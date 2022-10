Jetzt live: Bleibt der FCB gegen Bratislava ohne Punktverlust?

Mit zwei Siegen in zwei Spielen ist der FC Basel optimal in die Gruppenphase der Conference League gestartet. Heute Abend gastiert mit Slovan Bratislava der vermeintlich stärkste Gruppengegner in Basel. Doch die Slowaken sind international noch nicht auf Touren gekommen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Simon Leser 06.10.2022, 19.45 Uhr