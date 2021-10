Jetzt live: Distanziert der FCB gegen Lugano seine Verfolger?

Drei Tage nach dem Erfolg in der Conference League gegen Omonia Nikosia steht bereits das nächste Heimspiel für den FC Basel an. In der Super League kann das Team von Patrick Rahmen mit einem Sieg gegen den FC Lugano die zweitplatzierten Young Boys wieder um vier Punkte distanzieren. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Simon Leser 24.10.2021, 15.35 Uhr