, aber erst in der Nachspielzeit, trifft Noah Katterbach. «Das war sogar mein erstes Tor in der Profikarriere. Ich musste lange darauf warten», sagt er nach dem Spiel und freut sich zurecht - über das Tor und die drei Punkte.

Der Beste: Ohne Frage ist der Beste heute Adam Szalai. Man sieht dem Neuzugang an, dass er eine gewisse Erfahrung mitbringt. Er dirigiert, steht oft gut und legt die Bälle für die Kollegen ab. Vor allem aber trifft er nach gerade einmal 20 Minuten in Rotblau zum ersten Mal.

Das gab zu reden: Beide Neuzugänge spielen bereits gegen Lausanne. Strahinja Pavlovic darf von Anfang an ran und Adam Szalai kommt zur Halbzeit. Beide machen ein gutes Spiel und deuten an, dass sie den FCB weiter bringen können.

