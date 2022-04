Jetzt live: Gewinnt der FCB in Sion nach zwei Mal 2:2 wieder?

Nach dem 2:1-Sieg des FC Zürich am Samstag gegen Noch-Meister YB rückt die Meisterschaft für den FC Basel in noch weitere Ferne. Deshalb heisst das Ziel: Rang Zwei. Bei einem Sieg heute in Sion kann der FCB den Vorsprung auf die drittplatzierten Berner vorentscheidend auf acht Punkte vergrössern. Spielbeginn im Tourbillon ist um 16:30 Uhr.

Simon Leser 18.04.2022, 15.35 Uhr